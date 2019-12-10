Экономика

Lenta.ruLenta.ruПодсчитано число россиян с черными зарплатами

Как подсчитали экономисты, если каждый неформально занятый россиянин имеет среднюю для региона проживания зарплату, то бюджет недополучает около трех триллионов рублей — 0,9 триллиона доходов от налога на доходы физлиц (НДФЛ) и 2 триллиона со страховых взносов.
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с чего всё началось

Экономисты оценили число россиян с теневыми зарплатами

Четверть зарплат россиян невидимы государству, сделали вывод эксперты. Общее количество неформально занятых, выпадающих из поля зрения налоговой статистики, оценивается в 13 млн человек, или 18% рабочей силы в возрасте 15 лет и старше, подсчитали в НКР.
РБК09 декабря в 16:00

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В чёрных зарплатах утаили пятую часть бюджета России

News.ruвчера в 09:50

Стало известно число россиян с теневыми зарплатами

Газета.Ruвчера в 00:26

Названо число россиян, получающих серую зарплату

URA.Ruвчера в 03:09

Почти четверть зарплата россиян выплачиваются «в конверте»

Эхо Москвывчера в 03:04

Подсчитано число россиян с черными зарплатами

Lenta.ruвчера в 01:32

Экономисты рассказали об объёмах теневой занятости в России

RT на русскомвчера в 04:13

Экономисты оценили число россиян с теневыми зарплатами

РБК09 декабря в 16:00
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Происшествия

СК завершил расследование нападения на дом Памфиловой

Известия 02:11
Политика

Юристы не хотят защищать Украину на слушаниях по керченской провокации

Адвокаты не хотят представлять Украину на слушаниях по провокации в Керченском проливе.
РИА Новости вчера в 21:28
Общество

Скончался Юрий Михайлович Лужков

Суть событий вчера в 04:53
Авто

Новый документ на автомобили появится в 2020 году

Pressa40 09 декабря в 23:07
Политика

В оборонный бюджет США заложили санкции против «Северного потока-2»

В проект оборонного бюджета США на 2020 год включили санкции против газопроводов Северный поток-2 и Турецкий поток .
ИжевскИнфо.РУ вчера в 02:35
Происшествия

В Волгоградской области перевернулся рейсовый автобус

Автобус Neoplan с пассажирами перевернулся в Михайловском районе Волгоградской области, как минимум четыре человека пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по региону.
РИА Новости вчера в 15:42
Политика

Эрнст признал ошибку в сюжете «Первого» о сбитом малайзийском Boeing

«Первый канал» допустил ошибку при подготовке сюжета, в котором говорилось, что малайзийский Boeing 777 в 2014 году над Донбассом мог сбить украинский истребитель.
РБК 02:16
Экономика

Правительство отложило финансирование БАМа на 2020 год

Средства предполагалось выделить в 2019 году на модернизацию Байкало-Амурской (БАМ) и Транссибирской (Транссиб) магистралей, но пока компания получила только около половины суммы — 19,5 млрд руб. Представитель Минтранса подтвердил РБК, что выделение из ФНБ около 20 млрд из 40 млрд руб. на проекты по модернизации БАМа и Транссиба перенесено на 2020 год.
РБК 01:16
Армия и оружие

Опубликовано видео поражения цели «Калибром» в Черном море

Телеканал "Звезда" опубликовал видео стрельбы "Калибрами" с фрегата ВМФ России "Адмирал Эссен" в Черном море.
РИА Новости 02:16
Общество

В Канаде совершил первый полет самолет на электричестве

В канадской провинции Британская Колумбия совершил первый полет первый в мире коммерческий самолет, полностью работающий на электроэнергии.
РЕН ТВ вчера в 22:41
Экономика

Госдума защитила богатых от высоких налогов

Депутаты Госдумы отклонили оба законопроекта о повышении налогов для граждан с высоким доходом.
Lenta.ru 09 декабря в 09:06
Происшествия

СК опроверг слухи о новом уголовном деле против якутского «шамана»

В якутском управлении СК РФ в среду опровергли слухи о возбуждении нового уголовного дела в отношении местного "шамана" Александра Габышева.
РИА Новости 02:33
Гаджеты

