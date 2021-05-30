Акимов считает целесообразным привлечение миноритарных акционеров в капитал компании. "Почте России" неплохо было бы, безусловно оставляя контроль со стороны государства, так или иначе иметь у себя частный капитал.

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С чего всё началось «Почта России» станет холдингом из более чем 10 компаний Предполагается, что у "Почты России" будет больше десяти "дочек". К подобным активам компания уже относит существующие совместные предприятия с ВТБ — "Национальные логистические технологии" и "Почта Банк", а также разработчика цифровых сервисов "ПочтаТех". РБК 17:01