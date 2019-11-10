Общество
Газета.Ru«Почта России» начнет доставлять посылки быстрее
С 15 ноября "Почта России" сократит контрольные сроки доставки посылок на 7800 направлениях. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на представителя организации.
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с чего всё началось
Время доставки из городов-миллионников в города с населением свыше 100 000 человек и в обратном направлении сократится до 2–3 дней. В некоторые города с населением более 500 000 человек посылки должны будут приходить через один день.Ведомостивчера в 15:08
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