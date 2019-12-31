Общество
Взгляд.руПочти 100 россиян стали миллионерами по итогам новогодней лотереи
В новогодней лотерее помимо 1 млрд рублей, который выиграл билет из Москвы, были разыграны призы по 1 млн рублей – их получат 99 человек, сообщили в пресс-службе «Столото». В пресс-службе распространителя лотереи сообщили, что «помимо 1 млрд рублей было разыграно 105 призов по 1 млн рублей».
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В Хабаровском крае появился 1 миллионер по итогам новогоднего тиража «Русского лото»
PROkhab.ruвчера в 19:16
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Второго погибшего нашли на месте пожара в доме в Астрахани
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