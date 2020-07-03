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ТАССТАСС

«Почта России» разместит «вечные» бонды в этом году

"Почта России" разместит бессрочные облигации в 2020 году. Об этом заявил глава компании Максим Акимов в интервью РБК, опубликованном в пятницу. "Мы сейчас обсуждаем возможность привлечения долгового финансирования путем выпуска бессрочных облигаций по аналогии с РЖД", - сообщил Акимов.В источнике
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«Почта России» разместит в этом году «вечные» бонды

АБН00:18

«Почта России» планирует выпустить бессрочные облигации на 70 млрд рублей

REGNUM23:34

Почта России планирует выпустить «вечные» бонды в этом году

Life.ru22:56

«Почта России» разместит «вечные» бонды в этом году

ТАСС21:04

«Почта России» выпустит «вечные» бонды на 70 млрд руб

РБК17:00

РЖД будут осуществлять последующие выпуски «вечных» облигаций по мере необходимости

Будущее России. Национальные проектывчера в 11:51

РЖД будут размещать последующие выпуски вечных облигаций по мере необходимости

РЖД-Партнервчера в 09:40
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В МИД прокомментировали вышедшую в Малайзии книгу о рейсе MH17

Малайзийцы стремятся сами сформировать мнение о случившейся в 2014 году трагедии с Boeing MH17, который потерпел крушение на территории Донбасса, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя информацию о выходе в этой азиатской стране книги о крушении лайнера.
В МИД прокомментировали вышедшую в Малайзии книгу о рейсе MH17
Российская газета17:21
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Около 30 курьеров устроили драку на северо-западе Москвы

По уверениям местных жителей, состоялось два раунда: первый завершился, когда молодые люди услышали вой полицейских сирен, однако после того, как стражи порядка уехали, курьеры продолжили выяснение отношений на кулаках.
Вести.Ruвчера в 11:17
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Глава Удмуртии предложил ввести утилизационный сбор на оружие

Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, предпринимательству и инновационному развитию разработал законопроект, предусматривающий введение с 1 января 2021 года утилизационного сбора на пневматическое и огнестрельное (гладкоствольное и нарезное) оружие, предназначенное для продажи гражданам.
РБК23:00
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В Самаре уволили воспитательницу, выкинувшую ребенка из коляски

Из самарского дома малютки уволили воспитательницу, которая выкинула ребенка из коляски, сообщили РИА Новости в пресс-службе Министерства социально-демографической и семейной политики региона.
РИА Новостивчера в 16:50
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«Дебилы» довели Украину до грани распада, заявил депутат Рады

Депутат Верховной рады, сопредседатель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович назвал украинские власти "дебилами" и заявил, что они привели страну на грань распада и уничтожения.
РИА Новости20:56
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