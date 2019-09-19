Футбол
Чемпионат«Почта России» стала партнёром РФС
Российский футбольный союз и «Почта России» подписали соглашение о сотрудничестве.
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Мы подписали соглашение с РФС. Будем популяризировать массовый футбол. У нас работает много сотрудников. Это и является нашей целью. Также нас принимают в попечительский совет РФС. Мы поучаствуем в этом денежно. В том числе будут разные акции. У нас есть много точек соприкосновения.
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Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 13:40, Вашингтон
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На экс-мэра липецкого Данкова завели два уголовных дела
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В институте нейрохирургии рассказали о болезни Анастасии Заворотнюк
Диагностированная у Анастасии Заворотнюк глиобластома — практически неизлечимая опухоль, заявил научный руководитель и почётный президент НМИЦ нейрохирургии им. Бурденко (Москва) Александр Коновалов, передаёт «Москва 24».
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Россия и Китай не поддержали резолюцию по Идлибу в ООН
Совет Безопасности ООН не принял резолюцию Бельгии, Германии и Кувейта о прекращении огня в Идлибе из-за того, что Россия и Китай проголосовали против принятия документа.
RT на русском 12:24
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Следственный комитет и Министерство внутренних дел России восстановили обстоятельства стрельбы, произошедшей 18 сентября в комнате полиции на станции метро «Рязанский проспект» в Москве.
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Располневший Николас Кейдж привлек внимание на премьере фильма
VSE42.RU вчера в 23:52
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