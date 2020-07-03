Экономика
ТАСС«Почта России» разместит «вечные» бонды в этом году
"Почта России" разместит бессрочные облигации в 2020 году. Об этом заявил глава компании Максим Акимов в интервью РБК, опубликованном в пятницу. "Мы сейчас обсуждаем возможность привлечения долгового финансирования путем выпуска бессрочных облигаций по аналогии с РЖД", - сообщил Акимов.
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РЖД будут осуществлять последующие выпуски «вечных» облигаций по мере необходимости
Будущее России. Национальные проекты11:51
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Политика
Глава НАО заявил об отказе объединяться с Архангельской областью
Ненецкий автономный округ отказался от объединения с Архангельской областью, напомнил в беседе с РБК врио главы региона Юрий Бездудный.
РИА Новости 15:40
Политика
Кравчук заявил, что Россия «поможет» Украине восстановить Донбасс
"Верим, что Россия не откажется помочь в восстановлении разрушенной территории", — заключил он.
РИА Новости 19:57
Происшествия
Дочери экс-вратаря «Зенита» Малафеева грозит до 15 лет тюрьмы
Несовершеннолетней дочери бывшего вратаря санкт-петербургского ФК «Зенит» Вячеслава Малафеева грозит тюремное заключение сроком до 15 лет по обвинению в торговле наркотиками.
Известия 16:40
Общество
Средний желаемый доход семьи в России обновил максимум
Размер желаемого семейного дохода на семью из трех человек вырос в России в текущем году на 7,7 тыс. рублей — до 85,7 тыс. рублей.
Известия 18:14
Общество
В Кемеровской области разрешили отдых на пляжах
В соответствии с распоряжением в Кемеровской области разрешается отдых на пляжах и местах массового отдыха у воды с соблюдением противоэпидемических мер.
Известия 07:48
Общество
Турбазы и кафе в Республике Алтай возобновят работу 3 июля
РИА Новости 08:07
Экономика
Пользователи «Яндекс.Плюс» смогут открыть счет для накоплений
Пользователи "Яндекс.Плюс" смогут открыть счет для накоплений при помощи платформы ВТБ Капитал Инвестиции, интегрированной в сервис.
ТАСС 05:31
Экономика
Сбербанк снова снизил ставки по рублевым вкладам
Москва, 2 июля 2020, 17:07 — REGNUM Крупнейший российский банк — Сбербанк — снизил ставки базовых рублевых вкладов.
REGNUM 10:07
Политика
Путин поблагодарил россиян за голосование по поправкам к Конституции
Президент России Владимир Путин поблагодарил российских граждан за одобрение поправок в Конституции РФ.
Известия 17:45
Наука
Ученые обнаружили новые данные о зубной эмали
Кариес или разрушение зубной эмали происходит на фоне воздействия патогенных микроорганизмов.
Discover24 04:58
Политика
WP: Трамп ничего не планирует в связи с сообщениями о России и талибах
Президент США Дональд Трамп не уверен в том, что ему нужно что-то предпринять в связи с утверждениями о том, что Россия якобы побуждала афганских боевиков убивать американских военнослужащих.
ТАСС 02:30
Общество
Более 40 стран сообщили МАГАТЭ об отсутствии выбросов радиации
Более 40 стран, включая Россию, проинформировали Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) об отсутствии событий, которые могли привести к выбросу радиации над Северной Европой.
ТАСС 30 июня в 18:18
Общество
Найдены подтверждения расстрела военнопленных СССР в урочище Сандармох
Лесное урочище Сандармох в Медвежьегорском районе Карелии, расположенное в 12 километрах от Медвежьегорска, где в 1937-1938 годах были тайно расстреляны и захоронены более 9,5 тысяч человек, ставших жертвами политических репрессий, как предполагалось, также стало местом захоронения и советских военнопленных, погибших в финских лагерях на территории Медвежьегорского района.
РЕН ТВ 16:45
Общество
Создатели «Мира Дикого Запада» снимут сериал на основе игры Fallout
Компания Amazon вместе с разработчиком компьютерных игр Bethesda выпустят сериал по мотивам серии игр Fallout.
Известия 20:06
Армия и оружие
С-500 сможет уничтожать гиперзвуковое оружие в космосе, заявили в ВКС
"Заложенные в ЗРС С-500 характеристики позволяют уничтожать помимо аэродинамических и баллистических целей гиперзвуковое оружие всех модификаций, в том числе в ближнем космосе", — отметил главком ВКС.
РИА Новости 19:09
Происшествия
Диспетчеры нарушили инструкцию при разведении самолетов над Ростовом
По предварительной версии, в инциденте с разведением самолетов над Ростовом диспетчеры нарушили регламент работы.
Известия 09:16
Космос
Китайский луноход прошёл 463 метра по обратной стороне Луны
Большая Азия вчера в 19:44
Авто
Россияне стали активнее покупать машины
Во время карантина, напомним, продажи новых автомобилей упали до рекордного уровня, но похоже в июне ситуация стабилизировалась.
Tvoe-avto.com 30 июня в 13:02
Происшествия
Экс-чиновник в Нижнем Новгороде продал четыре истребителя по 153 рубля
Бывший нижегородский чиновник Андрей Силяков продал из Росрезерва четыре российских истребителя МиГ-31 по 153 рубля за штуку и девять лет скрывался от правоохранителей, пишет "Комсомольская правда" со ссылкой на заявление представителя Генпрокуратуры в ПФО Виктора Латина.
Газета.Ru 19:55
Футбол
Уткин прокомментировал заявление Черчесова о поправках в конституцию
Российский блогер Василий Уткин призвал главного тренера сборной России Станислава Черчесова посмотреть выпуск «КраСавы», посвященный детским школам во Владивостоке.
ProstoProSport 05:24
Шоу-бизнес
Основатель Comedy Club высказался о разводе Харламова и фильме «Текст»
Поклонники пары до сих пор уверенны, что одна из главных причин развода звезд – откровенные сцены Асмус в кинокартине По словам Артура Джанибекяна, коллеги Гарика, шоумен действительно тяжело воспринял шквал критики, который после выхода фильма обрушился на него и его жену.
КМВ Новости 09:00
Экономика
Экс-глава Evraz Степанов назначен гендиректором «ВСМПО-Ависма»
Сергей Степанов, ранее руководивший угольным дивизионом Evraz, назначен генеральным директором крупнейшего в мире производителя титана «ВСМПО-Ависма».
Коммерсантъ 02:13
Футбол
Бышовец: Игроки «Локомотива» приняли Николича
Юрий Семин покинул «Локомотив», а среди болельщиков не утихают споры: команда играет на его багаже или 7 очков в 3 матчах – это целиком заслуга нового главного тренера Марко Николича.
Спорт день за днем вчера в 05:32
Происшествия
Toyota сбила 7-летнего мальчика в Южно-Сахалинске
ДТП с участием юного пешехода произошло в Южно-Сахалинске накануне днем, 2 июля.
АСТВ 20:45
Происшествия
В убийстве спецназом укравшего обои россиянина не увидели преступления
В ответе Следственного комитета России (СКР) на обращение адвоката говорится, что признаков преступления в обстоятельствах смерти жителя Екатеринбурга, укравшего обои, не увидели.
Lenta.ru 11:09
Происшествия
Выкинувшего ребенка из коляски воспитателя уволили в Самаре
В Самаре уволили двух воспитателей дома ребенка "Солнышко", которые жестоко обращались со своими малышами-воспитанниками.
ГТРК Самара 11:44