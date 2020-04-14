Около 100 торговых точек в Москве оштрафованы за последние три дня за халатность и несоблюдение санитарно-эпидемиологических норм в период пандемии. Об этом сообщила во вторник пресс-служба департамента торговли и услуг столицы.

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В Москве за несоблюдение санитарно-эпидемиологических норм в период пандемии коронавируса за последние три дня оштрафованы 92 торговые точки, сообщили в Департамента торговли и услуг столицы. Сумма штрафов может составить более 12,5 миллиона рублей в зависимости от решений суда.

Почти 100 магазинов в Москве оштрафованы за отсутствие разметки

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