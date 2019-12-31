По итогам новогодней лотереи «Столото» 99 человек стали миллионерами.

Почти 100 россиян стали миллионерами после новогодней лотереи

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Политика Генпрокуратура Украины прекратила свое существование Генеральная прокуратура Украины прекратила свое существование и стала Офисом генерального прокурора. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Происшествия В Красноярске проверят сообщение о прыжке парашютистов с балкона Полицейские проводят проверку после сообщения в СМИ о прыжке парашютистов с балкона 24 этажа, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления МВД по Красноярскому краю.

Хоккей Швейцария — Россия 1:3 (2-й перерыв) Молодежная хоккейная сборная России (игроки не старше 20 лет) сыграет с командой Швейцарии в четвертьфинальном матче молодежного чемпионата мира (МЧМ) по хоккею.

Единоборства Бетербиев может отказаться защищать титул в Китае из-за политики Российский чемпион IBF и WBC в полутяжелом весе Артур Бетербиев может отказаться от поединка с китайцем Мэном Фаньлуном на родине потенциального оппонента.

Общество В Турции после побега экс-главы Nissan задержали нескольких человек Несколько человек задержаны в Турции по делу о побеге из Японии бывшего главы автоконцерна Nissan Карлоса Гона, сообщает в четверг телеканал NTV со ссылкой на источник в МВД страны.

Игры S.T.A.L.K.E.R. 2 разрабатывается на движке Unreal Engine 4 На странице официального сайта Unreal Engine, где перечисляют проекты, которые выйдут на одноименном движке четвертого поколения в ближайшие годы, появилась запись о игре S.T.A.L.K.E.R. 2. Позже игра GSC Game World была удалена из списка, сообщает dtf.ru.

Политика Названа особенность новогоднего обращения Путина Публицист, политолог и телеведущий Анатолий Вассерман назвал особенность обращения президента России Владимира Путина к соотечественникам в этом году.

Общество Утяшева показала разгромленную после Нового года квартиру Телеведущая Ляйсан Утяшева показала погром в квартире после новогодней ночи. Видео опубликовано в ее историях в инстаграме.

Происшествия Режим ЧС объявлен в Хабаровском крае из-за подтопления домов В Охотском районе Хабаровского края введён режим ЧС после того, как нагонные волны с моря подтопили 15 домов в посёлке Морском.

Политика Крымские татары сочли новогоднее обращение Зеленского комическим "Президент Украины в своем обращении вместо ответов на тот бардак, который все еще продолжается в стране, не забыл крымских татар, проговорив предложение на крымско-татарском языке.