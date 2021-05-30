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Общество

«Почта России» станет холдингом из более чем 10 компаний

Акимов считает целесообразным привлечение миноритарных акционеров в капитал компании. "Почте России" неплохо было бы, безусловно оставляя контроль со стороны государства, так или иначе иметь у себя частный капитал.В источнике

С чего всё началось

«Почта России» станет холдингом из более чем 10 компаний

Предполагается, что у "Почты России" будет больше десяти "дочек". К подобным активам компания уже относит существующие совместные предприятия с ВТБ — "Национальные логистические технологии" и "Почта Банк", а также разработчика цифровых сервисов "ПочтаТех".
РБК17:01

Подробнее о событии

«Почта России» может стать холдингом

Эхо Москвы21:07

«Почта России» станет холдингом из более чем десяти компаний

Lenta.ru19:06

«Почта России» перейдет в формат холдинга

ФАН17:09

«Почта России» превратится в крупный холдинг

URA.Ru18:23

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ТАСС19:14

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Smotrim.ru18:51

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