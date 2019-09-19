Футбол

ЧемпионатЧемпионат«Почта России» стала партнёром РФС

Российский футбольный союз и «Почта России» подписали соглашение о сотрудничестве.
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Николай Подгузов
Мы подписали соглашение с РФС. Будем популяризировать массовый футбол. У нас работает много сотрудников. Это и является нашей целью. Также нас принимают в попечительский совет РФС. Мы поучаствуем в этом денежно. В том числе будут разные акции. У нас есть много точек соприкосновения.
— Николай ПодгузовSport24.ru 11:34

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