Миллионы пользователей останутся без WhatsApp в 2020 году

Мобильный мессенджер WhatsApp перестанет работать на миллионах устройств по всему миру.
Комсомольская правда 09 декабря в 23:11
Общество

На Украине произошел скандал из-за поездки «Мисс Львов» в Москву

Украинцы и местные СМИ раскритиковали обладательницу титула "Мисс Львов – 2018" Наталью Болюх из-за ее поездки в Москву.
Газета.Ru вчера в 23:59
Здоровье

Медведев подписал программу госгарантий бесплатной медпомощи

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил программу по государственным гарантиям бесплатного оказания медпомощи до 2022 года.
REGNUM 09 декабря в 09:08
Происшествия

В массовом ДТП под Владивостоком столкнулись 48 машин

Утром на девятом километре трассы автодороги Хабаровск - Владивосток - поселок Новый - Де-Фриз, - в пригороде приморской столицы произошло массовое ДТП.
Российская газета 02:04
Происшествия

Вынесен приговор по делу о теракте в метро в Петербурге

Газета.Ru вчера в 06:37
Футбол

Совет директоров «Спартака» решил, что состав команды укомплектован

10 декабря состоялось заседание совета директоров «Спартака», на котором обсуждались итоги первой части сезона.
Metaratings вчера в 14:27
Армия и оружие

Турция пригрозила закрыть американскую военную авиабазу Инджирлик

Власти Турции могут закрыть американскую военную авиабазу Инджирлик в случае, если Соединенные Штаты введут санкции против Анкары из-за покупки С-400.
REGNUM 03:08
Происшествия

В Саратове девушка погибла под колесами электрички

КП - Саратов вчера в 23:46
Происшествия

Соседка убитой в Москве студентки РУДН раскрыла детали трагедии

Соседка убитой в Москве студентки Российского университета дружбы народов (РУДН) раскрыла детали трагедии. Об этом сообщает телеканал «360».
Lenta.ru вчера в 23:08
Гаджеты

В драйвере AMD Adrenalin 2020 Edition появится технология Radeon Boost

На Reddit появилась информация, что в текущем драйвере для видеокарт AMD демонстрируется реклама предстоящего обновления Andrelin 2020.
Игромания.ру 08 декабря в 07:32
Технологии

Windows 7 будет настаивать обновиться до Windows 10

В последнем обновлении для Windows 7 появилось полноэкранное окно, которое предлагает обновиться до Windows 10.
The GEEK 01:23
Политика

Послы 4 стран бойкотировали Нобелевскую церемонию

Послы Албании, Турции, самопровозглашенного Косово и Хорватии не пришли на церемонию вручения Нобелевской премии по литературе австрийскому писателю Петеру Хандке.
Телеканал 360° 01:18
Единоборства

Боксеры сборной России отказались ехать на Олимпиаду в Токио без флага

Российские боксеры заявили о нежелании ехать на Олимпийские игры 2020 года в Токио без своего национального флага.
Российская газета 03:00
Политика

Путин защитил свое решение присвоить Кадыровым звания Героев России

Президент России Владимир Путин не согласился с режиссером Александром Сокуровым, который предложил переосмыслить звание Героя России из-за того, что его получили такие люди, как глава Чечни Рамзан Кадыров и его отец Ахмат.
Коммерсантъ вчера в 14:52
Политика

Путин пообещал подумать об идее сделать 31 декабря выходным днем

Президент Владимир Путин на заседании Совета по правам человека не стал отвергать предложение о том, чтобы сделать в этом году 31 декабря выходным днем.
РБК вчера в 11:59
Здоровье

При гипертонии эти 6 полезных напитков снижают высокое давление

Помочь понизить и нормализовать давление помогут названные специалистами напитки, в составе которых присутствуют натуральные ингредиенты, а поэтому их легко можно приготовить дома.
Ugpressa.ru вчера в 15:30
Общество

Илон Маск сбил ограждение за рулём Tesla Cybertruck

Глава Tesla Илон Маск решил лично проехаться за рулём недавно представленного пикапа Cybertruck и протаранил небольшой столб ограждения при повороте.
CarsWeek.ru вчера в 04:12
Общество

Родителей девочки, с рождения живущей в клинике, могут лишить прав

Вести.Ru вчера в 04:43
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