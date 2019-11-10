«Почта России» сократит контрольные сроки доставки посылок на 7800 направлениях, сообщил «Ведомостям» ее представитель. Новые нормативы скорости доставки начнут действовать 15 ноября, это первое с 2016 г. массовое сокращение контрольных сроков, информирует «Почта России».

с чего всё началось

«Почта России» сократит контрольные сроки доставки посылок — теперь, в зависимости от направления, они составят от двух до восьми суток. Новые нормативы скорости доставки начнут действовать с 15 ноября, сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя организации.

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