Время доставки из городов-миллионников в города с населением свыше 100 000 человек и в обратном направлении сократится до 2–3 дней. В некоторые города с населением более 500 000 человек посылки должны будут приходить через один день.

с чего всё началось

С 15 ноября "Почта России" сократит контрольные сроки доставки посылок на 7800 направлениях. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на представителя организации.

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