Президент РФ Владимир Путин назвал журналистку CNBC, которая модерирует диалог в ходе Российской энергетической недели, "красивой женщиной", но подчеркнул, что диалог по поставкам газа в Европу не выходит, потому что ее "вводят в заблуждение".
Компания опубликовала расширение для браузеров Chrome и Edge, позволяющие пользователям заполнять формы, подписывать документ, оставлять к нему комментарии, быстро переходить к просмотру документа в Acrobat Reader DC на компьютере и использовать некоторые другие сервисы.
Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы РФ Светлана Журова 13 октября осудила российского бойца Хабиба Нурмагомедова за шутку о драке в метро Москвы, в результате которой серьезно пострадал мужчина.
Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 28 717 случаев, умерли за сутки 984 пациента - это новое максимальное число смертей за всю пандемию, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в среду.