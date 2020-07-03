Финансы
ТАСС«Почта России» разместит «вечные» бонды в этом году
"Почта России" разместит бессрочные облигации в 2020 году. Об этом заявил глава компании Максим Акимов в интервью РБК, опубликованном в пятницу. "Мы сейчас обсуждаем возможность привлечения долгового финансирования путем выпуска бессрочных облигаций по аналогии с РЖД", - сообщил Акимов.
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РЖД будут осуществлять последующие выпуски «вечных» облигаций по мере необходимости
Будущее России. Национальные проектывчера в 11:51
РЖД будут размещать последующие выпуски вечных облигаций по мере необходимости
РЖД-Партнервчера в 09:40
Автоматически обработано 7248 источников, обновлено вчера в 23:52, Ашберн
Общество
235 новых случаев коронавируса выявили за сутки в Иркутской области
За последние сутки было подтверждено ещё 235 новых случаев, сообщила 3 июля пресс-служба регионального правительства.
АиФ Иркутск вчера в 23:29
Армия и оружие
Россия продемонстрировала используемое в Сирии оружие
Техника поучаствовала в параде на авиабазе Хмеймим. Россия продемонстрировала используемое в Сирии оружие.
Piter.tv вчера в 04:54
Политика
Путин поблагодарил россиян за голосование по поправкам к Конституции
Президент России Владимир Путин поблагодарил российских граждан за одобрение поправок в Конституции РФ.
Известия вчера в 17:45
Общество
С 1 июля россиян обязали устанавливать умные счетчики
Закон о внедрении интеллектуальных систем учета электроэнергии действует в России с 1 июля.
ToDay News Ufa вчера в 07:27
Политика
Эксперт насчитал в Забайкалье 99 тыс. аномальных голосов за поправки в Конституцию
Эксперт по электоральной статистике, математик Сергей Шпилькин 2 июля опубликовал у себя в Facebook исследование возможных фальсификаций на голосовании по поправкам в Конституцию – в Забайкальском крае он насчитал 99 тысяч аномальных голосов в поддержку поправок из 352,6 тысячи.
Чита.Ру вчера в 20:21
Экономика
В Госдуме разработали законопроект об утилизационном сборе на оружие
Москва, 3 июля 2020, 06:21 — REGNUM Законопроект об утилизационном сборе на пневматическое и огнестрельное оружие, предназначенное для продажи гражданам, разработал комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, предпринимательству и инновационному развитию.
REGNUM вчера в 23:21
Политика
Памфилова и Песков оценили голосование против поправок в НАО
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и глава ЦИК Элла Памфилова оценили итоги голосования в Ненецком автономном округе по внесению поправок в Конституцию.
РИА Новости вчера в 12:43
Футбол
«Ливерпуль» крупно проиграл «Манчестер Сити» в матче чемпионата Англии
РИА Новости вчера в 17:23
Общество
Россиян предупредили об опасной погоде в ближайшие дни
В ряде российских регионов в ближайшие дни ожидаются экстремальная жара и сильнейшие грозы, заявила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина в беседе с "Российской газетой".
РИА Новости вчера в 22:51
Экономика
Правительство рекомендовало «Аэрофлоту» не выплачивать дивиденды за 2019 год
Правительство РФ рекомендовало своим представителям в совете директоров "Аэрофлота" на годовом собрании акционеров компании не поддерживать выплату дивидендов за 2019 год, следует из распоряжения правительства.
ТАСС вчера в 13:22
Общество
В Пермском крае возобновляют речные круизы на больших судах
Организаторы речных круизов на больших судах, где возможно соблюдение социальной дистанции между пассажирами, могут возобновить свою работу в Пермском крае, запрет на которую был наложен ранее из-за пандемии, сообщается в четверг пресс-служба губернатора и правительства региона.
ТАСС вчера в 16:21
Политика
Чиновников хотят обязать соблюдать нормы литературного русского языка
Российских чиновников заставят соблюдать нормы современного русского литературного языка.
Известия вчера в 20:00
Происшествия
СК возбудил дело из-за падения бутылки на девочку в Красногорске
«Возбуждено уголовное дело по факту причинения четырёхлетней девочке тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ч. 1 ст. 118 УК России)», — говорится в сообщении пресс-службы областного главка СК.
