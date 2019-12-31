Общество
BFM.ruПочти 100 россиян стали миллионерами после новогодней лотереи
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В Хабаровском крае появился 1 миллионер по итогам новогоднего тиража «Русского лото»
PROkhab.ruвчера в 19:16
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 08:13, Ашберн
Политика
Бельгийский суд приостановил европейский ордер на арест Пучдемона
Бельгийский суд принял решение приостановить действия европейских ордеров на арест каталонских политиков Карлеса Пучдемона и Тони Комина, выданных испанским судом, сообщил сам Пучдемон в Twitter.
Политика
Генпрокуратура Украины прекратила свое существование
Генеральная прокуратура Украины прекратила свое существование и стала Офисом генерального прокурора. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Происшествия
В Красноярске проверят сообщение о прыжке парашютистов с балкона
Полицейские проводят проверку после сообщения в СМИ о прыжке парашютистов с балкона 24 этажа, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления МВД по Красноярскому краю.
Общество
В Киеве прошло факельное шествие в честь Бандеры
Армия и оружие
Принятие на вооружение ЗРК С-500 «Прометей» перенесли на десять лет
Многие эксперты считают ЗРК С-500 «Прометей» лучшим представителем своего класса.
Хоккей
Швейцария — Россия 1:3 (2-й перерыв)
Молодежная хоккейная сборная России (игроки не старше 20 лет) сыграет с командой Швейцарии в четвертьфинальном матче молодежного чемпионата мира (МЧМ) по хоккею.
Космос
Корабль Crew Dragon планирует вылет на 5 января
Корабль SpaceX Dragon готовится к вылету 5 января, через месяц после стыковки к модулю Гармония.
Кино
Первый трейлер фильма «Тихое место 2» появился в сети
Ранее в сети вышел трейлер фильма «Хищные птицы», главную роль в котром сыграет Марго Робби.
Единоборства
Бетербиев может отказаться защищать титул в Китае из-за политики
Российский чемпион IBF и WBC в полутяжелом весе Артур Бетербиев может отказаться от поединка с китайцем Мэном Фаньлуном на родине потенциального оппонента.
Общество
В Австралии проходит масштабная эвакуация из-за лесных пожаров
Власти штата обратились за помощью для эвакуации населения к ВМС Австралии.
Общество
В Турции после побега экс-главы Nissan задержали нескольких человек
Несколько человек задержаны в Турции по делу о побеге из Японии бывшего главы автоконцерна Nissan Карлоса Гона, сообщает в четверг телеканал NTV со ссылкой на источник в МВД страны.
Политика
«Нафтогаз» оценил реакцию бывших властей Украины на договор с Россией
Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко прокомментировал реакцию представителей бывшей украинской власти на газовый контракт с Россией.
Игры
S.T.A.L.K.E.R. 2 разрабатывается на движке Unreal Engine 4
На странице официального сайта Unreal Engine, где перечисляют проекты, которые выйдут на одноименном движке четвертого поколения в ближайшие годы, появилась запись о игре S.T.A.L.K.E.R. 2. Позже игра GSC Game World была удалена из списка, сообщает dtf.ru.
Политика
Названа особенность новогоднего обращения Путина
Публицист, политолог и телеведущий Анатолий Вассерман назвал особенность обращения президента России Владимира Путина к соотечественникам в этом году.
Интернет
Vivo, OPPO и Xiaomi создадут новую систему беспроводной передачи файлов
Компании Vivo, OPPO и Xiaomi объявили о сотрудничестве с целью создания инновационной системы беспроводной передачи файлов для пользователей по всему миру.
Общество
Утяшева показала разгромленную после Нового года квартиру
Телеведущая Ляйсан Утяшева показала погром в квартире после новогодней ночи. Видео опубликовано в ее историях в инстаграме.
Гаджеты
Очередной эффект популярности Ryzen. Доля AMD в статистике известного ПО достигла 40%
Как можно видеть, на 1 января 2020 года доля AMD составляла 40%, доля Intel — 60%.
Происшествия
Режим ЧС объявлен в Хабаровском крае из-за подтопления домов
В Охотском районе Хабаровского края введён режим ЧС после того, как нагонные волны с моря подтопили 15 домов в посёлке Морском.
Общество
Москвич выиграл в лотерею один миллиард рублей
Политика
На Украине заявили о неготовности к прямым поставкам газа из России
Украина еще не «созрела» для того, чтобы возобновить прямые поставки газа из России.
Политика
Крымские татары сочли новогоднее обращение Зеленского комическим
"Президент Украины в своем обращении вместо ответов на тот бардак, который все еще продолжается в стране, не забыл крымских татар, проговорив предложение на крымско-татарском языке.
Общество
В России вступили в силу поправки в ПДД о проверках на дорогах
В России вступили в силу поправки в правила дорожного движения, которые корректируют список документов, предъявляемых сотрудникам ГИБДД.
Космос
Лучшие космические снимки 2019 года
Уходящий 2019 год оказался весьма примечательным в плане космических фотографий.
Армия и оружие
Балтийский флот получит в 2020 году модернизированные вертолеты Ка-27М
Как сообщают «Известия», в этом году в распоряжение Балтийского флота поступят усовершенствованные противолодочные вертолеты Ка-27М, получившие прозвище «охотники на акул».
Происшествия
Девять человек стали жертвами наводнения в Индонезии
Как сообщает агентство «Синьхуа», в столице Индонезии Джакарте и прилегающих к ней районах из-за крупных наводнений погибли девять человек.
Кино
В Сеть попали детали сюжета нового фильма о Гарри Поттере
В новом фильме о волшебнике Гарри Потере появится дочь его злейшего врага – Волан-де-Морта. Об этом сообщает издание We Got This Covered.
Футбол
«Ювентус» хочет продлить контракт с Роналду до 2023 года
Новый контракт стороны могут подписать весной, а зарплата португальца составит 35 млн евро. Роналду играет в «Ювентусе» с лета 2018 года.