Общество
Lenta.ruПочти 100 россиян стали миллионерами после новогодней лотереи
В новогодней лотерее 99 россиян выиграли призы по миллиону рублей. Об этом сообщает пресс-служба «Столото». Всего было разыграно 105 призов с выигрышем миллион рублей, 6 из них поделили между собой несколько участников.
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В Хабаровском крае появился 1 миллионер по итогам новогоднего тиража «Русского лото»
PROkhab.ruвчера в 19:16
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 09:45, Ашберн
Происшествия
Число жертв наводнения в Индонезии увеличилось до 26
Уточняется, что погибшим было от пяти до 60 лет. По имеющимся данным, из зоны наводнений в укрытия эвакуированы более 31 тыс. человек.
Общество
Нидерланды полностью отказались от названия «Голландия»
Власти Нидерландов официально отказались от использования наименования «Голландия» в качестве альтернативного названия страны.
Шоу-бизнес
Наталья Водянова выходит замуж за миллиардера Антуана Арно
Всемирно известная супермодель Наталья Водянова выходит замуж за одного из богатейших людей планеты Антуана Арно.
Наука
В России нашли способ упростить и удешевить производство лазеров
Открытие позволит значительно удешевить и упростить производство лазерной оптики, а также поможет добиться большей мощности излучения.
Армия и оружие
Белоруссия обсуждает с НАТО проведение совместных учений
Напомним, что о возможности проведения совместных учений с НАТО Белоруссия заявляла еще в начале месяца.
Экономика
Агаларов назвал низкие пенсии и зарплаты россиян преградой росту ВВП
Агаларов отметил, что и зарплаты у россиян невысокие.
Политика
Крымские татары сочли новогоднее обращение Зеленского комическим
"Президент Украины в своем обращении вместо ответов на тот бардак, который все еще продолжается в стране, не забыл крымских татар, проговорив предложение на крымско-татарском языке.
Авто
АвтоВАЗ повысил цены на все Lada
Сегодня, 1 января 2020 года, «АвтоВАЗ» повысил рекомендованные розничные цены на весь модельный ряд LADA на 5 – 23 тыс. рублей.
Шоу-бизнес
Бойфренд Ольги Бузовой Давид Манукян получил травму в Куршевеле
Ведущая «Дом-2» Ольга Бузова и блогер Давид Манукян отдыхают в Куршевеле. Давид не совсем аккуратно катался на лыжах и получил травму руки.
Происшествия
Появилось видео с места взрыва газа в жилом доме в Твери
Следователи и криминалисты выясняют причины взрыва газа в многоквартирном доме в Твери 2 января — проводят осмотр места происшествия, опрашивают жильцов.
Авто
В Сети показали лифтбек Renault Logan
Поиграв с собственным воображением, дизайнеры «Колёса.ру» примерили «Логану» новый практичный кузов «лифтбек».
Общество
Ливан получил ордер Интерпола на арест Карлоса Гона
Власти Ливана получили ордер, выданный Интерполом, на арест бывшего главы Renault—Nissan—Mitsubishi Карлоса Гона, сообщил Reuters.
Армия и оружие
Британия запросила обсуждение в СБ ООН ситуации в Идлибе
Источник в Совете Безопасности ООН сообщил, что Великобритания хочет вынести на обсуждение ситуацию в сирийском Идлибе, передает РИА Новости.
Кино
В прокат вышел новый фильм Бондарчука «Вторжение»
Гаджеты
Microsoft через 2 недели прекратит поддержку Windows 7
Для корпоративных пользователей корпорация Microsoft разработала специальный платный пакет, в рамках которого будет обновляться Windows 7, но эта поддержка является достаточно дорогой, так как за один компьютер придется платить 25 долларов в первый год, 50 долларов во второй и 100 долларов в третий.
Армия и оружие
Сеул призвал КНДР не проводить испытание нового стратегического оружия
Сеул присоединился к позиции США по данному вопросу. Южная Корея предостерегла КНДР от испытания нового стратегического вооружения.
Политика
Генпрокуратура Украины прекратила свое существование
Генеральная прокуратура Украины прекратила свое существование и стала Офисом генерального прокурора. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Происшествия
Мать похищенной в Москве девочки захотели лишить родительских прав
Следственный комитет по городу Москве направил в компетентные органы документы для рассмотрения вопроса о лишении или ограничении родительских прав матери девочки, которую похитили в новогоднюю ночь.
Общество
Более полумиллиона россиян сообщили о наличии второго гражданства
В МВД России рассказали, что с 2015 года более 543 тысяч уведомлений о наличии второго гражданства или вида на жительство иностранного государства получило ведомство от россиян.
Политика
В Киеве заявили о неготовности к прямым поставкам газа из России
Украина «ещё не созрела» для возвращения к прямым поставкам газа из России, заявил украинский вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.
Общество
В России вступили в силу поправки в ПДД
В России вступили в силу поправки в правила дорожного движения.
Происшествия
В Германии пожар в зоопарке уничтожил вольер с обезьянами
Пожар вспыхнул в канун Нового года в зоопарке в немецком городе Крефельд, все обитавшие в вольере с обезьянами животные мертвы, сообщили в зоопарке.
Общество
Мир растет и теплеет. Экономические итоги 2019 года
Нобелевскую премию присудили борьбе с бедностью Нобелевскую премию по экономике в 2019 году получили исследователи Абхиджит Банерджи и Эстер Дюфло из Массачусетского технологического института и Майкл Кремер из Гарвардского университета.
Политика
В «Нафтогазе» ответили на критику из-за газового контракта с Россией
Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко ответил тем, кто недоволен газовым соглашением с Россией.
Футбол
Кирилл Погребняк перешел в ташкентский «Локомотив»
Нападающий Кирилл Погребняк перешел в ташкентский «Локомотив», сообщает Чемпионат.
Политика
Депутаты ответили на предложение Эстонии о пересмотре границ с Россией
Территории, на которые претендует Эстония, стали частью России, а Тартуский мирный договор на основании которого Таллин хочет провести пересмотр границ, является историческим документом, не имеющим юридической силы.
Общество