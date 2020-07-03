Экономика
ТАСС«Почта России» разместит «вечные» бонды в этом году
"Почта России" разместит бессрочные облигации в 2020 году. Об этом заявил глава компании Максим Акимов в интервью РБК, опубликованном в пятницу. "Мы сейчас обсуждаем возможность привлечения долгового финансирования путем выпуска бессрочных облигаций по аналогии с РЖД", - сообщил Акимов.
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РЖД будут осуществлять последующие выпуски «вечных» облигаций по мере необходимости
Будущее России. Национальные проекты11:51
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Общество
В России вузы вправе переносить начало учебного года
Москва, 2 июля 2020, 15:25 — REGNUM Российские вузы могут назначить начало учебного года на любую дату, которая отвечает интересам защиты учащихся от эпидемиологических угроз.
REGNUM 08:25
Политика
Путин поблагодарил граждан за голосование по конституционным поправкам
Президент России Владимир Путин поблагодарил граждан за голосование по конституционным поправкам. Трансляцию ведет телеканал "Россия 24".
Газета.Ru 08:10
Общество
В Западной Монголии объявлен карантин из-за бубонной чумы
В Западной Монголии, которая граничит с Россией, зафиксировали вспышку бубонной чумы, после чего в регионе был объявлен карантин.
Известия вчера в 08:59
Авто
Премьера бюджетного кроссовера Nissan Magnite состоится 16 июля
Премьера автомобиля, который будет меньше и дешевле актуального Nissan Juke, состоится ровно через две недели, 16 июля.
Тарантас Ньюс 06:18
Авто
Subaru возглавил рейтинг автомобилей с худшими двигателями
Автоновости дня 30 июня в 03:01
Политика
Глава НАО заявил об отказе объединяться с Архангельской областью
Ненецкий автономный округ отказался от объединения с Архангельской областью, напомнил в беседе с РБК врио главы региона Юрий Бездудный.
РИА Новости 15:40
Космос
Ученый рассказал, кого могут встретить люди на Марсе
Человечество может по мере освоения космического пространства встретиться с новыми формами жизни, причем на Марсе ими могут оказаться организмы, занесенные космическими аппаратами и изменившиеся под влиянием условий Красной планеты, сообщил в интервью РИА Новости директор Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Олег Орлов.
РИА Новости 20:39
Футбол
Матч, который войдёт в историю! В Ростове переиграли 19 минут из-за споров по пенальти
Матч «Ростов» — «Краснодар» получился не слишком ярким с точки зрения качества футбола и опасных моментов, но вошёл в историю.
Чемпионат вчера в 16:44
Происшествия
Экс-чиновник в Нижнем Новгороде продал четыре истребителя по 153 рубля
Бывший нижегородский чиновник Андрей Силяков продал из Росрезерва четыре российских истребителя МиГ-31 по 153 рубля за штуку и девять лет скрывался от правоохранителей, пишет "Комсомольская правда" со ссылкой на заявление представителя Генпрокуратуры в ПФО Виктора Латина.
Газета.Ru 19:55
Гаджеты
Новые iPhone 12 будут продавать без наушников и зарядки
Компания Apple начнет выпускать смартфоны линейки iPhone 12 без гарнитуры и зарядного устройства.
Live24 вчера в 12:33
Авто
Volkswagen представил обновленный кроссовер Tiguan
Компания Volkswagen анонсировала обновленную версию кроссовера Volkswagen Tiguan с новой гибридной модификацией.
Деловое.ТВ 08:27
Происшествия
Суд вынес приговор сбившему сотрудника ДПС сыну экс-сенатора
Никулинский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении жителя Москвы Тимура Галлямова.
РБК 14:53
Шоу-бизнес
Опубликованы фото с тайной свадьбы Андрея Макаревича
Четвертая свадьба лидера «Машины времени» Андрея Макаревича прошла аж полгода назад, но фото с нее свет увидел только сейчас.
Super.ru 15:36
Происшествия
Тело младенца с этиловым спиртом в организме нашли на Сахалине
Тело новорожденной девочки обнаружили в одной из квартир города Томари на юге Сахалина, где проживала мать малышки с сожителем.
