Общество
РИА НовостиПочти 150 российских моряков вернулись из Лас-Пальмаса
Около 150 российских моряков, которые не могли вернуться в РФ из-за ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса, прилетели в калининградский аэропорт "Храброво", сообщили журналистам в оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.
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Застрявших в порту Лас-Пальмас около 200 российских моряков вывезут на родину в ближайшие время
Интерфакс - Россия24 апреля в 07:45
Власти рассчитывают вывезти калининградских моряков из Лас-Пальмаса в ближайшее время
Калининград.Ru24 апреля в 07:09
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Экономика
Кудрин предложил ввести продовольственные выплаты на период эпидемии
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин предложил ввести на время пандемии коронавируса продовольственные выплаты или выдавать россиянам продовольственные наборы.
РИА Новости вчера в 06:07
Здоровье
В Свердловской области еще 58 человек заразились коронавирусом
Новые случаи заражения коронавирусом выявлены за последние сутки сразу в восьми муниципалитетах Свердловской области, сообщает в воскресенье региональный штаб по профилактике COVID-19.
РИА Новости 05:26
Космос
В Китае выбрали название для первой миссии на Марс
REGNUM вчера в 00:23
Общество
В Ярославской области умер второй больной с коронавирусом
Всего в регионе выявлено 305 случаев заражения COVID-19, из них 42 за последние сутки В Ярославской области произошла вторая смерть от коронавируса.
Коммерсантъ Ярославль 24 апреля в 04:11
Общество
В России зафиксирован 6361 новый случай коронавируса
Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 80 949 случаев коронавируса в 85 регионах.
Эхо Москвы 05:02
Кино
В российских видеосервисах выявили самые популярные фильмы за неделю
Москва, 26 апреля 2020, 08:36 — REGNUM Предпочтения жителей России среди сериалов и кинофильмов, просматриваемых в период действия режима самоизоляции из-за распространения коронавируса, выявили российские онлайн-кинотеатры.
REGNUM 01:36
Общество
Власти Москвы ответили на иск о незаконности режима самоизоляции
Власти Москвы направили в Мосгорсуд ответ на коллективный иск к мэрии о незаконности режима самоизоляции и системы цифровых пропусков.
Lenta.ru вчера в 02:42
Общество
Глава Роспотребнадзора предложила продлить изоляцию на две недели
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова считает, что для борьбы c распространением коронавируса необходимы еще две недели самоизоляции.
Известия 24 апреля в 23:40
Политика
Тайсаев прокомментировал новости о болезни и смерти Кима
Не стоит торопиться с выводами о состоянии здоровья лидера Северной Кореи Ким Чен Ына — об этом предупреждает координатор группы по взаимодействию Госдумы РФ и парламента КНДР Казбек Тайсаев.
Вести.Ru 05:09
Политика
Путин предостерег чиновников от госзакупок иностранных лимузинов
Президент поручил правительству проконтролировать, чтобы органы власти и госкомпании закупали авто, необходимые для работы, а не иностранные лимузины.
Российская газета 24 апреля в 09:45
Общество
Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом
Москва, 24 апреля 2020, 10:58 — REGNUM В России за сутки 23 апреля выявлено 5849 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.
REGNUM 24 апреля в 03:58
Шоу-бизнес
Регину Тодоренко лишили звания «Женщина года»
Культуромания вчера в 11:01
Происшествия
На Ямале жестко сел вертолет Ми-26, пострадал пилот
В Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного округа совершил жесткую посадку вертолет Ми-26.
Вести.Ru вчера в 02:46
Общество
Роспотребнадзор подготовил правила работы парикмахерских и магазинов
В рекомендациях Роспотребнадзора говорится, что владельцам салонов красоты и парикмахерских, прачечных, химчисток и магазинов непродовольственных товаров придется соблюдать несколько правил.
