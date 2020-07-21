Коронавирус

Эхо МосквыЭхо МосквыВ Москве за сутки умерли 19 пациентов с коронавирусом

Общее число умерших достигло 4 350, сообщает Оперштаб.
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В Москве умерли 19 пациентов с коронавирусом

ФАНвчера в 16:27

За сутки в Москве скончались 19 пациентов с коронавирусом

Комсомольская правдавчера в 16:07

В Москве за сутки от коронавируса скончались 19 человек

Московский Комсомолецвчера в 16:22

В Москве за сутки умерли 19 пациентов с коронавирусом

Взгляд.рувчера в 16:35

В Москве скончались 19 пациентов с коронавирусом

Российская газетавчера в 16:24

В Москве за сутки умерли 19 пациентов с коронавирусом

News.ruвчера в 16:17

В Москве скончались еще 19 пациентов с коронавирусом

Газета.Ruвчера в 16:14
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Политика

Бизнес ФРГ предупредил США о контрмерах из-за «Северного потока»

Палата представителей США одобрила новый проект оборонного бюджета страны, куда включены поправки, предполагающие введение санкций против газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток».
РБК вчера в 22:14
6
Политика

Соловьев заявил, что Зеленский «открыл врата ада»

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал решение президента Украины Владимира Зеленского выполнить требование мужчины, захватившего заложников в Луцке, о записи видеообращения.
РИА Новости вчера в 22:23
71
Единоборства

Джордж Сент-Пьерр назвал Хабиба Нурмагомедова идеальным бойцом

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, Джордж Сент-Пьерр, до сих пор не расстался с идеей вернуться в октагон ради поединка с Хабибом Нурмагомедовым, которого считает идеальным бойцом, обладающим аурой непобедимости.
FightTime.ru вчера в 15:16
Политика

В Кремле оценили возможность проведения саммита «нормандской четвёрки»

Условия для проведения саммита «нормандской четвёрки» пока не созданы, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление украинского лидера Владимира Зеленского.
RT на русском вчера в 07:16
8
Происшествия

Число пострадавших при стрельбе на похоронах в Чикаго возросло до 14

Число пострадавших во время стрельбы в Чикаго возросло до 14. По данным полиции, один человек задержан.
Известия 00:22
22
Общество

Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе

По информации издания, российские семьи могут рассчитывать сразу на три пособии.
Лезги газет 20 июля в 17:58
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Автоспорт

Президент ФИА заявил, что важны не только жизни черных

Идея "Жизни черных важны" стартовала с момента гибели Джоша Флойда. Американец погиб от удушья, вызванного коленом полицейского.
CT news вчера в 16:54
1
Общество

В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей

В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости вчера в 01:26
1,4K
Политика

Песков объяснил назначение Дегтярева врио главы Хабаровского края

Накануне президент назначил Михаила Дегтярева врио губернатора Хабаровского края.
РИА Новости вчера в 06:14
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Происшествия

В Саратове застрелили мужчину, ведется следствие

Саратов, 21 июля 2020, 08:28 — REGNUM В Саратове 20 июля текущего года обнаружен труп 35-летнего мужчины с огнестрельным ранением.
REGNUM вчера в 01:28
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Авто

«АвтоВАЗ» начал продавать внедорожники Niva под маркой Lada

Сегодня полноценный владелец модели Niva – АвтоВАЗ официально объявил о старте продаж LADA Niva, практически не отличающейся от версии, которая продавалась под американским брендом.
Tvoe-avto.com вчера в 12:03
78
Экономика

Аналитики предрекают россиянам девальвацию в августе

Экономисты предупреждают: в 2020 году может повториться ситуация 98-го года. Речь идет о девальвации и деноминации рубля.
Kazanfirst.ru 01:05
4
Политика

Дегтярев пошутил, что хабаровские голуби весьма упитанные

Хабаровские голуби, обитающие на площади Ленина, самые жирные и счастливые в России, пошутил в среду врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярев.
РИА Новости 00:59
Наука

Пришельца из фильма Стивена Спилберга нашли на дне Тихого океана

Экспедиция Okeanos Explorer, исследовавшая дно Тихого океана, случайно обнаружила удивительных существ, внешне похожих на инопланетян.
Сайт интересных новостей вчера в 20:55
37
Общество

