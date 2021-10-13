Будьте в Плюсе

Почта банк продал процессинговую компанию «Мультикарта» группе Т1 за 1,9 млрд рублей

Почта банк продал процессинговую компанию "Мультикарта" группе Т1, сумма сделки - 1,9 млрд рублей, рассказали "Интерфаксу" в пресс-службе Т1.
Интерфакс
Развитие "Мультикарты" будет происходить по двум направлениям.
Интерфакс
Как сообщили в Т1, в продуктовый портфель группы войдут услуги "Мультикарты", в частности, процессинг, эквайринг, сервисное обслуживание банкоматов и терминального оборудования.
Интерфакс
Группа Т1 — многопрофильный холдинг, которые предоставляет полный спектр IT-услуг для реализации высокотехнологичных проектов.
Frank Media

Подробнее о событии

Почта банк продал процессинговую компанию «Мультикарта» группе Т1 за 1,9 млрд рублей
Интерфакс04:23
Почта-банк продал «Мультикарту»
Коммерсантъ06:55
Группа Т1 купила «МультиКарту»
TelecomDaily06:30
«Т1» задорого купил «Мультикарту»
CNews06:00
Группа Т1 купила «МультиКарту»
АК&М09:28
Почта банк продал процессинговую компанию «Мультикарта»
Frank Media05:05

Интересное

Путин сделал комплимент журналистке CNBC, назвав ее красивой женщиной

Президент РФ Владимир Путин назвал журналистку CNBC, которая модерирует диалог в ходе Российской энергетической недели, "красивой женщиной", но подчеркнул, что диалог по поставкам газа в Европу не выходит, потому что ее "вводят в заблуждение".
РИА Новости08:42

Adobe выпустила расширение для Chrome, позволяющее редактировать PDF

Компания опубликовала расширение для браузеров Chrome и Edge, позволяющие пользователям заполнять формы, подписывать документ, оставлять к нему комментарии, быстро переходить к просмотру документа в Acrobat Reader DC на компьютере и использовать некоторые другие сервисы.
3DNews01:10

Журова осудила бойца Нурмагомедова за шутку о драке в метро

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы РФ Светлана Журова 13 октября осудила российского бойца Хабиба Нурмагомедова за шутку о драке в метро Москвы, в результате которой серьезно пострадал мужчина.
Известия09:43

В России установлен новый максимум смертности от COVID-19 за сутки

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 28 717 случаев, умерли за сутки 984 пациента - это новое максимальное число смертей за всю пандемию, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в среду.
Интерфакс04:46