НТВ 24 апреля в 11:03
Общество
В Чечне спасатели побрились налысо по примеру Кадырова
Российская газета 05:23
Здоровье
Врачи предупредили об опасности чая во время пандемии коронавируса
Медики рассказали об опасности чая во время пандемии китайского коронавируса, об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 02:18
Шоу-бизнес
Максим Галкин рассказал о брачном контракте с Аллой Пугачевой
По словам Максима Галкина, вопрос о брачном контракте не стоял потому, что они с Аллой Пугачевой проверили свои отношения временем и доверяют друг другу.
Слово и Дело 01:59
Общество
Умер итальянский журналист и общественный деятель Джульетто Кьеза
На 80-м году жизни скончался известный итальянский журналист и общественный деятель Джульетто Кьеза.
Газета.Ru 05:37
Здоровье
Ещё 36 случаев коронавируса подтвердилось на Ставрополье
За весь период количество заболевших достигло 421 человека.
Невинномысский.РУ 03:15
Здоровье
В Тверской области за сутки коронавирус выявили у 29 человек
Тверь, 25 апреля 2020, 13:58 — REGNUM 29 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Тверской области за последние сутки, сообщили 25 апреля в региональном оперштабе.
REGNUM вчера в 06:58
Происшествия
Жители Подмосковья пожаловались на шумную вечеринку посреди улицы
Жители подмосковного Ленинского городского округа пожаловались на шумную вечеринку, которую посреди ночи неизвестные закатили прямо под окнами жилых домов.
Известия вчера в 21:33
Культура
Депутат пожаловался в прокуратуру на сериал «Зулейха открывает глаза»
Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов (КПРФ) обратился в Генпрокуратуру с просьбой начать проверку сериала "Зулейха открывает глаза".
Москва 24 вчера в 22:25
Здоровье
В Челябинской области 368 человек заразились коронавирусом
По данным регионального минздрава на утро 26 апреля, подтверждены 368 случаев заболевания коронавирусом.
Эхо Москвы в Челябинске 03:50
Общество
Депутат Госдумы заразился коронавирусом
У депутата Госдумы от КПРФ, председателя комитета по делам СНГ Леонида Калашникова обнаружили коронавирусную инфекцию COVID-19, сейчас он находится в больнице, рассказал сам парламентарий РБК.
Misanec.ru вчера в 08:54
Экономика
«Пришло официальное письмо: раз я был зарегистрирован самозанятым в налоговой, мне отказано в пособии»
Житель Сергиева Посада Николай рассказал, что обратился в центр занятости, чтобы получить статус безработного для пособия, но получил отказ — официально из-за того, что зарегистрирован в налоговой как самозанятый.
BFM.ru 24 апреля в 12:01
Здоровье
В Ухане не осталось пациентов с коронавирусом
В китайском Ухане, с которого в конце 2019 года началось распространение коронавируса по миру, не осталось пациентов с COVID-19.
Коммерсантъ 05:40
Армия и оружие
Военные врачи помогут в лечении больных коронавирусом в Подмосковье
Врачи Министерства обороны РФ помогут в лечении зараженных коронавирусной инфекцией в Московской области по просьбе губернатора региона Андрея Воробьева.
Вечерняя Москва 24 апреля в 10:20
Происшествия
Участница конфликта с таксистом оказалась дочерью актера Стоянова
Участницей конфликта с водителем столичного такси была дочь актера театра и кино Андрея Стоянова, об этом он сам сообщил "Вечерней Москве".
РИА Новости вчера в 18:26
Происшествия
Девять рабочих в НАО заразились коронавирусом
Девять сотрудников организаций, расположенных в Варандее в Ненецком автономном округе, сдали положительные тесты на коронавирус.
RT на русском 04:09
Недвижимость
Правительство приняло программу льготной ипотеки под 6,5%
Президент России поручил до 1 мая 2020 года утвердить программу льготной ипотеки под 6,5% годовых для покупателей жилья в новостройках.
ТАСС 23 апреля в 13:24