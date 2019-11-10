Общество
РИА Новости«Почта России» сократит сроки доставки посылок
"Почта России" вводит новые нормативы скорости доставки посылок на 7800 направлениях. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на представителя организации. Изменения вступят в силу 15 ноября.
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с чего всё началось
«Почта России» сократит контрольные сроки доставки посылок на 7800 направлениях, сообщил «Ведомостям» ее представитель. Новые нормативы скорости доставки начнут действовать 15 ноября, это первое с 2016 г. массовое сокращение контрольных сроков, информирует «Почта России».Ведомостивчера в 15:08
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Политика
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Камера наружного наблюдения в Санкт-Петербурге сняла человека, выбрасывающего ночью тяжелый пакет в реку Мойку.
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Президент России Владимир Путин сообщил, что сделал прививку от гриппа, и призвал всех членов кабинета министров и администрации Кремля сделать то же самое, пошутив, что в противном случае при болезни им придется прибегнуть к самострелу.
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Трое детей погибли в результате пожара в частном доме в Курской области.
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SM News 02:51
Общество
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В числе стран, где высоко потребление алкогольных напитков, вошла и Россия, оказавшись на седьмом месте рейтинга.
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Политика
Путин поручил следить за исполнением закона об амнистии капитала
Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину внимательно следить за исполнением запрета Верховного суда РФ использовать декларации, поданные в рамках амнистии, против предпринимателей.
РИА Новости 03:52
Политика
Асад назвал конфликт в Сирии миниатюрной моделью третьей мировой войны
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RT на русском 00:57
Общество
35-градусные морозы ждут жителей области уже в середине ноября
Жителей области уже во второй декаде ноября ждут сильные морозы.
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Шнуров допустил появление группы «Ленинград-2»
Солист петербургского коллектива «Ленинград» Сергей Шнуров не исключил реинкарнации группы. Музыкант намекнул на возможную смену солиста.
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Сарри объяснил причину замены Роналду в матче с «Миланом»
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Шоу-бизнес
Многомиллионный долг Жанны Фриске погасил известный артист
Долг Жанны Фриске перед «Русфондом» в сумме 22 миллионов рублей погасил известный артист, рассказал отец певицы Владимир Фриске в эфире шоу «Звёзды сошлись».
Газета Кемерова вчера в 23:55
Общество
Путин наградил Александру Пахмутову орденом Андрея Первозванного
Президент РФ Владимир Путин в воскресенье приехал на концерт композитора Александры Пахмутовой, чтобы поздравить ее с юбилеем.
ТАСС вчера в 09:35
Политика
«Мы обрели очередного царя»: Галкин пошутил о Путине
Галкин отметил, что народ в России всегда «тянулся к царю».
Infox.ru 03:41
Автоспорт
«Судейский беспредел» вынудит Квята стать новым Аленом Простом
Следовательно, Дане, вероятнее всего, реально поможет смена стиля вождения в сторону Алена Проста.
Версия.Инфо вчера в 10:04
Политика
РБК: Кремль назвал лидеров по доверию среди губернаторов
В Кремле состоялся семинар для вице-губернаторов по внутренней политике и доверию главам регионов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru вчера в 15:59
Происшествия
В Новосибирской области обнаружили тела пропавших охотников
Известия вчера в 23:48
Общество
Минфин предложил убрать две статьи за валютные нарушения из УК РФ
Замглавы российского Минфина Алексей Моисеев рассказал, что ведомство хочет исключить из Уголовного кодекса России две статьи, связанные с наказаниями за валютные нарушения.
Газета.Ru вчера в 23:43
Политика
Путин поддержал распространение налога для самозанятых на всю Россию
Президент Владимир Путин поддержал идею о распространении по всей стране специального налогового режима для самозанятых.
Московский Комсомолец 03:53
Происшествия
В Петербурге суд приостановил работу столовой «Ленты» после отравления
Суд приостановил работу столовой ООО "Лента" в Петербурге на 37 суток после отравления сотрудников, сообщает пресс-служба городских судов.
РИА Новости 03:40
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Таксист изнасиловал россиянку в инвалидном кресле за отмену вызова
Предположительно, таксист изнасиловал девушку, после чего отобрал у нее 900 рублей, а также потребовал 5 тысяч за отмену вызова.
Lenta.ru 03:07
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Сын Марии Шукшиной тайно женился
Почти месяц назад, 18 октября, сын Марии Шукшиной Макар Касаткин женился на своей избраннице.
Экспресс газета 02:15
Культура
Гагарина расплакалась и покинула студию «Голоса»
Полина Гагарина, комментируя выступление певца, не смогла сдержать слез – она призналась, что пережить смерть ребенка не каждому хватит сил.
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Шоу-бизнес
Актриса из фильма «Светская жизнь» умерла в возрасте 13 лет
Американская актриса театра и кино Лорел Григгс умерла в возрасте 13 лет. Об этом сообщает издание The New York Times.
Lenta.ru 02:30
Происшествия
Стало известно, кто избил до полусмерти «ветерана АТО» и его жену в Киеве
Rusvesna.su 00:57
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Программу для взлома смартфонов заказала новосибирская полиция
Полиция Новосибирска купит программу «Мобильный криминалист (версия Детектив)».
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