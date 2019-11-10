Общество

РИА НовостиРИА Новости«Почта России» сократит сроки доставки посылок

Точные контрольные сроки зависят от направления и варьируются от двух до восьми суток. Время доставки из миллионников в населенные пункты с населением более 100 тысяч человек и в обратном направлении сократится до двух-трех дней.
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с чего всё началось

«Почта России» сократила нормативы по доставке посылок

«Почта России» сократит контрольные сроки доставки посылок на 7800 направлениях, сообщил «Ведомостям» ее представитель. Новые нормативы скорости доставки начнут действовать 15 ноября, это первое с 2016 г. массовое сокращение контрольных сроков, информирует «Почта России».
Ведомостивчера в 15:08

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Почта России намерена сократить сроки доставки посылок

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«Почта России» сократила нормативы по доставке посылок

Ведомостивчера в 15:08

«Почта России» сократит сроки доставки посылок

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СМИ: «Почта России» сократила сроки доставки посылок

Телеканал 360°вчера в 22:20

«Ведомости»: новые сроки доставки посылок «Почтой России» составят от двух до восьми суток

ТАССвчера в 21:16

В «Почте России» рассказали о сокращении сроков доставки посылок

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