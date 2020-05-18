Общество
Piter.tvВ Минздраве назвали число медиков, получивших дополнительные выплаты
В Минздраве назвали число медиков, которые работают с больными коронавирусом, получивших дополнительные выплаты. Об этом рассказала заместитель главы Минздрава России Татьяна Семёнова в эфире "России-1".
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Общество
Киноцентр «Соловей» стал самым посещаемым в 2019 году
Московский киноцентр "Соловей", здание которого начали сносить, занял первое место по посещаемости в 2019 году.
Москва 24 11:56
Происшествия
Бывшего нижегородского депутата арестовали за продажу устаревших ИВЛ
Бывшего депутата-справоросса Нижегородской городской думы Валерия Гельжинеса арестовали по делу о мошенничестве.
Московский Комсомолец 04:36
Гаджеты
Полный список смартфонов Xiaomi и Redmi, которые получат MIUI 12
Инсайдер под псевдонимом Xiaomishka опубликовал полный список смартфонов Xiaomi и Redmi, которые получат новейшую оболочку MIUI 12.
iXBT.com 01:21
Общество
В Пермском крае внесены изменения в указ о самоизоляции
Региональный штаб по борьбе с коронавирусом внес уточнения в указ об ограничительных мерах на территории Пермского края.
Рифей-Пермь 11:35
Общество
Власти приостановили финансирование проектов по благоустройству Москвы
Из-за распространения коронавируса в Москве приостановлено финансирование проектов по благоустройству города.
РБК вчера в 23:32
Кино
Скончался французский актер Мишель Пикколи
Французский актер кино и театра Мишель Пикколи скончался от инсульта на 95-м году жизни, сообщает AFP со ссылкой на его семью и друзей.
МИР 24 11:14
Общество
Анна Попова: Рост заболеваемости коронавирусом в России остановлен
С 12 мая в нашей стране объявлен поэтапный выход из режима ограничений, введенных для борьбы с распространением коронавируса.
Комсомольская правда вчера в 08:00
Энергетика
Стоимость нефти Brent превысила 35 долларов за баррель
Стоимость нефти марки Brent превысила отметку 35 долларов за баррель.
Российская газета 11:11
Финансы
Аналитики рассказали о поддержке ЦБ национальной валюты
Благодаря вливаниям Банка России, который потратил на поддержку национальной валюты $6,6 млрд, с начала года рубль к доллару подешевел лишь на 20%, а нефть — на 70%.
Известия вчера в 13:30
Общество
Прикованная к постели москвичка получила штраф за нарушение самоизоляции
Жительница Москвы, профессор РУДН Ирина Карабулатова, которая почти год не выходит из квартиры и прикована к постели, получила уведомление о штрафе в четыре тысячи рублей за нарушение самоизоляции.
Lenta.ru 05:18
Общество
Акционеры ЮКОСа отсудили у России бренд водки «Столичная»
Мажоритарные акционеры бывшей нефтекомпании ЮКОС получили права на использование торговой марки «Столичная» и других принадлежащих России брендов водки на территории стран Бенилюкса (Нидерланды, Бельгия и Люксембург), сообщили акционеры голландскому изданию NRC Handelsblad.
Ведомости 04:24
Общество
Bloomberg сообщил о 108 млн попавших под новый карантин китайцах
Под карантинными мерами изоляции, которые китайские власти приняли в связи с новой вспышкой коронавирусной инфекции SARS-CoV-2, оказались более 108 млн человек на северо-востоке Китая, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
РБК 09:28
Политика
Украинцы назвали Кучму лучшим президентом в истории страны
Опрос социологической группы «Рейтинг» показал, что украинцы считают Леонида Кучму лучшим президентом независимой Украины.
RT на русском 12:08
Здоровье
Путин объяснил тяжелую ситуацию с коронавирусом в Дагестане
По мнению российского лидера Владимира Путина, причиной тяжелой ситуации с коронавирусом в Дагестане стало позднее обращение людей за медпомощью и самолечение на дому, передает РИА Новости.