RT на русском вчера в 04:33
Политика
Нурсултан Назарбаев победил коронавирус
Как сообщалось, 18 июня была распространена официальная информация о том, что анализ на коронавирус Нурсултана Назарбаева дал положительный результат, в связи с чем первый президент Казахстана перешел на самоизоляцию и продолжил работать дистанционно, напоминает ТАСС.
Вести.Ru вчера в 22:40
Общество
США ограничили доступ странам Европы к препарату от коронавируса
США скупили около 90 процентов трехмесячного запаса препарата ремдесивир, который применяют при лечении коронавируса.
Lenta.ru 01 июля в 10:34
Происшествия
Пожар на Тверской улице в центре Москвы потушен
Пожар в историческом здании на Тверской улице в центре Москвы удалось потушить, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.
RT на русском вчера в 10:25
Шоу-бизнес
Каменских ввела в заблуждение поклонников эротичным фото
Певица Настя Каменских опубликовала снимок, который ввел в замешательство ее поклонников.
ФАН вчера в 15:17
Общество
Власти обвинили аэропорты и пассажиров в несоблюдении карантинных мер
В июне Ространснадзор провел сотни проверок в российских аэропортах и выяснил, что пассажиры, а также сотрудники аэропортов и авиакомпаний пренебрегают противоэпидемическими рекомендациями, забывая надевать маски и перчатки.
РБК вчера в 23:48
Футбол
«Зенит» заинтересовался футболистом «Спартака» Глушенковым
Футболист «Спартака» Максим Глушенков, находящийся в аренде в «Крыльях Советов», попал в сферу интересов «Зенита».
78.ru вчера в 01:26
Авто
В России с 1 июля три новых изменения для водителей вступят в силу
C 1 июля 2020 года на территории РФ вступают в силу несколько новых правил для водителей.
Новые автомобили вчера в 12:05
Политика
В США выступили за новые санкции против РФ за якобы сговор с талибами
Сенатор-демократ от штата Нью-Джерси Боб Менендес внес на рассмотрение сената законопроект о новых санкциях в отношении России за якобы сговор с радикальным движением «Талибан» (запрещено в РФ).
Известия 01 июля в 13:58
Общество
Росавиация продлила запрет на международные перелеты до 1 августа
Росавиация продлила запрет на въезд в Россию иностранных граждан и лиц без гражданства до 1 августа 2020 года.
Известия вчера в 16:44
Армия и оружие
Пуск украинской ракеты по Крымскому мосту приведет к войне
Утро.ru вчера в 09:01
Общество
Большинство петербуржцев проголосовали против поправок на 29 участках
На 29 участках в Петербурге большинство избирателей проголосовали против поправок в Конституцию.
МР7.ру вчера в 12:54
Общество
В Минобороны РФ сообщили о состоянии добровольцев, тестирующих вакцину
Москва, 3 июля 2020, 05:39 — REGNUM Испытания российской вакцины от коронавируса, созданной при участии Минобороны России, проходят благополучно для добровольцев.
REGNUM вчера в 22:39
Кино
My Friend Pedro получит телеадаптацию от соавтора «Джона Уика»
Экшен My Friend Pedro от Deadtoast Entertainment получит телеадаптацию от соавтора «Джона Уика» Дерека Колстада.
Игромания.ру вчера в 11:54
Футбол
«Ротор» ожидает высокую загрузку стадиона на матчах РПЛ
После выхода «Ротора» в Российскую премьер-лигу, болельщиков интересует, сколько могут стоить билеты на матчи с участием любимой команды.
НовостиВолгограда.ру вчера в 08:05
Шоу-бизнес
Сергей Безруков обнародовал архивные фото со съемок сериала «Бригада»
Актер Сергей Безруков показал поклонникам архивные фото со съемок культового сериала «Бригада».
Территория новостей вчера в 09:57
Происшествия
В Самарской области начали эвакуацию людей из-за прорыва газопровода
РБК вчера в 18:17
Шоу-бизнес
Звезда «Папиных дочек» высказалась об угрозах из-за романа с Прилучным
Российская актриса и модель Мирослава Карпович, звезда сериала «Папины дочки», высказалась об угрозах, поступивших ей в Instagram из-за слухов о романе с актером Павлом Прилучным.
Lenta.ru вчера в 12:26