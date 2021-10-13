Путин сделал комплимент журналистке CNBC, назвав ее красивой женщиной

Президент РФ Владимир Путин назвал журналистку CNBC, которая модерирует диалог в ходе Российской энергетической недели, "красивой женщиной", но подчеркнул, что диалог по поставкам газа в Европу не выходит, потому что ее "вводят в заблуждение".