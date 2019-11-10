Общество
РИА Новости«Почта России» сократит сроки доставки посылок
"Почта России" вводит новые нормативы скорости доставки посылок на 7800 направлениях. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на представителя организации. Изменения вступят в силу 15 ноября.
Читать в источнике
Оценить174
с чего всё началось
«Почта России» сократит контрольные сроки доставки посылок на 7800 направлениях, сообщил «Ведомостям» ее представитель. Новые нормативы скорости доставки начнут действовать 15 ноября, это первое с 2016 г. массовое сокращение контрольных сроков, информирует «Почта России».Ведомостивчера в 15:08
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 07:00, Ашберн
Общество
Сассексы и Кембриджи впервые за долгое время вышли в свет вместе
Woman.ru вчера в 04:55
Игры
Тысячи игроков в Red Dead Redemption 2 на ПК пропустили сюжетную главу
В сети набирают популярность моды для Red Dead Redemption 2 на ПК, которые позволяют пропустить вступительную главу.
CyberSport.ru 04:45
Происшествия
Все материалы по делу Голунова оказались засекречены
По уголовному делу журналиста Ивана Голунова засекречены все документы.
REGNUM 06:45
Происшествия
Кремль назвал убийство студентки в Петербурге актом безумия
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о том, будут ли наказаны руководство СПбГУ и полиция, своевременно не отреагировавшие на жалобы в адрес доцента вуза Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко.
РИА Новости 06:22
Игры
Sony запатентовала новый картридж для консолей
Портал LetsGoDigital рассказал о неожиданной патентной заявке Sony: компания зарегистрировала в бразильском патентном ведомстве неизвестное устройство - судя по первому изображению, это новый игровой картридж для консоли.
Gmbox.ru 02:39
Происшествия
Под Тулой стажера полиции заподозрили в убийстве человека
В Тульской области произошел вооруженный конфликт с участием стажера полиции В УМВД по Тульской области сообщили, что инцидент произошел 10 ноября в Алексинском районе: стажер полиции и его брат вступили в конфликт с полутора десятками человек.
Российская газета 06:14
Политика
Один из основателей «Белых касок» найден мертвым в Стамбуле
Один из основателей неправительственной организации "Белые каски" британец Джеймс Ле Мезюрье обнаружен мертвым близ его дома в Стамбуле, пишет в понедельник газета The Independent со ссылкой на неназванные источники.
Интерфакс 06:48
Политика
МИД России прокомментировал переворот в Боливии
Министерство иностранных дел России выразило озабоченность в связи с произошедшим переворотом в Боливии, где был свергнут режим президента Эво Моралеса.
Известия 04:29
Космос
Телескоп NASА зафиксировал мощный всплеск энергии в космосе
REGNUM 09 ноября в 13:20
Общество
Nord Stream 2 AG начал арбитраж против Евросоюза
Компания — оператор проекта «Северный поток — 2» Nord Stream 2 AG начала арбитраж против Евросоюза из-за несоответствия поправок к газовой директиве Энергетической хартии.
RT на русском 05:49
Происшествия
Подозреваемый в убийстве доцент СПбГУ решил просить суд о своем аресте
11 ноября Октябрьский суд Санкт-Петербурга должен назначить Соколову меру пресечения, следствие намерено просить об его аресте.
РБК 06:44
Происшествия
Падение женщины с детьми из окна в Москве признали убийством
Следствие возбудило уголовное дело по статье «Убийство» по факту падения женщины с двумя малолетними детьми из окна жилого дома на северо-востоке Москвы.
Lenta.ru 02:46
Происшествия
Житель Забайкалья ранил своего годовалого сына и убил двух женщин
Жителю Агинского района Забайкальского края предъявили обвинение в убийстве гражданской жены и ее сестры, а также в попытке убить собственного годовалого сына, сообщает в понедельник региональное управление СК РФ.
Интерфакс 05:26
Общество
Шейнин ответил Галкину на слова о цензуре на российском телевидении
РИА Новости вчера в 07:43
Политика
Песков назвал переговоры Лукашенко в Вене и Риге нормальной практикой
Ранее сообщалось, что Лукашенко 11-12 ноября впервые с мая 2016 года посетит с визитом страну Евросоюза, это будет Австрия.
РИА Новости 06:44
Политика
Польша заявила о вложениях ЕС в оружие России через «Северный поток-2»
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью газете Financial Times раскритиковал страны ЕС за поддержку строительства «Северного потока-2».
РБК вчера в 14:04
Общество
Путин наградил Пахмутову орденом Андрея Первозванного
Президент России Владимир Путин наградил композитора и народную артистку СССР Александру Пахмутову орденом Андрея Первозванного.
ТК Звезда вчера в 09:43
Киберспорт
Death Stranding стартовала со второго места британского чарта
CyberSport.ru 02:45
Авто
Названы 5 ошибок ошибок водителей, из-за которых из шин вылетают шипы
ToDay News Ufa вчера в 00:56
Кино
«Доктор Сон» провалился в первый день проката
Хоррор «Доктор Сон» Майка Флэнегана провалился в первый день проката в США.
Культуромания вчера в 03:32
Энергетика
Украина одержала новую победу над «Газпромом»
Арест связан с решением Стокгольмского арбитража, который обязал российскую компанию заплатить «Нафтогазу» 4,63 миллиарда долларов за нарушения условий по транзиту газа.
Lenta.ru 06:49
Культура
«Золотой граммофон» закончился скандалом с Лободой и Басковым
По словам зрителей, премия «Золотой Граммофон» в Санкт-Петербурге стала «посмешищем»: на выступлении Светланы Лободы вышла из строя аппаратура, а Николай Басков вообще не приехал.
Рамблер 06:47
Шоу-бизнес
Многомиллионный долг Жанны Фриске погасил известный артист
Долг Жанны Фриске перед «Русфондом» в сумме 22 миллионов рублей погасил известный артист, рассказал отец певицы Владимир Фриске в эфире шоу «Звёзды сошлись».
Газета Кемерова вчера в 23:55
Общество
Россиян предупредили о росте цен на сотовую связь в 2020 году
В России 2020 год может стать годом резкого роста цен на мобильную связь. С таким мнением выступили аналитики, опрошенные "Известиями".
Газета.Ru вчера в 20:50
Общество
Солдаты не говорят о дедовщине в части, где Шамсутдинов устроил бойню
Газета.Ru вчера в 13:30
Музыка
Составлен список песен, которые не надоедает слушать
На первом месте оказалась песня «Welcome to the Black Parade» американской рок-группы My Chemical Romance.
Moi-portal.ru 09 ноября в 12:17
Политика
The National Interest назвал «худший кошмар» для Китая и России
Журналист Гарри Казианис в своём материале для The National Interest рассказал о «худшем кошмаре» для России и Китая, который могут реализовать власти США.
RT на русском вчера в 20:55
Космос
Live: запуск ракеты Falcon 9 со спутниками Starlink
Старт выполнят с площадки SLC-40 мыса Канаверал. Это будет запуск первой партии из шестидесяти спутников связи Starlink версии 1.0.
Naked Science 09 ноября в 09:17