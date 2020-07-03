Экономика
ТАСС«Почта России» разместит «вечные» бонды в этом году
"Почта России" разместит бессрочные облигации в 2020 году. Об этом заявил глава компании Максим Акимов в интервью РБК, опубликованном в пятницу. "Мы сейчас обсуждаем возможность привлечения долгового финансирования путем выпуска бессрочных облигаций по аналогии с РЖД", - сообщил Акимов.
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РЖД будут осуществлять последующие выпуски «вечных» облигаций по мере необходимости
Будущее России. Национальные проектывчера в 11:51
РЖД будут размещать последующие выпуски вечных облигаций по мере необходимости
РЖД-Партнервчера в 09:40
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Общество
В Казахстане с 5 июля на две недели введут карантин из-за коронавируса
С 5 июля в Казахстане введут двухнедельный карантин, сообщила пресс-служба правительства.
РИА Новости вчера в 03:37
Шоу-бизнес
Асмус и Харламов разводятся из-за пагубных привычек комика
Как сообщает «Слово и Дело», стали известны реальные причины, по которым разводятся популярный комик Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус.
CT news вчера в 17:08
Политика
Глава НАО заявил об отказе объединяться с Архангельской областью
Ненецкий автономный округ отказался от объединения с Архангельской областью, напомнил в беседе с РБК врио главы региона Юрий Бездудный.
РИА Новости вчера в 15:40
Политика
Путин поздравил Назарбаева с 80-летием
Президент России Владимир Путин поздравил бывшего главу Казахстана Нурсултана Назарбаева с 80-летием в специальном видеообращении.
Lenta.ru вчера в 22:49
Общество
В Минобрнауки заявили о праве вузов перенести начало учебного года
Если в регионе к сентябрю не стабилизируется ситуация с коронавирусом, то российские вузы могут самостоятельно перенести начало учебного года на срок до двух месяцев, пока ситуация с распространением инфекции не нормализуется.
Газета.Ru вчера в 10:26
Общество
В Минобороны рассказали о самочувствии участников испытаний вакцины
Добровольцы, которые принимают участие в испытаниях вакцины от коронавируса, по прошествии двух недель чувствуют себя хорошо.
RT на русском вчера в 23:34
Политика
Трамп объяснил рост числа случаев COVID-19 в США
Президент США Дональд Трамп на фоне сообщений о вспышке COVID-19 в стране заявил, что рост числа случаев коронавируса связан с самым масштабным и лучшим в мире тестированием.
РИА Новости 00:45
Общество
Россиян предупредили об опасной погоде в ближайшие дни
В ряде российских регионов в ближайшие дни ожидаются экстремальная жара и сильнейшие грозы, заявила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина в беседе с "Российской газетой".
РИА Новости вчера в 22:51
Здоровье
Эндокринолог Зухра Павлова назвала простой способ похудеть
Кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог Зухра Павлова в интервью изданию «Комсомольская правда» рассказала о том, как наладить метаболизм и гормональный фон после самоизоляции.
Live24 01 июля в 13:34
Энергетика
WSJ: Саудовская Аравия может начать новую ценовую войну на рынке нефти
Саудовская Аравия пригрозила начать новую ценовую войну на нефтяном рынке, если другие члены ОПЕК не будут придерживаться данных ими обещаний сократить объемы добычи.
Коммерсантъ вчера в 08:39
Политика
Лукашенко заявил, что россияне и украинцы завидуют белорусам
Александр Лукашенко заявил, что россияне и украинцы завидуют белорусам, которые живут "в безопасной, спокойной стране".
РИА Новости вчера в 14:05
Происшествия
Дело третьего рыбака из КНДР отложили на сентябрь
Находкинский городской суд в пятницу отложил рассмотрение дела третьего рыбака из КНДР, напавшего на пограничников РФ, сообщил РИА Новости представитель краевой прокуратуры.
