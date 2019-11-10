Общество

Газета.RuГазета.Ru«Почта России» начнет доставлять посылки быстрее

С 15 ноября "Почта России" сократит контрольные сроки доставки посылок на 7800 направлениях. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на представителя организации.
Читать в источнике
Комментировать240
с чего всё началось

«Почта России» сократила нормативы по доставке посылок

Время доставки из городов-миллионников в города с населением свыше 100 000 человек и в обратном направлении сократится до 2–3 дней. В некоторые города с населением более 500 000 человек посылки должны будут приходить через один день.
Ведомостивчера в 15:08

Подробнее о событии

«Почта России» намерена сократить сроки доставки посылок

RT на русском01:18

В «Почте России» рассказали о сокращении сроков доставки посылок

Известия00:53

«Почта России» сократит сроки доставки посылок

РБКвчера в 23:52

«Почта России» сократит сроки доставки посылок

РИА Новостивчера в 23:19

С 15 ноября посылки к россиянам должны будут приходить быстрее

Вести.Ruвчера в 21:53

«Ведомости»: новые сроки доставки посылок «Почтой России» составят от двух до восьми суток

ТАССвчера в 21:16

«Почта России» сократила нормативы по доставке посылок

Ведомостивчера в 15:08
Показать все источники
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 05:22, Ашберн
Здоровье

В Минздраве назвали смертельную дозу водки

Россияне потребляют алкоголь неравномерно в отличие от европейцев, в выходные и праздники жители нашей страны могут выпить в среднем литр водки, такая доза является смертельно опасной, заявила RNS заведующая отделением профилактики факторов риска Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава РФ Дарья Халтурина.
Rambler News Service 04:33
Музыка

Шнуров заявил о возможности сменить фронтмена группы «Ленинград»

VSE42.RU 04:43
Кино

Зрители выбрали популярный фильм года

Gazeta.SPb 04:49
Происшествия

Женщина с двумя детьми выпала из окна в Москве

Женщина с двумя детьми выпала из окна девятого этажа в Бабушкинском районе Москвы. Об этом в понедельник, 11 ноября, сообщает издание Baza.
Lenta.ru 01:40
Спорт

Слух: Diablo IV получит пять классов на старте, а ремастер Diablo II отменили

Игроки смогут выполнять казни, чтобы добивать противников при смерти; Пять классов на старте: Паладин, Варвар, Волшебница, Амазонка и Друид.
Игромания.ру 03:32
Происшествия

Движение на Кольцевой линии московского метро восстановлено

Движении поездов на Кольцевой линии московского метро, прерванное ранее из-за падения человека на пути, восстановлено.
ТАСС 05:00
Энергетика

Росстат сообщил о росте цен на дизельное топливо

Средние розничные цены на дизельное топливо в России в период с 28 октября по 5 ноября увеличились на 37 копеек, до 46,83 рубля за литр.
RT на русском 08 ноября в 15:58
Экономика

Правительство согласовало сделку по консолидации «Ростелекомом» Tele2

В правительстве 8 ноября подписали директиву по сделке по консолидации «Ростелекомом» Tele2.
РБК вчера в 18:47
Шоу-бизнес

Семья Заворотнюк ответила Разину о состоянии актрисы

Семья актрисы Анастасии Заворотнюк поблагодарила продюсера группы "Ласковый май" Андрея Разина за его обеспокоенность здоровьем звезды.
Газета.Ru 04:40
Футбол

Головин вошел в сборную тура во Франции

Полузащитник «Монако» Александр Головин попал в символическую сборную 12-го тура чемпионата Франции.
Матч ТВ 01:22
Происшествия

В Москве задержан гражданин Австрии за изнасилование школьницы

В Москве правоохранительные органы задержали гражданина Австрии за изнасилование 15-летней школьницы.
Газета.Ru 03:35
Футбол

Сборная России по футболу прилетела в Сочи

ЮГ Times 02:34
Общество

Мантуров: каждая пятая АЗС в России в 2019 году недоливала бензин

Глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что по итогам проверок АЗС в стране был обнаружен недолив топлива в 20% случаев.
RT на русском 05:02
Происшествия

В Бурятии найден мёртвым контрактник

В Бурятии на территории войсковой части в Кяхте найдено тело рядового, служившего по контракту.
REGNUM 02:46
Футбол

Роналду покинул стадион «Ювентуса» до окончания матча с «Миланом»

Газета.Ru 04:30
Политика

Как Германия отпраздновала 30-летие падения Берлинской стены

BFM.ru 04:29
Общество

В Гидрометцентре рассказали, когда наступит климатическая зима

Пока же, как пояснил "Российской газете" исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд, стоит сезон предзимья - период между осенью и зимой.
Российская газета вчера в 09:11
Политика

РБК: Кремль назвал лидеров по доверию среди губернаторов

В Кремле состоялся семинар для вице-губернаторов по внутренней политике и доверию главам регионов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru вчера в 15:59
Политика

В Госдуме оценили слова депутата бундестага о Крыме

Слова депутата бундестага Антона Фризена о том, что Крым останется российским, не удивляют никого в России и наносят удар по информационной кампании на Западе, показывая, что у европейских политиков нет общей позиции по "крымскому вопросу", считает депутат Госдумы от Севастополя ("Единая Россия") Дмитрий Белик.
РИА Новости 05:06
Футбол

Луис Энрике может возглавить «Арсенал»

Бывший наставник "Барселоны" и сборной Испании Луис Энрике может продолжить карьеру в Англии.
Soccer.ru 02:12
Политика

Польша заявила о вложениях ЕС в оружие России через «Северный поток-2»

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью газете Financial Times раскритиковал страны ЕС за поддержку строительства «Северного потока-2».
РБК вчера в 14:04
Политика

Представители «Нацкорпуса» перекрыли трассу в Одесской области

Украина.ру 04:49
Происшествия

В правительстве Оренбургской области опровергли информацию об обысках

Сотрудники правоохранительных органов работают с архивными документами в здании Дома советов в Оренбурге, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства области, опровергнув информацию об обысках в одном из министерств региона, распространенную местными СМИ.
ТАСС 04:59
Авто

Электромобили обогнали машины на «механике»

Motor вчера в 10:00
Общество

Юморист Максим Галкин смеется над политикой России и Путиным

Стоит напомнить, что Максим Галкин ведет несколько шоу на федеральном канале.
U74.Ru вчера в 01:10
Общество

Диетологи назвали продукты, ускоряющие обмен веществ

УтроNews 02:50
Происшествия

Расчленившему студентку доценту СПбГУ попытаются скостить срок

Lenta.ru вчера в 21:23
Космос

Первые пятна нового цикла активности обнаружены на Солнце

Первый заместитель директора ИСЗФ СО РАН доктор физико-математических наук Сергей Олемской считает, что о наступлении нового цикла можно будет говорить, только если в ближайшее время начнется интенсивный рост пятен.
Интерфакс - Россия 04:49
Политика

Путин указал на воровство при строительстве космодрома Восточный

Президент России Владимир Путин указал на беспорядок при строительстве космодрома Восточный.
Известия 03:55
Политика

Путин призвал членов правительства срочно сделать прививки от гриппа

Только трое среди членов правительства и руководства администрации Путина сделали прививки от гриппа.
Ведомости 04:12
Как работают Яндекс.Новости?
Главное