В Москве объявили желтый уровень погодной опасности из-за грозы

В тоже время, север европейской части России, Урал и Якутия окажутся в зоне аномального тепла.
Коммерсантъ вчера в 23:50
45
Политика

Госдума приняла закон о многодневном голосовании на выборах

Госдума в ходе заседания во вторник, 21 июля, приняла закон с поправками о многодневном голосовании на выборах всех уровней.
RT на русском вчера в 06:19
1,2K
Общество

Ученые раскрыли тайну «кричащей мумии» в Египте

Известия 00:14
Общество

В Сочи смерч вышел из моря на берег и разрушил пляж

Сегодня, 21 июля, около полудня в Адлерском районе Сочи смерч вышел из моря на берег и разрушил пляж в Олимпийском парке (Имеретинская низменность).
Topdaynews.ru вчера в 10:57
118
Политика

Пелоси обвинила Трампа в кризисной ситуации с коронавирусом

Президент США Дональд Трамп своим бездействием в отношении пандемии коронавируса создал кризисную ситуацию с распространением заболевания в стране, заявила спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси.
Известия вчера в 23:59
Здоровье

Глава Минздрава объяснил рост числа пациентов с пневмонией в Башкирии

Максим Забелин сегодня, 21 июля объяснил рост числа заболевших пневмонией горожан в республике.
Kursk.com вчера в 11:40
82
Происшествия

СК: Фургал мешал расследованию убийства бизнесмена в 2004 году

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств, оказывал влияние на высокопоставленных полицейских в ходе расследования убийства бизнесмена в 2004 году.
Газета.Ru 20 июля в 11:59
1,3K
Футбол

«Аталанта» победила «Болонью» и поднялась на второе место в серии А

"Аталанта" набрала 74 очка и поднялась на второе место в турнирной таблице серии А, опередив миланский "Интер" (72), у которого матч в запасе.
РИА Новости вчера в 15:34
Происшествия

В Китае две женщины четыре дня провели в застрявшем лифте

Четыре дня и три ночи провели в застрявшем лифте в своем доме 84-летняя женщина и ее 62-летняя дочь, сообщает китайское издание Shanghailist.
Российская газета 20 июля в 17:47
1
Общество

Суд Петербурга уточнил ситуацию со штрафом Мадонне в $1 млн

Московский районный суд Петербурга не назначал американской певице Мадонне штраф в $1 млн после её выступления в Северной столице в 2012 году.
DP.RU вчера в 11:47
127
Экономика

В России предложили создать госфонд квартир одиноких пенсионеров

Союз потребителей России предложил создать специальный государственный фонд, который будет получать недвижимость одиноких пенсионеров взамен на их пожизненное содержание.
Газета.Ru вчера в 23:40
11
Общество

ПФР сообщил об условиях выплаты к пенсии в размере 11 тыс. рублей

Пенсионный Фонд РФ рассказал о том, что дополнительные повышенные выплаты к пенсии в размере 11 000 рублей полагаются людям, старше 80-ти лет.
ToDay News Ufa вчера в 23:32
13
Экономика

Сбербанк стал единственным владельцем сервиса «Яндекс.Деньги»

Напрямую в «Яндекс.Деньги» банку принадлежат 75%. Таким образом Сбербанк стал единственным владельцем сервиса.
РБК 00:36
27
Происшествия

Утверждено обвинительное заключение по делу Ефремова

BFM.ru 20 июля в 09:07
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Армия и оружие

Эсминец ВМС США Porter выдвинулся в Черное море для участия в учениях

«Ракетный эсминец USS Porter класса «Арли Берк» начал переход в Черное море 19 июля 2020 года, чтобы усилить региональную стабильность на море, участвуя в 20-х учениях Sea Breeze–2020, организуемых США и Украиной», — цитирует «РИА Новости» данное заявление.
Известия 19 июля в 09:37
67
Общество

В Саратовской области продлили ограничительные меры

Правительство Саратовской области во вторник продлило до 31 июля ограничительные меры из-за угрозы распространения коронавируса, сообщил губернатор Валерий Радаев.
РИА Новости вчера в 12:15
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