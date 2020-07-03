Экономика

ТАССТАСС«Почта России» разместит «вечные» бонды в этом году

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"Почта России" разместит бессрочные облигации в 2020 году. Об этом заявил глава компании Максим Акимов в интервью РБК, опубликованном в пятницу. "Мы сейчас обсуждаем возможность привлечения долгового финансирования путем выпуска бессрочных облигаций по аналогии с РЖД", - сообщил Акимов.
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РЖД будут осуществлять последующие выпуски «вечных» облигаций по мере необходимости

Будущее России. Национальные проекты11:51

«Почта России» разместит «вечные» бонды в этом году

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«Почта России» выпустит «вечные» бонды на 70 млрд руб

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РЖД будут размещать последующие выпуски вечных облигаций по мере необходимости

РЖД-Партнер09:40
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Путин поздравил Назарбаева с 80-летием

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Главный санврач США предупредил об опасной мутации коронавируса

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