«Почта России» сократит контрольные сроки доставки посылок на 7800 направлениях, сообщил «Ведомостям» ее представитель. Новые нормативы скорости доставки начнут действовать 15 ноября, это первое с 2016 г. массовое сокращение контрольных сроков, информирует «Почта России».

с чего всё началось

Точные контрольные сроки зависят от направления и варьируются от двух до восьми суток. Время доставки из миллионников в населенные пункты с населением более 100 тысяч человек и в обратном направлении сократится до двух-трех дней.

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