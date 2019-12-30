Общество

Lenta.ruLenta.ruПочти 100 россиян стали миллионерами после новогодней лотереи

В новогодней лотерее 99 россиян выиграли призы по миллиону рублей. Об этом сообщает пресс-служба «Столото». Всего было разыграно 105 призов с выигрышем миллион рублей, 6 из них поделили между собой несколько участников.
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Новогодняя лотерея принесла по 1 млн 99 жителям России

Телеканал 360°03:55

Почти 100 человек выиграли по 1 млн рублей в новогодней лотерее России

Газета.Ru02:20

В Хабаровском крае появился 1 миллионер по итогам новогоднего тиража «Русского лото»

PROkhab.ruвчера в 19:16

После новогодней лотереи 99 россиян стали миллионерами. Среди счастливчиков есть уральцы

URA.Ru02:09

Почти 100 россиян выиграли по 1 млн рублей в новогодней лотерее

RT на русском02:07

В России 99 человек стали миллионерами по итогам новогодней лотереи

РИА Новости01:32

Почти 100 человек стали миллионерами по итогам лотереи в России

Известия02:19
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Кто первым выиграет большие деньги и отдых в Египте в новом году?

КП - Беларусь02:08
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Уточняется, что погибшим было от пяти до 60 лет. По имеющимся данным, из зоны наводнений в укрытия эвакуированы более 31 тыс. человек.
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В России нашли способ упростить и удешевить производство лазеров

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Источник в Совете Безопасности ООН сообщил, что Великобритания хочет вынести на обсуждение ситуацию в сирийском Идлибе, передает РИА Новости.
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Москвич выиграл в лотерею один миллиард рублей

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