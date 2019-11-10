Общество

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"Почта России" вводит новые нормативы скорости доставки посылок на 7800 направлениях. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на представителя организации. Изменения вступят в силу 15 ноября.
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«Почта России» сократила нормативы по доставке посылок

«Почта России» сократит контрольные сроки доставки посылок на 7800 направлениях, сообщил «Ведомостям» ее представитель. Новые нормативы скорости доставки начнут действовать 15 ноября, это первое с 2016 г. массовое сокращение контрольных сроков, информирует «Почта России».
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«Почта России» намерена сократить сроки доставки посылок

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«Ведомости»: новые сроки доставки посылок «Почтой России» составят от двух до восьми суток

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Вести.Ruвчера в 21:53

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«Почта России» сократила нормативы по доставке посылок

Ведомостивчера в 15:08
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