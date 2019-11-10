Время посылки в пути для большинства жителей страны будет составлять не более двух дней, утверждают в «Почте России», в зависимости от направления контрольные сроки доставки посылок составят от двух до восьми суток.

с чего всё началось

"Почта России" вводит новые нормативы скорости доставки посылок на 7800 направлениях. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на представителя организации. Изменения вступят в силу 15 ноября.

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Общество Минздрав прокомментировал попадание России в топ-10 самых пьющих стран Россия могла бы не попасть в топ-10 самых пьющих стран, если бы в исследовании учитывались данные 2018 года, заявил в своём Telegram-канале заместитель министра здравоохранения Олег Салагай, комментируя данные о том, что Россия заняла седьмое место по потреблению алкоголя среди государств-членов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и стран партнеров.

Происшествия В квартире погибшей с ребенком москвички нашли предсмертную записку Женщина, найденная мертвой на северо-востоке столицы с одним из своих детей, оставила предсмертную записку, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.

Шоу-бизнес Близкие Заворотнюк ответили на слова Разина о состоянии актрисы Близкие Анастасии Заворотнюк выражают признательность продюсеру группы «Ласковый май» Андрею Разину за беспокойство о здоровье актрисы, но отмечают, что лично она с ним не знакома.

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