Коронавирус
Говорит МоскваПочти 123 тысячи медработников получили стимулирующие выплаты
Замминистра подчеркнула, что Минздрав внимательно следит за ситуацией с жалобами медиков, которые не получили стимулирующие выплаты за работу с пациентами, заражёнными коронавирусом.
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Общество
Хабиб Нурмагомедов рассказал о тяжелом состоянии отца
РИА Новости 16:09
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Представитель Гагариной прокомментировал сообщения о ее разводе
Представитель певицы Полины Гагариной прокомментировал информацию о том, что она якобы ушла от мужа, фотографа Дмитрия Исхакова.
Lenta.ru 20:14
Политика
На немецком телеканале советских солдат в ГДР назвали «оккупантами»
Немецкий телеканал MDR опубликовал сюжет, посвященный взаимоотношениям между СССР и ГДР, в котором советский контингент назван оккупационным.
РИА Новости 22:08
Экономика
Минтруд не рассматривал вариант раздать средства ФНБ
Глава Минтруда РФ Антон Котяков отметил, что вариант раздать средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) не рассматривался, но рассматривался вариант привлечения части ресурсов для привлечения текущих задач.
РИА Новости 18:26
Общество
ВОЗ: в России снизилось число школьников с лишним весом
Количество школьников, страдающих ожирением, снизилось в России за последние несколько лет, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные исследования ВОЗ "Поведение детей школьного возраста в отношении здоровья".
Газета.Ru 19:27
Политика
Новый член ядерного клуба: Польша может получить ядерное оружие
Трансфер ядерного оружие из Германии в Польшу теоретически не исключен, считает эксперт международной организации CIS-EMO Станислав Бышок.
Ридус 17:17
Общество
Режим самоизоляции для людей старше 65 лет вновь введут в Башкирии
Жители Башкирии старше 65 лет и люди с хроническими заболеваниями вновь уходят на режим самоизоляции.
Аргументы и Факты - Уфа 04:27
Политика
США безвозмездно передадут России 200 аппаратов ИВЛ
Москва, 18 мая 2020, 21:59 — REGNUM США безвозмездно передадут России 200 аппаратов искусственной вентиляции лёгких в рамках взаимопомощи в борьбе с пандемией коронавируса, сообщили 18 мая в Белом доме.
REGNUM 14:59
Политика
Мишустин велел за день устранить замечания Путина по выплатам врачам
Задержки с дополнительными выплатами медикам недопустимы, — цитирует РИА Новости Мишустина, сделавшего заявление на совещании.
News.ru 08:51
Происшествия
В Петербурге автомобиль насмерть сбил женщину на тротуаре
Источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что автомобиль такси сбил женщину и детей на тротуаре.
РБК 07:30
Общество
Больше 1 400 случаев коронавируса подтверждено в Приморье
В Приморском крае за сутки коронавирус подтвердился у 63 человек. Количество случаев COVID-19 в регионе возросло до 1 402.
EastRussia 21:12
Общество
Теплая погода в Брянскую область не придет до конца мая
В последнее время в Брянской области, как и по всей центральной части России, значительно похолодало.
Городской32 (Брянск) 07:49
Наука
Ухань находок: самый близкий к SARS-CoV-2 вирус отыскали в лаборатории
По данным научных публикаций, самым близким к виновнику последней пандемии является сегодня штамм коронавируса RatG13.
Известия 17:01
Общество
В Москве умер еще 71 пациент с коронавирусом
Еще 71 пациент с COVID-19 умер в Москве, сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
РИА Новости 17:57
Общество
Дожди с грозами пройдут местами в Алтайском крае
По данным синоптиков, в ближайшие три дня в Алтайском крае местами пройдут кратковременные дожди с грозами.
Алтайская правда 19:00
Здоровье
Грецкие орехи являются самым полезным продуктом для сердца
Доктор медицинских наук Марта Гуаш Ферре заявила, что самый полезный для сердца продукт — это грецкие орехи.
Pravda.Ru 16:15
Здоровье
Названы первые кандидаты на вакцинацию от коронавируса
Глава отделения микробиологии латентных инфекций НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев подтвердил слова коллеги, сообщает НСН.
РЕН ТВ вчера в 12:11
Общество
В российских регионах могут ужесточить условия торговли алкоголем
Власти регионов России после вступления в силу федерального запрета на торговлю алкоголем для заведений общественного питания в жилых домах с залом обслуживания менее 20 квадратных метров начали прорабатывать вопрос запрета на продажу спиртного.
Невские Новости 02:05
Здоровье
Пермскому Минздраву пришлось скрыть видео своего совещания
18 мая министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова провела встречу с сотрудниками Пермской станции скорой помощи по вопросу стимулирующих выплат, которая транслировалась в ее Instagram.
Местное время (г. Пермь) 04:47
Общество
Отказ шведских властей от карантина оказался бесполезным
Экономическая политика Швеции во время пандемии коронавируса и отказ от жестких карантинных мер не привели к ощутимым результатам, пишет Financial Times.
РИА Новости 13:25
Общество
Обороты у магазинов подскочили на 10% после ослабления ограничений
Анализ показал, что после ослабления с 12 мая ограничений во многих регионах, доля работающих торговых предприятий малого и среднего бизнеса выросла на 6,1 п.п и составила 57,5% от докризисного количества.
РБК 22:00
Здоровье
40 новых случаев коронавируса выявили в Алтайском крае
По информации оперштаба на воскресенье, 17 мая, на территории Алтайского края за минувшие сутки еще у 40 человек подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией.
Kursk.com вчера в 03:44
Политика
Врач Трампа рассказал о приеме президентом препарата от малярии
Польза от принятия президентом США Дональдом Трампом противомалярийного препарата гидроксихлорохина перевешивала возможные риски, говорится в копии письма за подписью врача Трампа Шона Конли, распространенного Белым домом.
РИА Новости 20:47
Энергетика
Стоимость нефти Brent поднялась выше $35 за баррель
Стоимость нефти Brent превысила $35 за баррель впервые с 9 апреля, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 10:48
Игры
«Epic Games» раздал игр на сумму 150000 рублей
ГЛАС.RU 04:04
Общество
Центр координации полетов дронов появится на Сахалине
Пресс-служба отмечает, что с 1 мая текущего года в Сахалинской области с помощью беспилотников выявили 89 несанкционированных свалок, а также несколько очагов лесных возгораний, по которым в отношении нарушителей составлены 11 протоколов.
Интерфакс - Россия 21:52
Единоборства
Майк Тайсон рассказал, как подрался в тюрьме
Чемпионат 07:20
Общество
В Бельгии медики устроили «коридор позора» премьер-министру
Бельгийские медики устроили "коридор позора" премьер-министру страны Софи Вильмес из-за ситуации с COVID-19 в стране.
РИА Новости вчера в 13:47
Авто
Обновленный китайский «УАЗ» BJ212 поступил в продажу
Китайская компания BAW начинает продажи обновленной версии рамного внедорожника BJ212.
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