Происшествия

ИнтерфаксИнтерфаксПочти 20 человек погибли при взрыве газа в больнице в Тегеране

По меньшей мере 18 человек стали жертвами взрыва в больнице в Тегеране, сообщает Bloomberg со ссылкой иранские СМИ.
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