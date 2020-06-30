Происшествия
ИнтерфаксПочти 20 человек погибли при взрыве газа в больнице в Тегеране
По меньшей мере 18 человек стали жертвами взрыва в больнице в Тегеране, сообщает Bloomberg со ссылкой иранские СМИ.
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Игры
Стала известна дата выхода игры Crysis Remastered
Дата релиза была указана на странице игры в Microsoft Store. В магазине также можно посмотреть первый геймплейный трейлер проекта.
REGNUM 07:27
Политика
Путин выступит с обращением к россиянам по Конституции 30 июня
Пресс-секретарь главы государства добавил, что режим "дня тишины" в этом случае не действует, поэтому агитационные мероприятия не запрещены Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что 30 июня Владимир Путин выступит с обращением к нации по поводу голосования по поправкам в Конституцию, сообщает "Коммерсант".
Толк 05:43
Армия и оружие
Трамп разрешил вывести из Германии 9,5 тыс. американских военных
Президент США Дональд Трамп утвердил план по передислокации из Германии 9,5 тыс. американских военнослужащих для "сдерживания РФ".
Газета.Ru 18:54
Политика
Путин и Лукашенко открыли памятник Советскому солдату
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом и возложили к нему цветы.
Газета.Ru 15:19
Авто
Fiat Strada получил широкий список аксессуаров от Mopar
Picsnews.net 04:48
Политика
СБ ООН не поддержал призыв США возобновить санкции против Ирана
Жесткий ответ России и Китая Постпред России при ООН Василий Небензя выразил сожаление, что, выступив на Совете сам, госсекретарь США не пожелал остаться в "онлайн" и выслушать позиции других стран, в том числе принявшего участие во встрече главу МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа.
ТАСС 16:53
Политика
В Раде назвали Зеленского возможным последним президентом Украины
Действующий президент Владимир Зеленский может стать последним главой государства, поскольку Украина близка к тому, чтобы стать парламентской республикой.
BFM.ru 00:54
Кино
Новые сезоны «Смешариков» планируют запустить до 2025 года
Telesputnik.ru 04:28
Энергетика
«Газпром» перечислил $1,5 млрд польской PGNiG по решению суда
"Газпром экспорт" перечислил польской PGNiG $1,5 млрд по решению Стокгольмского арбитража, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу российской компании.
Газета.Ru 13:49
Политика
В Латвии запретили вещание семи телеканалов RT
Национальный совет по электронным СМИ Латвии принял решение запретить на территории страны трансляцию семи каналов российской телекомпании Russia Today, сообщает радио Sputnik.
Российская газета 10:40
Происшествия
Силовики отчитались о четверых задержанных после потасовки в Магасе
МВД республики назвало акцию несанкционированной, четверо участников столкновения с силовиками задержаны для составления административных протоколов, а затем отпущены из отдела полиции.
Кавказский узел 18:19
Политика
Французский депутат сравнил Крым времен Украины со спящей красавицей
Французский депутат Европарламента Тьерри Мариани, возглавляющий делегацию европейских политиков, приехавших в Крым, сравнил полуостров во времена нахождения в составе Украины со спящей красавицей, добавив, что только после воссоединения с Россией в регионе началось восстановление.
Известия 17:16
Общество
Британский собор разместит над алтарем картину с чернокожим Иисусом
Над алтарем в Сент-Олбанском кафедральном соборе в британском графстве Хартфордшир разместят картину «Тайная вечеря».
Невские Новости 13:14
Единоборства
Американец Порье победил Хукера и выиграл турнир UFC в Лас-Вегасе
Американский боец смешанных единоборств Дастин Порье одержал победу над соотечественником Дэном Хукером в главном поединке турнира UFC Вегас 4.
Vprognoze.ru 28 июня в 02:26
Футбол
Футболисты «Ювентуса» обыграли «Дженоа» в матче чемпионата Италии
Туринский "Ювентус" обыграл "Дженоа" в матче 29-го тура чемпионата Италии по футболу.
РИА Новости 17:50
Общество
В России вступают в силу требования пожарной безопасности к кинотеатрам
Приказ МЧС России, устанавливающий ряд требований пожарной безопасности к многофункциональным зданиям (МФЗ), вводится в действие со среды.
РИА Новости 18:44
Космос
В галактике из созвездия Водолея внезапно исчезла звезда
Астрофизики впервые стали свидетелями того, как крупная звезда внезапно исчезла в одной из карликовых галактик, расположенной в созвездии Водолея.
BFM.ru 17:35
Политика
В США осудили выход России из механизма деконфликтинга ООН в Сирии
Соединенные Штаты потрясены решением России прекратить участие в механизме деконфликтинга в Сирии в рамках ООН.
Известия вчера в 23:57
Шоу-бизнес
Скончался прославленный актер Виктор Проскурин
РИА Новости Российский и советский актер Виктор Проскурин скончался в возрасте 68 лет.
РЕН ТВ 18:49
Происшествия
Пожарным удалось отстоять от огня здания рядом с ДК в Гусь-Хрустальном
"Пожарным удалось не допустить распространения огня на рядом стоящие здания", - сообщили в МЧС.
ТАСС 18:18
Происшествия
В Петербурге дорожный конфликт закончился стрельбой
В Санкт-Петербурге полицейские разбираются в причинах дорожного конфликта, во время которого прозвучали выстрелы.
Вести.Ru 18:31
Политика
Белорусская ЦИК сократила оппозицию Лукашенко до пяти человек
Лукашенко и пять оппонентов 30 июня ЦИК Белоруссии объявила окончательные результаты проверки подписей, которые были сданы участниками президентской кампании в республике.
РБК 15:43
Экономика
Умрет ли в России средний класс
Исследования показывают, что примерно 60% среднего класса в столице - это бюджетники, чиновники, работники всяких госкорпораций.
Комсомольская правда 15:00
Гаджеты
Xiaomi презентовала бюджетные смартфоны Redmi 9A и Redmi 9C
Xiaomi презентовала бюджетные смартфоны Redmi 9A и Redmi 9C. Они будут представлены на рынке по цене 84 и 100 долларов соответственно.
Astera 13:33
Футбол
Тедеско: «Если бы Ганчаренко был женщиной, я бы подошёл»
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско после поражения от ЦСКА (0:2) в матче 25-го тура чемпионата России вынужден был отвечать на вопросы о взаимоотношениях с коллегой из ЦСКА Виктором Ганчаренко.
Евро-футбол.ру 16:18
Армия и оружие
Макрон обвинил Турцию за участие в ливийском конфликте
Эмманюэль Макрон обвинил Турцию за ее участие в ливийском конфликте. Об этом президент Франции рассказал в рамках своего визита в Берлин.
Piter.tv 03:18
Армия и оружие
В бой вступили адвокаты. Пропагандистские версии гибели малайзийского «Боинга» нидерландское следствие последовательно отвергает
Уголовный процесс по делу о крушении над Донбассом малайзийского «Боинга» рейса МН17 обещает быть долгим.
Новая газета 08:14
Наука
В Китае обнаружили новый штамм свиного гриппа, грозящий пандемией
Пекин, 30 июня 2020, 15:38 — REGNUM Новый штамм свиного гриппа, способный передаваться от человека к человеку и даже вызвать пандемию, обнаружен на нескольких китайских фермах.
REGNUM 08:38