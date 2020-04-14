Коронавирус

ТВ ЦентрТВ ЦентрПочти 100 магазинов в Москве оштрафованы за отсутствие разметки

В Москве за несоблюдение санитарно-эпидемиологических норм в период пандемии коронавируса за последние три дня оштрафованы 92 торговые точки, сообщили в Департамента торговли и услуг столицы. Сумма штрафов может составить более 12,5 миллиона рублей в зависимости от решений суда.
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с чего всё началось

Около 100 торговых точек в Москве оштрафовали за несоблюдение санитарных норм

Около 100 торговых точек в Москве оштрафованы за последние три дня за халатность и несоблюдение санитарно-эпидемиологических норм в период пандемии. Об этом сообщила во вторник пресс-служба департамента торговли и услуг столицы.
ТАСС02:49

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В Москве за отсутствие разметки оштрафовали почти сто магазинов

РБК03:40

92 торговые точки Москвы оштрафованы за халатность и несоблюдение санэпиднорм за минувшие три дня

Глас Народа02:48

Почти 100 магазинов в Москве оштрафованы за отсутствие разметки

ТВ Центр03:32

Около 100 торговых точек оштрафовали в Москве за нарушение норм из-за коронавируса

Москва 2403:25

Около 100 столичных магазинов оштрафовали за отсутствие разметки для дистанции покупателей

РИАМО03:01

Около 100 торговых точек в Москве оштрафовали за несоблюдение санитарных норм

ТАСС02:49

Свыше 90 торговых точек оштрафовали за несоблюдение санэпиднорм в столице

Вечерняя Москва03:40
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Шоу-бизнес

Татьяна Буланова попала в реанимацию

Взгляд.ру 11 апреля в 19:20
695
Общество

Сроки отчетности для работодателей в апреле не меняются

Клиентская служба в Менделеевском районе обращает внимание работодателей, что сроки отчетности в текущем месяце остаются прежними.
Менделеевские новости 00:23
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Политика

Страны ЕАЭС выступают против прекращения торговли на фоне пандемии

Меры по борьбе с пандемией коронавируса нового типа не должны привести к остановке международной торговли, прекращению инвестиций и разрыву наработанных связей, сказано в совместном заявлении лидеров стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) по итогам видеосаммита.
Газета.Ru 06:06
Политика

Лавров рассказал о телефонном разговоре Путина и Трампа

Президент США Дональд Трамп в последнем телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным отметил, что США готовы в будущем направить РФ медпомощь, если потребуется, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров.
РИА Новости 06:12
Общество

В Москве аннулируют почти миллион цифровых пропусков

В Москве аннулируют почти миллион цифровых пропусков для передвижения по городу.
Lenta.ru 05:43
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Общество

Валуев ответил на критику Познера о депутатской работе спортсменов

РБК 05:50
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Экономика

В России могут ограничить полную стоимость ипотечного кредита

Президент РФ Владимир Путин в начале апреля поручил правительству совместно с ЦБ разработать программу действий по развитию жилищного строительства и ипотечного жилищного кредитования.
Интерфакс 03:40
8
Общество

Названы места повышенной опасности в период пандемии коронавируса

Аптеки и магазины являются самыми опасными для посещения местами во время пандемии коронавируса. Именно там высок риск заражения.
Российская газета вчера в 22:36
647
Политика

Лавров предостерег от попыток политизировать тему коронавируса

Москва призывает другие страны воздержаться от попыток политизировать тему коронавируса и действий Всемирной организации здравоохранения, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров.
РИА Новости 05:36
Общество

Правительство временно сняло ограничения на продажу медицинских масок

Правительство приостановило действие своего постановления об ограничениях на торговлю медицинскими масками и о введении единого поставщика масок в лице структуры «Ростеха».
Ведомости 06:29
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Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри купили особняк Мела Гибсона за $15 млн

Голливудский актер Мел Гибсон опасался любопытных журналистов так же сильно, как Меган Маркл и принц Гарри.
Слово и Дело вчера в 07:25
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Энергетика

Глава «Газпром нефти» назвал сделку ОПЕК+ необходимой России

Москва, 14 апреля 2020, 07:41 — REGNUM Новое соглашение о сокращении уровня добычи нефти, принятое странами ОПЕК+, назвал необходимой России глава компании «Газпром нефть» Александр Дюков в интервью газете «Коммерсант».
REGNUM 00:41
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Армия и оружие

