Около 150 российских моряков, которые не могли вернуться в РФ из-за ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса, прилетели в калининградский аэропорт "Храброво", сообщили журналистам в оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.

Почти 150 российских моряков вернулись из Лас-Пальмаса

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