Экономика
Lenta.ru«Почта России» задумала переезд
Национальный почтовый оператор «Почта России» задумал перенести головной офис на территорию московского стадиона «ВЭБ Арена», сообщает агентство новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу компании. Совет директоров «Почты России» уже одобрил проект соответствующей сделки с «ВЭБ.РФ».
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Общество
Названы возможные сроки переноса ЕГЭ из-за коронавируса
В правительстве России не исключают, что единый госэкзамен (ЕГЭ) может быть перенесен из-за пандемии коронавируса.
Lenta.ru 03:07
Общество
В Петербурге скончались четыре медика с коронавирусом
RT на русском вчера в 16:36
Политика
Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом 6 мая
Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание по ситуации с COVID-19, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 04 мая в 08:04
Происшествия
На Кубани зарегистрированы 97 новых случаев коронавируса
В Лабинском, Староминском и Апшеронском районах зафиксировали по пять случаев заражения коронавирусом.
RuNews24.ru 01:59
Общество
Россия вошла в топ-5 стран по числу заразившихся коронавирусом
Россия в среду обошла Германию и заняла пятое место в мире по числу официально подтвержденных случаев заражения коронавирусом, следует из данных, собранных корреспондентами ТАСС.
ТАСС 03:35
Экономика
Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса
Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.
РБК вчера в 21:07
Политика
Глава Нижнего Новгорода досрочно уходит в отставку
Вопрос об отставке будет официально рассмотрен 6 мая на заседании городской думы. Панов занимает пост мэра с января 2018 года.
Газета.Ru вчера в 09:41
Политика
Reuters узнало о планах США по освоению ресурсов Луны без России
США заняты подготовкой проекта по добыче ресурсов на Луне, к которому на первоначальном этапе планируют привлечь Канаду, Японию и Евросоюз, а также Объединенные Арабские Эмираты.
BFM.ru 01:20
Происшествия
В ОАЭ загорелся 45-этажный небоскреб
45-этажный небоскреб загорелся в городе ОАЭ Шардже. Пожар охватил практически все здание.
Коммерсантъ вчера в 15:19
Политика
Патрушев рассказал о целях лжи западной элиты о Второй мировой войне
Ложь о Второй мировой войне стала инструментом западной элиты для разрушения сложившейся архитектуры безопасности и роли России в мире, считает секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев.
RT на русском 03:33
Игры
Финальная версия The Last of Us: Part II ушла в печать
Чемпионат вчера в 04:57
Общество
В Псковской области ограничили карантинные меры
В Псковской области расширили список магазинов и организаций, которые могут работать во время введенного президентом нерабочего периода из-за коронавируса.
Коммерсантъ 02:50
Общество
Предсказан новый всплеск заболеваемости COVID-19 в России
Россию ждет новый всплеск заболеваемости пневмонией, вызванной вирусом SARS-CoV-2.
Lenta.ru 01:32
Общество
В России зафиксировано 10 102 новых случая коронавируса
Чукотский АО 1 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 155370 случаев (+ 7, 0 %) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Российская газета вчера в 03:57
Здоровье
В Саратовской области зарегистрировали 98 новых случаев коронавируса
Медики зарегистрировали 98 новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией за сутки в Саратовской области, общее число заболевших выросло до 835 человек, сообщил в среду областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости 02:57
Происшествия
Экс-замглавы УСБ СК РФ Александр Ламонов вышел из колонии по УДО
Бывший заместитель главы управления собственной безопасности СК России Александр Ламонов был освобожден из колонии.
Газета.Ru вчера в 15:43
Общество
Девушка с «самыми большими в мире» губами изменила внешность
Обладательница одних из самых больших губ мира рассказала, что ей провели очередную инъекцию губ.
Взгляд.ру 03:19
Политика
Глава МИД Украины назвал три тактические задачи по «возвращению» Крыма
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью НВ рассказал о стратегической и тактических задачах Киева для «возвращения» Крыма.
RT на русском вчера в 21:54
Здоровье
14 новых случаев коронавируса выявлено в Амурской области
5 мая в Амурской области выявлено 14 новых случаев коронавируса: шесть - в Тынде, один - в Шимановске, три - в Благовещенске, по одному - в Крещеновке Ивановского района и Тавричанке Серышевского района, два - в Белогорске.
Телепорт вчера в 03:22
Происшествия
В обсерваторах Челябинской области остаются 70 человек
Челябинск, 5 мая 2020, 10:00 — REGNUM В Челябинской области 70 человек пока остаются в местных обсерваторах.
REGNUM вчера в 03:00
Здоровье
33 новых случая коронавируса выявили в Алтайском крае за сутки
В Алтайском крае за сутки подтверждено еще 33 новых случая коронавирусной инфекцией.
Алтайская правда 01:27
Общество
В России выявили 10559 новых случаев заражения коронавирусом
В России за последние сутки выявили 10559 новых случаев заражения коронавирусом в 82 регионах.
Lenta.ru 03:36
Общество
В Москве провели 1 миллион тестов на коронавирус
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что в столице провели 1 млн тестов на коронавирус.
Газета.Ru 01:50
Здоровье
В Крыму за сутки выявили 32 новых случая заражения коронавирусом
Новая коронавирусная инфекция в Крыму за сутки выявлена у 32 человек, общее число случаев достигло 160, ситуация плохая и прогрессирует, заявил глава республики Сергей Аксенов.
РИА Новости 03:28
Политика
Путин и Лукашенко провели переговоры
Взгляд.ру вчера в 11:17
Гаджеты
Xiaomi скоро начнёт международное тестирование MIUI 12
Компания Xiaomi начала закрытое тестирование фирменной прошивки MIUI 12 ещё 27 апреля, но только для китайской версии.
iXBT.com 04 мая в 03:41
Политика
Разведка Южной Кореи опровергла слухи об операции у Ким Чен Ына
Южнокорейская разведка опровергла информацию о проблемах со здоровьем у лидера КНДР Ким Чен Ына и последующем хирургическом вмешательстве.
Известия 01:07
Футбол
Marca: ФИФА разрешит проводить пять замен при возобновлении сезона
ФИФА разрешит производить пять замен по ходу матча во время возобновления сезона, сообщает Marca.
Спорт-Экспресс вчера в 14:35
Политика
МИД Чехии направил России ноту с предложением нормализовать отношения
Как отметил министр, обращение в форме ноты с предложением о начале консультаций было направлено России впервые со времени подписания в 1993 году Договора о сотрудничестве и дружественных отношениях.
РИА Новости вчера в 13:16
Общество
МЧС предупредило москвичей о грозе и сильном ветре
Эхо Москвы 04 мая в 19:04