Общество
РИА Новости«Почта России» сократит сроки доставки посылок
"Почта России" вводит новые нормативы скорости доставки посылок на 7800 направлениях. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на представителя организации. Изменения вступят в силу 15 ноября.
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с чего всё началось
Время посылки в пути для большинства жителей страны будет составлять не более двух дней, утверждают в «Почте России», в зависимости от направления контрольные сроки доставки посылок составят от двух до восьми суток.Ведомостивчера в 15:08
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Политика
Косачев заявил, что Россия готова к диалогу с властями Боливии
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Авто
Автомобили в России дорожают при падении спроса
Происшествия
Расчленившему студентку доценту СПбГУ попытаются скостить срок
Происшествия
В квартире погибшей с ребенком москвички нашли предсмертную записку
Женщина, найденная мертвой на северо-востоке столицы с одним из своих детей, оставила предсмертную записку, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
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Близкие Заворотнюк ответили на слова Разина о состоянии актрисы
Близкие Анастасии Заворотнюк выражают признательность продюсеру группы «Ласковый май» Андрею Разину за беспокойство о здоровье актрисы, но отмечают, что лично она с ним не знакома.
Политика
Путин объяснил сокращение расходов на оборону и безопасность
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости.
Общество
Новый сервис доставки войдет в СП Сбербанка и Mail.ru Group
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Общество
Скончался Павел Пичугин, известный как «Паша Фейсконтроль»
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Врачи перечислили продукты, которые стоит непременно включить в свой рацион людям с густой кровью.
Транспорт
За первые два дня продано свыше 10 тысяч билетов на поезда в Крым
Общество
Шейнин ответил Галкину на слова о цензуре на российском телевидении
Политика
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Журналист Гарри Казианис в своём материале для The National Interest рассказал о «худшем кошмаре» для России и Китая, который могут реализовать власти США.
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Россия не станет выходить из Договора по открытому небу вслед за США
В Москве не уверены, что Вашингтон намерен выйти из Договора по открытому небу (ДОН), но готовы рассмотреть различные варианты действий в ответ на возможный демарш США, сообщил газете "Известия" заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков на полях IV Московской конференции по нераспространению.
Политика
РБК: Кремль назвал лидеров по доверию среди губернаторов
В Кремле состоялся семинар для вице-губернаторов по внутренней политике и доверию главам регионов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Гаджеты
Стали известны лучшие товары на распродаже AliExpress
Другим интересным товаром на распродаже на AliExpress являются беспроводные наушники (640 рублей), быстрая зарядка Baseus Quick Charge (824 рубля) и повербанк YKZ QC (661 рубль).
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Брат убитой аспирантки СПбГУ рассказал о последнем разговоре
Политика
Депутат бундестага признал Крым российским
Европейские санкции против России не изменят статуса Крыма, заявил депутат бундестага от "Альтернативы для Германии" (AfD) Антон Фризен.
Экономика
Бюджет Набережных Челнов пополнился почти на 6,8 миллиарда рублей
Доходы бюджета города за девять месяцев этого года составили почти 6,8 миллиарда рублей.
Происшествия
На Кубани отравились более 50 школьников
Политика
Ляшко сообщил о решении Украины прекратить закупки электроэнергии у РФ
Лидер украинской Радикальной партии заявил, что киевские власти решили отказаться от закупок электроэнергии у России.
Происшествия
Таксист изнасиловал россиянку в инвалидном кресле за отмену вызова
Предположительно, таксист изнасиловал девушку, после чего отобрал у нее 900 рублей, а также потребовал 5 тысяч за отмену вызова.
Технологии
Сбербанк создал самый мощный суперкомпьютер в России
Сбербанк объявил о создании самого мощного российского суперкомпьютера Ресурсы Christofari будут доступны пользователям облачного сервиса компании Sbercloud (входит в экосистему Сбербанка) с 12 декабря 2019 г. Предоставление ресурсов суперкомпьютера в облаке, по мнению представителей Сбербанка, даст пользователям возможность разрабатывать и использовать алгоритмы искусственного интеллекта.
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Происшествия
В Петербурге суд приостановил работу столовой «Ленты» после отравления
Суд приостановил работу столовой ООО "Лента" в Петербурге на 37 суток после отравления сотрудников, сообщает пресс-служба городских судов.
Политика
Польша заявила о вложениях ЕС в оружие России через «Северный поток-2»
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью газете Financial Times раскритиковал страны ЕС за поддержку строительства «Северного потока-2».
Политика
НАТО заявляет, что завоюет Калининград за два дня
Армия и оружие
«Калашников» разрабатывает малогабаритные автоматы для самообороны
Концерн "Калашников" разрабатывает малогабаритные автоматы для самообороны в рамках проекта "Малыш", сообщил в интервью РИА Новости главный конструктор концерна "Калашников" Сергей Уржумцев.
Шоу-бизнес
Рудковская рассказала о расставании с Плющенко
Яна Рудковская разоткровенничалась на шоу «ЯнаСупер», где рассказала об окончании отношений с Евгением Плющенко.