РИА Новости 00:33
Авто
Volkswagen официально представил обновленный Volkswagen Tiguan
32CARS.ru 01 июля в 02:57
Экономика
Сбербанк снова снизил ставки по рублевым вкладам
Москва, 2 июля 2020, 17:07 — REGNUM Крупнейший российский банк — Сбербанк — снизил ставки базовых рублевых вкладов.
REGNUM вчера в 10:07
Армия и оружие
Российский «Филин» поступит на флот
Китайское издание Sohu заявило, что в данный момент российский Военно-морской флот ожидает поставки станций визуально-оптических помех «Филин».
MOS.news вчера в 10:06
Общество
Более 10 тысяч выпускников подмосковных школ сдадут ЕГЭ 3 июля
Более 10 тысяч выпускников подмосковных школ сдадут Единый государственный экзамен (ЕГЭ) 3 июля, сообщила министр образования Московской области Ирина Каклюгина.
Lenta.ru вчера в 10:24
Политика
Захарова прокомментировала заявление США о голосовании по поправкам
Официальный представитель МИД Мария Захарова призвала США не вмешиваться во внутренние дела других стран.
РИА Новости вчера в 15:23
Экономика
Глава Удмуртии предложил ввести утилизационный сбор на оружие
Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, предпринимательству и инновационному развитию разработал законопроект, предусматривающий введение с 1 января 2021 года утилизационного сбора на пневматическое и огнестрельное (гладкоствольное и нарезное) оружие, предназначенное для продажи гражданам.
РБК вчера в 23:00
Общество
Более 40 стран сообщили МАГАТЭ об отсутствии выбросов радиации
Более 40 стран уведомили Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), что не фиксировали превышения уровня радиации.
Коммерсантъ 30 июня в 23:43
Путешествия
Италия стала самым желанным направлением для путешествия за рубеж
Турпром Италия стала самым желанным направлением у россиян для отдыха за рубежом.
РЕН ТВ 01:11
Космос
Жители Новосибирска увидят полный парад планет в телескопы
Городовой вчера в 03:48
Происшествия
Более 1,5 тысячи человек эвакуируют из-за аварии на заводе под Самарой
Интерфакс вчера в 18:01
Здоровье
Специалисты назвали регионы с самой высокой заболеваемостью раком
Наибольшее число выявленных онкологических заболеваний в 2019 году пришлось на Архангельскую область - 566,2 случая на 100 тыс. населения.
Газета.Ru 00:36
Футбол
«Удинезе» обыграл «Рому» в матче чемпионата Италии по футболу
Футболисты "Удинезе" обыграли "Рому" в матче 29-го тура чемпионата Италии.
РИА Новости вчера в 17:45
Политика
Путин поблагодарил россиян за голосование по поправкам к Конституции
Президент России Владимир Путин поблагодарил российских граждан за одобрение поправок в Конституции РФ.
Известия вчера в 17:45
Происшествия
Около 30 курьеров устроили драку на северо-западе Москвы
Вести.Ru вчера в 11:17
Шоу-бизнес
Влад Соколовский расстался с кандидаткой в группу Serebro
В какой-то момент Владу Соколовскому стали пророчить роман с молодой певицей Ангелиной Сурковой, которая является кандидаткой в состав группы Serebro.
Bimru.ru вчера в 11:00
Армия и оружие
Пуск украинской ракеты по Крымскому мосту приведет к войне
Утро.ru вчера в 09:01
Музыка
Группа «Ленинград» сняла новый клип после объявленного распада
Группа "Ленинград" представила клип на новую песню "Фотосессия". Премьера видео состоялась в ночь на пятницу на YouTube-канале коллектива.
ТАСС вчера в 19:11
Экономика
Квартиры в новостройках подорожали на 6% за полгода
Квартиры в новостройках по итогам первого полугодия подорожали в 63 крупнейших городах России: в среднем по стране цены на первичном рынке недвижимости поднялись на 6%, подсчитали аналитики федерального портала "Мир квартир".
Газета.Ru вчера в 12:36