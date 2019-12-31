Общество

BFM.ruBFM.ruПочти 100 россиян стали миллионерами после новогодней лотереи

По итогам новогодней лотереи «Столото» 99 человек стали миллионерами.
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После новогодней лотереи 99 россиян стали миллионерами. Среди счастливчиков есть уральцы

URA.Ru02:09

Почти 100 человек выиграли по 1 млн рублей в новогодней лотерее России

Газета.Ru02:20

Почти 100 человек стали миллионерами по итогам лотереи в России

Известия02:19

Новогодняя лотерея принесла по 1 млн 99 жителям России

Телеканал 360°03:55

Почти 100 россиян выиграли по 1 млн рублей в новогодней лотерее

RT на русском02:07

В России 99 человек стали миллионерами по итогам новогодней лотереи

РИА Новости01:32

В Хабаровском крае появился 1 миллионер по итогам новогоднего тиража «Русского лото»

PROkhab.ruвчера в 19:16
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 08:13, Ашберн

Кто первым выиграет большие деньги и отдых в Египте в новом году?

КП - Беларусь02:08
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Бельгийский суд принял решение приостановить действия европейских ордеров на арест каталонских политиков Карлеса Пучдемона и Тони Комина, выданных испанским судом, сообщил сам Пучдемон в Twitter.
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Генпрокуратура Украины прекратила свое существование

Генеральная прокуратура Украины прекратила свое существование и стала Офисом генерального прокурора. Об этом сообщается на сайте ведомства.
РИА Новости 05:51
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В Красноярске проверят сообщение о прыжке парашютистов с балкона

Полицейские проводят проверку после сообщения в СМИ о прыжке парашютистов с балкона 24 этажа, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления МВД по Красноярскому краю.
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В Киеве прошло факельное шествие в честь Бандеры

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Принятие на вооружение ЗРК С-500 «Прометей» перенесли на десять лет

Многие эксперты считают ЗРК С-500 «Прометей» лучшим представителем своего класса.
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После удаления желудка у Андрея Павленко не осталось шансов на спасение

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Молодежная хоккейная сборная России (игроки не старше 20 лет) сыграет с командой Швейцарии в четвертьфинальном матче молодежного чемпионата мира (МЧМ) по хоккею.
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Корабль Crew Dragon планирует вылет на 5 января

Корабль SpaceX Dragon готовится к вылету 5 января, через месяц после стыковки к модулю Гармония.
AstroNews.ru 31.12.19 в 06:17
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Первый трейлер фильма «Тихое место 2» появился в сети

Ранее в сети вышел трейлер фильма «Хищные птицы», главную роль в котром сыграет Марго Робби.
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Армия и оружие

Иран обвинил США в попытках срыва совместных с Россией и КНР учений

РБК 07:57
Общество

В Австралии проходит масштабная эвакуация из-за лесных пожаров

Власти штата обратились за помощью для эвакуации населения к ВМС Австралии.
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Общество

В Турции после побега экс-главы Nissan задержали нескольких человек

Несколько человек задержаны в Турции по делу о побеге из Японии бывшего главы автоконцерна Nissan Карлоса Гона, сообщает в четверг телеканал NTV со ссылкой на источник в МВД страны.
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Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко прокомментировал реакцию представителей бывшей украинской власти на газовый контракт с Россией.
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Названа особенность новогоднего обращения Путина

Публицист, политолог и телеведущий Анатолий Вассерман назвал особенность обращения президента России Владимира Путина к соотечественникам в этом году.
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Режим ЧС объявлен в Хабаровском крае из-за подтопления домов

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Москвич выиграл в лотерею один миллиард рублей

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Большунов удивлён выступлению Хальфварссона в гонке преследования

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На Украине заявили о неготовности к прямым поставкам газа из России

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Крымские татары сочли новогоднее обращение Зеленского комическим

"Президент Украины в своем обращении вместо ответов на тот бардак, который все еще продолжается в стране, не забыл крымских татар, проговорив предложение на крымско-татарском языке.
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В России вступили в силу поправки в ПДД о проверках на дорогах

В России вступили в силу поправки в правила дорожного движения, которые корректируют список документов, предъявляемых сотрудникам ГИБДД.
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Уходящий 2019 год оказался весьма примечательным в плане космических фотографий.
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Армия и оружие

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Девять человек стали жертвами наводнения в Индонезии

Как сообщает агентство «Синьхуа», в столице Индонезии Джакарте и прилегающих к ней районах из-за крупных наводнений погибли девять человек.
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В Сеть попали детали сюжета нового фильма о Гарри Поттере

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Новый контракт стороны могут подписать весной, а зарплата португальца составит 35 млн евро. Роналду играет в «Ювентусе» с лета 2018 года.
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