В России определились с концепцией нового самолета на замену Ан-12

В Российской Федерации определились с концепцией нового военно-транспортного самолета, который в перспективе должен заменить Ан-12.
Российская газета вчера в 03:20
Наука

Ученые открыли новые бактерии, которые могут есть пластик

Группа ученых из Кембриджского университета в ходе исследования открыла новую разновидность бактерий.
Mockva.ru 10 апреля в 20:01
24
Армия и оружие

Генсек НАТО заявил о помощи Ираку в борьбе с коронавирусом

НАТО помогает Ираку в борьбе с распространением коронавируса, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.
РИА Новости 06:20
Политика

Путин поручил рассмотреть возможность субсидирования доставки еды

Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть возможность поддержки и развития онлайн-сервисов доставки еды в период пандемии коронавируса.
РБК вчера в 08:08
388
Общество

Десятки человек заразились коронавирусом в российском доме престарелых

В Вяземском доме престарелых зафиксировано массовое заражение коронавирусом. Из 86 анализов 34 оказались положительными.
Live24 06:18
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Хоккей

Голдобин подпишет контракт с ЦСКА

Как стало известно «СЭ», нападающий Николай Голдобин подпишет с ЦСКА двухлетний контракт.
Спорт-Экспресс 11 апреля в 10:46
Общество

В Москве забетонировали работавшее во время карантина кафе

Власти Москвы забетонировали кафе «Самса халяль» на Таганке, которое отказывалось соблюдать карантин.
Мослента 05:40
4
Происшествия

В Краснодарском крае задержали криминального авторитета

Криминальный авторитет, обвиняющийся в занятии высшего положения в преступной иерархии, задержан и арестован в Краснодарском крае, сообщает СУ СК России по региону.
РИА Новости вчера в 08:25
71
Общество

Вирусолог рассказал о жизни в России после отмены режима самоизоляции

В случае отмены режима самоизоляции 30 апреля не стоит ждать резкого перехода к нормальной жизни.
РИА Новости 12 апреля в 17:44
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Здоровье

В РФ разработали способы экстренной профилактики заражений врачей

Москва, 14 апреля 2020, 11:32 — REGNUM Способы экстренной профилактики заражения коронавирусом разработаны для российских медиков.
REGNUM 04:32
13
Общество

Голикова назвала даты для решений об отмене карантина

Вице-премьер правительства России Татьяна Голикова спрогнозировала даты, после которых можно будет говорить о возможном поэтапном ослаблении карантинных мер, направленных на нераспространение коронавирусной инфекции, либо об их дальнейшем продлении.
Арбуз 12 апреля в 10:03
3K
Армия и оружие

Минобороны России открыло архивы об освобождении Вены от фашистов

На сайте оборонного ведомства в разделе «Венский вальс Победы» опубликованы документы из фондов Центрального архива Минобороны.
REGNUM 12 апреля в 22:17
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Общество

Вирусологи назвали сроки появления вакцины от коронавируса

Ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н. Ф. Гамалеи Минздрава профессор Николай Малышев, считает, что вакцина появится через полтора года, так как необходимы проверки на беременных животных и выявление возможной токсичности.
Известия вчера в 21:31
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Происшествия

В Мозамбике задержали наркобарона, сбежавшего более 20 лет назад

Один из самых разыскиваемых преступников мира - бразильский наркобарон, сбежавший из тюрьмы в 1998 году, задержан в Мозамбике, сообщило министерство юстиции Бразилии.
РИА Новости 04:02
Экономика

Генпрокуратура сообщила о финансовой поддержке букмекерских контор

В сообщении подчеркивается, что внесение организаций в этот перечень может стать основанием для приоритетной финансовой поддержки, что особенно актуально в условиях распространения коронавируса.
Известия 06:06
16
Экономика

Основатель Natura Siberica допустил закрытие трети своих магазинов

Основатель российского производителя косметики и бытовой химии «Первое решение» Андрей Трубников допустил, что его компания из-за экономического кризиса, обусловленного пандемией коронавируса и мерами самоизоляции, может закрыть до 30% розничных точек.
РБК 06:20
Происшествия

В Калининграде подтверждены новые случаи заболевания коронавирусом

В выходные в Калининградской области зарегистрировали 8 новых случаев заболевания коронавирусом.
РБК Калининград 12 апреля в 05:34
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Политика

Лукашенко обвинил российские СМИ в предвзятости

Президент добавил, что "в каждой шутке есть доля шутки". Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил российские СМИ в предвзятости.
Деловое.ТВ вчера в 12:47
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