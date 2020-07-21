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Происшествия В Саратове застрелили мужчину, ведется следствие Саратов, 21 июля 2020, 08:28 — REGNUM В Саратове 20 июля текущего года обнаружен труп 35-летнего мужчины с огнестрельным ранением. 15

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