Инфорос 09:09
Экономика
Правительство утвердило отсрочку по налогам для арендодателей
Кабинет министров РФ утвердил налоговую отсрочку для арендодателей, сообщила пресс-служба правительства.
ТАСС 11:27
Общество
«Газпром» начал проектирование газопровода «Сила Сибири-2»
«Газпром» начал проектно-изыскательские работы по транзитному трубопроводу «Сила Сибири-2» в Китай, сообщил председатель правления компании Алексей Миллер.
Коммерсантъ 11:03
Фигурное катание
Загитова похвасталась подарками на 18-летие
Спортсменка, которой исполнилось 18 лет, опубликовала снимки с цветами, воздушными шарами и ювелирными украшениями.
Lenta.ru 04:44
Экономика
В Иране оценили ошибки Саудовской Аравии, которые привели к дефициту бюджета
В Иране оценили ошибки Саудовской Аравии, которые привели к дефициту бюджета Саудиты пытаются заполнить дефицит бюджета.
Экспресс газета 05:07
Единоборства
Оверим победил Харриса на UFC Fight Night 172
Голландец Алистар Оверим одержал победу над Уолтом Харрисом на UFC Fight Night 172. Встреча завершилась во втором раунде.
РЕН ТВ 16 мая в 23:52
Общество
Испытания вакцины от COVID-19 на добровольцах могут стартовать в июле
Испытания вакцины от коронавируса с привлечением добровольцев могут начаться в России в июле.
News.ru 09:23
Общество
Китай выделит $2 млрд пострадавшим от коронавируса странам
Китай в ближайшие два года предоставит пострадавшим от коронавируса странам помощь в размере $2 млрд, заявил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая в понедельник на открытии 73-й ежегодной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.
Ведомости 08:54
Финансы
Курс рубля начал расти по отношению к доллару и евро
Курс рубля начал расти по отношению к доллару и евро. Об этом говорят данные после открытия Московской биржи.
Piter.tv 03:49
Политика
Живущий в Киеве российский юморист отказался говорить о Крыме
Украинский журналист и блогер Сергей Иванов спросил российского кавээнщика Сергея Писаренко о принадлежности Крыма.
РИА Новости вчера в 12:41
Общество
Американцы стали отказываться от покупки китайских товаров
Около 40% жителей США начали отказываться от покупки товаров с маркировкой «сделано в Китае», следует из опроса консалтинговой фирмой FTI Consulting.
Взгляд.ру 08:28
Экономика
В России может сократиться размер ежемесячной накопительной пенсии
Размер ежемесячной накопительной пенсии в России в 2021 году может сократиться из-за увеличения срока выплаты накоплений на шесть месяцев — до 22 лет.
RT на русском вчера в 23:21
Общество
В Ростовской области приостановлен процесс выхода из режима изоляции
В Ростовской области начавшая действовать программа по выходу из режима самоизоляции и снятию ограничений приостановлена из-за высоких темпов распространения коронавируса.
Российская газета 05:36
Политика
Запрет на въезд Соловьева в Италию поддержали свыше 200 тысяч человек
Запрет на въезд Соловьева в Италию поддержали примерно 200 000 человек.
Evo-rus.com 03:11
Экономика
В Самарской области малоимущим семьям «обнулили» плату за ЖКХ
В Самарской области малоимущим семьям компенсируют расходы за ЖКХ в апреле.
63.ru вчера в 11:15
Армия и оружие
Силы Хафтара бросили «Панцирь» на захваченной ПНС авиабазе Аль-Ватия
В Ливии подразделениям Правительства национального согласия (ПНС) удалось захватить "Панцирь-С1", принадлежавший Ливийской национальной армии под командованием фельдмаршала Хафтара.
Российская газета 06:13
Здоровье
Курский врач рассказал о том, как считают жертв коронавируса
Врач-инфекционист областной инфекционной больницы имени Семашко Алексей Гапонов опубликовал в социальной сети большой пост о том, как в отечественной медицине ведется подсчет жертв коронавирусной инфекции и почему некоторым эти цифры кажутся недостоверными.
Курск сегодня 11:34