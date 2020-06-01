В Брянской области, как и по всей стране, с 1 июня начнут начислять «коронавирусные» выплаты на детей от 3 до 16 лет. Семьи получат единовременно 10 тысяч рублей на каждого рожденного или усыновленного ребенка в указанной возрастной категории.

Почти 130 тысяч брянских детей получат «коронавирусные» выплаты

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