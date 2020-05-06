«Почта России» в 2021 году планирует арендовать на площадке «ВЭБ Арены» офисные помещения, где разместится головной офис компании. Одобрен соответствующий проект соглашения с ВЭБ.РФ. Сейчас головной офис находится на Варшавском шоссе.

Экономика «Уралкалий» раскритиковал условия поставки калия из Белоруссии в Китай По мнению «Уралкалия», заключение контрактов по ценам, аналогичным согласованной БКК, в долгосрочной перспективе приведет к сокращению инвестиционных расходов компаний, а в конечном итоге — к нехватке хлористого калия на рынке. 38

Общество Генпрокуратура признала фейком сообщения о «чипировании населения» Генеральная прокуратура России признала фейком сообщения в интеренете о том, что коронавирус якобы был создан искусственно для «чипирования населения» и установления «глобального мирового порядка». 34

Политика Путин изучит рекомендации по постепенному снятию режима ограничений Поручения кабмину К 5 мая президент поручил правительству и Роспотребнадзору в контакте с рабочей группой Госсовета внести рекомендации по поэтапному выходу граждан и экономики после майских праздников из режимов санитарных ограничений. 6

Общество Режим самоизоляции в Свердловской области могут ужесточить Стоит добавить, глава управления здравоохранения Екатеринбурга Денис Демидов в эфире портала Е1 высказал мнение, что после майских праздников режим самоизоляции может быть ужесточен. 126

Общество Названы особенности борьбы с коронавирусом в России Специалист назвал ряд особенностей в вопросе смягчения или полной отмены ограничительных мер, которыми обладает Россия по сравнению с другими странами. 103

Общество В Ростовской области число жертв коронавируса выросло до 12 Напомним, на 6 мая в Ростовской области зарегистрировано 1 434 человек с коронавирусом. За сутки число заразившихся увеличилось на 81.

Общество За сутки в России подтвердились 10633 случая коронавируса За прошедшие сутки в России зарегистрировано 10633 новых случаев коронавирусной инфекции.

Общество В Калининградской области выявили 17 новых случаев коронавируса Новый Калининград За сутки в Калининградской области подтвердили 17 новых случаев коронавируса.

Политика Глава Нижнего Новгорода уходит в отставку «6 мая состоится внеочередное заседание городской думы Нижнего Новгорода, на котором будет рассматриваться единственный вопрос — о досрочном сложении полномочий главы Нижнего Новгорода Владимира Панова», — говорится в сообщении. 734

Здоровье В Саратовской области зарегистрировали 98 новых случаев коронавируса Медики зарегистрировали 98 новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией за сутки в Саратовской области, общее число заболевших выросло до 835 человек, сообщил в среду областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19. 407

Общество В Пензенской области 12 медработников лечатся от коронавируса Ранее сообщалось, что коронавирус выявлен у 20 медработников. Все о коронавирусной инфекции в регионе читайте здесь.

Политика Forbes рассказало про двойное назначение санкций США против России «Одно дело, если США настроены на здоровую конкуренцию в Европе, другое – если они используют экономические санкции как оружие», — рассказал Кен Сильверстейн.

Общество Названы возможные сроки переноса ЕГЭ из-за коронавируса В правительстве России не исключают, что Единый государственный экзамен (ЕГЭ) из-за коронавируса могут перенести на середину июля или начало августа. 153

Политика Патрушев рассказал о целях лжи западной элиты о Второй мировой войне Ложь о Второй мировой войне стала инструментом западной элиты для разрушения сложившейся архитектуры безопасности и роли России в мире, считает секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев.

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Политика Мадуро сообщил о задержании сотрудников охраны Трампа "Среди пойманных [наемников] есть предатель Антонио Секеа и гражданин по фамилии Бадуэль, который заявил, что в группе вторжения находились два американца из группы охраны [президента США] Дональда Трампа", - сказал Мадуро. 264

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