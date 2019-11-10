Общество
РИА Новости«Почта России» сократит сроки доставки посылок
Точные контрольные сроки зависят от направления и варьируются от двух до восьми суток. Время доставки из миллионников в населенные пункты с населением более 100 тысяч человек и в обратном направлении сократится до двух-трех дней.
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с чего всё началось
«Почта России» сократит контрольные сроки доставки посылок на 7800 направлениях, сообщил «Ведомостям» ее представитель. Новые нормативы скорости доставки начнут действовать 15 ноября, это первое с 2016 г. массовое сокращение контрольных сроков, информирует «Почта России».Ведомостивчера в 15:08
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