Пятый канал 20:29
Здоровье
В России снижается смертность от онкологических заболеваний
По словам главного внештатного онколога Минздрава России Андрея Каприна, прирост показателей онкозаболеваемости на 100 тысяч россиян составил почти 12%.
Evo-rus.com вчера в 03:46
Происшествия
По делу напавшего на пограничников рыбака из КНДР начали следствие
Находкинский городской суд в рамках расследования дела в отношении одного из северокорейских рыбаков, напавших на российских пограничников, начал судебное следствие и перенес заседание на сентябрь, сообщил РИА Новости представитель суда.
РИА Новости 00:24
Политика
Эксперт насчитал в Забайкалье 99 тыс. аномальных голосов за поправки в Конституцию
Эксперт по электоральной статистике, математик Сергей Шпилькин 2 июля опубликовал у себя в Facebook исследование возможных фальсификаций на голосовании по поправкам в Конституцию – в Забайкальском крае он насчитал 99 тысяч аномальных голосов в поддержку поправок из 352,6 тысячи.
Чита.Ру 20:21
Шоу-бизнес
Бабкина рассказала о странном видении при выходе из комы
Народная артистка РСФСР Надежда Бабкина рассказала о странном видении при выходе из искусственной комы, в которой она пробыла несколько дней.
Lenta.ru 20:27
Политика
Верховный суд Турции разрешил превратить собор Святой Софии в мечеть
Верховный суд Турции постановил, что статус собора Святой Софии в Стамбуле может быть изменен указом главы государства Реджепа Тайипа Эрдогана, передает греческое издание Оrthodox Times.
Газета.Ru 07:12
Политика
Кравчук заявил, что Россия «поможет» Украине восстановить Донбасс
Ранее бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что страх, в частности, заключается в том, что украинским властям придется выплачивать пенсии жителям Донбасса, искать резервы на восстановление территорий, а также разбираться — кто на самом деле "герой", а кто "преступник", после чего возбуждать уголовные дела против последних.
РИА Новости 19:57
Общество
С 1 июля россияне смогут получить выплату в 10 тыс. рублей на детей
С 1 июля россияне смогут получить единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка до 16 лет.
Известия вчера в 05:40
Политика
Путин поздравил Назарбаева с 80-летием
Президент России Владимир Путин поздравил бывшего главу Казахстана Нурсултана Назарбаева с 80-летием в специальном видеообращении.
Lenta.ru 22:49
Происшествия
СК возбудил дело из-за падения бутылки на девочку в Красногорске
«Возбуждено уголовное дело по факту причинения четырёхлетней девочке тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ч. 1 ст. 118 УК России)», — говорится в сообщении пресс-службы областного главка СК.
RT на русском 04:33
Экономика
Индекс продовольственных цен впервые вырос с начала года
Индекс цен на продовольственные товары ФАО по итогам июня 2020 г. составил 93,2 пункта против 91 пункта в мае этого же года.
ТАСС 10:29
Здоровье
Определены регионы, где проживает больше всего россиян с ожирением
Как выяснили аналитики, исходя из информации Министерства здравоохранения, в Новгородской области зарегистрировано 905,4 человека с ожирением из расчета на 100 тысяч человек населения.
Вечерняя Москва 22:32
Энергетика
Польская PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн
Польская энергетическая компания PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн, так как российская сторона выплатила слишком большую компенсацию без учета недоплат, заявил глава компании Ежи Квечиньский.
Коммерсантъ вчера в 13:16
Общество
Главный санврач США предупредил об опасной мутации коронавируса
Новая мутация коронавируса может облегчить его передачу между людьми, заявил глава Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи 2 июля в ходе видеоконференции, организованной изданием The Journal of the American Medical Association.
ИА Красная Весна 17:54
Общество
Режим самоизоляции для жителей Югры старше 65 лет продлили до 12 июля
Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Наталья Комарова продлила режим самоизоляции для людей в возрасте 65 лет и старше до 12 июля из-за пандемии коронавируса.
ТАСС 12:05