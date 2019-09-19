Футбол
Чемпионат«Почта России» стала партнёром РФС
Российский футбольный союз и «Почта России» подписали соглашение о сотрудничестве.
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Мы подписали соглашение с РФС. Будем популяризировать массовый футбол. У нас работает много сотрудников. Это и является нашей целью. Также нас принимают в попечительский совет РФС. Мы поучаствуем в этом денежно. В том числе будут разные акции. У нас есть много точек соприкосновения.
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Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 15:17, Вашингтон
Происшествия
В Грозном загорелся крупный торговый центр
Российская газета 14:02
Армия и оружие
США и Турция планируют создать постоянные военные базы в Сирии
Турция считает необходимым создать с Соединенными Штатами на северо-востоке Сирии постоянные военные базы для контроля за ситуацией в этом регионе.
Политическая Экспертиза 15:09
Религия
В РПЦ сравнили суррогатных матерей с проститутками
В РПЦ выступили против крещения младенцев, появившихся на свет в результате экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), потому что суррогатное материнство является «худшим из видов проституции».
Lenta.ru вчера в 10:50
Политика
Россия предложила Украине продлить транзит газа
На трехсторонних консультациях в Брюсселе Россия предложила Украине временно продлить действующий контракт на транзит газа, сообщил министр энергетики Александр Новак.
РИА Новости 10:53
Футбол
«Краснодар» проиграл «Базелю» в матче Лиги Европы
Футболисты российского «Краснодара» проиграли швейцарскому «Базелю» в матче первого тура группового этапа Лиги Европы.
Коммерсантъ 14:58
Шоу-бизнес
Паулина Андреева и Федор Бондарчук поженились
Пожелания продюсер «Нелюбви» и «Левиафана», «9 роты» и «Сталинграда» сопроводил фотографией молодоженов с кинофестиваля «Кинотавр».
Sunmag.me вчера в 11:56
Политика
Пушков резко ответил на заявление украинского посла о «развале России»
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление посла Украины в Сербии Александра Александровича, призвавшего международное сообщество к "развалу России".
РИА Новости 12:59
Экономика
Под Воронежем построят завод по выпуску замороженного хлеба
Обозреватель Врн 10:45
Игры
Call of Duty: Modern Warfare содержит сцены пыток и убийства детей
News.ru 17 сентября в 04:06
Футбол
Вольфсбург — Александрия 2:0 (1-й тайм)
Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Вольфсбург» — «Александрия» в 1-м туре группового этапа Лиги Европы сезона-2019/20.
Чемпионат 10:30
Армия и оружие
В Пентагоне заявили о потере военного превосходства НАТО над РФ
Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Джозеф Данфорд заявил об утрачивании НАТО военного превосходства над Россией.
Gazeta.SPb 00:17
Происшествия
Восстановлена хронология расстрела полицейских в Москве
Следственный комитет и Министерство внутренних дел России восстановили обстоятельства стрельбы, произошедшей 18 сентября в комнате полиции на станции метро «Рязанский проспект» в Москве.
Lenta.ru 07:41
Наука
Вымершая денисовская женщина получила свой портрет благодаря ДНК из ее мизинца
Международная команда исследователей создала портрет 40-летней женщины.
ГЛАС.RU 13:38
Общество
Названа сумма, потраченная Кокориным на ужин после выхода из колонии
В СМИ появилась информация о том, как нападающий "Зенита" Александр Кокорин отметил выход из колонии.
Газета.Ru 05:51
Происшествия
Задержан бывший вице-президент «Анжи»
Бывший вице-президент футбольного клуба "Анжи" Махи Идрисов задержан, сообщила РИА Новости официальный представитель МВД по Дагестану.
РИА Новости 08:30
Хоккей
Артемий Панарин забил первый гол за «Рейнджерс»
МедиаЗавод 06:02
Общество
Студента УрГЭУ вызвали к проректору из-за подписки на ЛГБТ-группу
Как утверждается в комментарии, «в ходе встречи с проректором по социальной работе УрГЭУ Р.В. Красновым разговора об отчислении студента не велось», молодому человеку «сообщили, что руководство вуза не намерено вторгаться в его личную жизнь, но указали, что недопустима пропаганда нетрадиционных отношений и привязка этого к университету и всему студенчеству вуза».
RT на русском 13:31
Гаджеты
Предзаказы на новые iPhone побили рекорды
За первые часы предзаказа, который стартовал в 00:01 18 сентября через сайт re-store.ru, число предзаказов на новые iPhone 11 Pro в два раза выше, чем на iPhone ХS и iPhone XS Max за аналогичный период.
News.ru вчера в 05:55
Шоу-бизнес
«Критическое состояние» Анастасии Заворотнюк не подтверждено
Напомним, что родные и близкие Завортнюк по-прежнему не дают никаких комментариев.
Молодежная газета (Уфа) 11:59
Игры
Epic Games Store бесплатно и навсегда отдаёт игры про Бэтмена
На этой неделе магазин расщедрился сразу на шесть игр — и все про Бэтмена. Среди них трилогии Arkham от Rocksteady и LEGO от TT Games.
Ferra 13:24
Армия и оружие
СВР собирает данные об атаке на нефтезаводы в Саудовской Аравии
По словам Нарышкина, РФ пока не имеет данных, кто может нести ответственность за атаку на нефтяные объекты.
РЕН ТВ 15:04
Экономика
Forbes представил рейтинг крупнейших частных компаний России
Американский журнал Forbes составил рейтинг 200 крупнейших российских частных компаний.
Пятый канал 16 сентября в 15:37
Шоу-бизнес
Дети Галкина и Пугачевой отмечают шестилетие
В соцсети появились свежие видео с малышами 18 сентября маленькие наследники Аллы Пугачевой и Максима Галкина празднуют свое шестилетие.
WomanHit.ru вчера в 09:51
Общество
Европа готовится принудить Россию платить Украине
Сегодня состоятся трехсторонние переговоры (Россия — Украина — ЕС) по газу.
РИА Новости 01:00
Космос
«Роскосмос» выяснил причины появления отверстия в корпусе «Союза»
Сам отсек сгорел при схождении корабля.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 09:50
Происшествия
Блогер погиб в автокатастрофе в прямом эфире
Lenta.ru 13:58
Общество
В челябинском детском саду объяснили меню с солью вместо ужина
Воспитанников детсада № 293 в Челябинске на ужин не кормили солью, составляющая меню программа дала сбой, заявила РИА Новости сотрудница учреждения, комментируя появившуюся в соцсети фотографию.
РИА Новости 08:00