Экономика

Lenta.ruLenta.ruПодсчитано число россиян с черными зарплатами

Как подсчитали экономисты, если каждый неформально занятый россиянин имеет среднюю для региона проживания зарплату, то бюджет недополучает около трех триллионов рублей — 0,9 триллиона доходов от налога на доходы физлиц (НДФЛ) и 2 триллиона со страховых взносов.
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с чего всё началось

Экономисты оценили число россиян с теневыми зарплатами

Четверть зарплат россиян невидимы государству, сделали вывод эксперты. Общее количество неформально занятых, выпадающих из поля зрения налоговой статистики, оценивается в 13 млн человек, или 18% рабочей силы в возрасте 15 лет и старше, подсчитали в НКР.
РБКвчера в 16:00

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В чёрных зарплатах утаили пятую часть бюджета России

News.ru09:50

Подсчитано число россиян с черными зарплатами

Lenta.ru01:32

Названо число россиян, получающих серую зарплату

URA.Ru03:09

Почти четверть зарплата россиян выплачиваются «в конверте»

Эхо Москвы03:04

Экономисты рассказали об объёмах теневой занятости в России

RT на русском04:13

Стало известно число россиян с теневыми зарплатами

Газета.Ru00:26

Экономисты оценили число россиян с теневыми зарплатами

РБКвчера в 16:00
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Общество

Стало известно о смерти бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова

Невские Новости 04:19
Происшествия

У вылетевшего из Уфы в Нижневартовск самолета отказал двигатель

Пассажирский самолет Як-42, вылетевший во вторник вечером из Уфы в Нижневартовск с 73 пассажирами на борту, возвращается в аэропорт вылета из-за отказа двигателя.
ТАСС 13:29
Политика

Аваков рассказал о сдавших нервах участников саммита в Париже

По словам Авакова, в процессе обсуждения ситуации на линии соприкосновения в Донбассе президент Украины Владимир Зеленский «сорвался» на главу МИД России Сергея Лаврова, заявив, что он обошел «все эти места вдоль границы своими ногами» в отличие от российского министра.
Известия 11:26
Политика

США ввели санкции против главы грозненского управления МВД

За нарушение прав человека Госдепартамент США ввел санкции в отношении главы УМВД России по Грозному Аслана Ирасханова.
Коммерсантъ 12:48
Общество

Российский издатель погиб вместе с супругой при трагических обстоятельствах

Как сообщили изданию vc.ru в пресс-службе «Тинькофф», Рай погиб 8 декабря вместе с женой при трагических обстоятельствах.
Lenta.ru 13:13
Спорт

ВАДА отстранило Россию от Олимпийских игр и чемпионатов мира на 4 года

Ранее комитет по соответствию рекомендовал лишить РУСАДА статуса и отстранить Россию от международных соревнований.
Ньюс-НН вчера в 05:57
Политика

Путин заявил, что услышал просьбу сделать 31 декабря выходным днём

Российский лидер Владимир Путин на встрече с представителями СПЧ оценил возможность сделать 31 декабря выходным днём в 2019 году.
RT на русском 11:06
Политика

«Болгарский поток» начнет работу с 1 января

ГЛАС.RU вчера в 03:09
Происшествия

В брянской колонии забили заключенного до смерти

БрянскToday вчера в 12:05
Политика

Аваков озвучил план по взятию под контроль украинской границы

Глава МВД Украины Арсен Аваков рассказал, каким образом Киев планирует взять под контроль границу между Украиной и Россией в Донбассе.
РИА Новости 13:05
Космос

Уточнены размеры потенциально опасного для Земли астероида

Первоначально размер астероида оценивался как около 990 метров. В этот раз он пролетел на расстоянии 0,41 а.е. от Земли.
Популярная механика вчера в 02:49
Политика

Против Порошенко завели дело о госизмене за подписание «Минска-2»

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины возбудило против экс-президента страны Петра Порошенко уголовное дело о государственной измене за подписание Минских соглашений.
RT на русском 12:18
Футбол

Минюст США: Путин признал подкуп ФИФА ради ЧМ-2018

В США опубликован отчет о расследовании ФБР возможного вмешательства России в президентские выборы в 2016 году.
Pravda.Ru 09:56
Футбол

«Спартак» проведет зимние тренировочные сборы в ОАЭ, Катаре и Сочи

Московский "Спартак" проведет зимние тренировочные сборы в Абу-Даби (ОАЭ), Дохе (Катар) и в Сочи, сообщается на сайте столичного футбольного клуба.
РИА Новости 12:31
Политика

В Раду внесли законопроект об отмене закона о госязыке

Член фракции «Слуга народа» Максим Бужанский заявил о внесении в Верховную раду законопроекта об отмене закона о государственном языке.
RT на русском 05:21
Общество

Астролог составила карьерный гороскоп для знаков зодиака на 2020 год

Астролог из Волгограда Ирина Лавочникова рассказала, чего ожидать разным знакам зодиака в сфере профессиональной деятельности в следующем году.
Крестьянская жизнь вчера в 07:08
Фигурное катание

Фигурист Сипре подозревается в домогательствах к 13-летней девочке

Metaratings 10:22
Общество

В Петербурге умер народный артист России Олег Талыпин

"С глубочайшим прискорбием сообщаем, что 10 декабря на 91-м году жизни скончался народный артист России, профессор кафедры деревянных духовых инструментов Олег Евгеньевич Талыпин", - говорится в сообщении.
ТАСС 10:43
Происшествия

В результате извержения вулкана в Новой Зеландии погиб один человек

В результате извержения вулкана на островке Уайт-Айленд в Новой Зеландии погиб один человек и еще несколько пропали без вести, сообщил АР представитель местной полиции Джон Тимс.
Интерфакс вчера в 01:52
Происшествия

Предполагаемый сообщник главы «Метростроя» арестован в Петербурге

Предпринимателя и учредителя ООО "Циклон КЗС" Анатолия Болотова, задержанного по делу о присвоении и растрате, по которому ранее также задержали гендиректора компании "Метрострой" Николая Александрова, арестовали в Петербурге.
ТАСС 12:36
Политика

В Госдуме прокомментировали политику США по «Северному потоку — 2»

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в беседе с RT заявил, что политика США в отношении проекта «Северный поток — 2» является нарушением суверенитета стран Евросоюза.
RT на русском 12:28
Политика

Демократы выдвинули обвинения Трампу по делу об импичменте

Демократы в палате представителей конгресса США выдвинули во вторник официальные обвинения против президента Дональда Трампа по делу об импичменте.
РБК 11:35
Космос

Зонд Parker передал данные с рекордно близкого расстояния от Солнца

Подробный анализ полученной информации опубликован в четырех статьях в журнале Nature.
Портал Поиск 07 декабря в 04:37
Происшествия

Вынесен приговор по делу о теракте в метро в Петербурге

Газета.Ru 06:37
Авто

Россиян предупредили о подорожании новых автомобилей в 2020 году

В 2020 году прогнозируется рост цен на новые автомобили из-за утилизационного сбора и инфляции, а также ожидается снижение продаж в среднем на 8% в России.
Газета.Ru 08:36
Политика

Путин выступил за приглашение на Парад Победы нынешних героев

ТАСС 09:25
Музыка

Конфликт Юрия Шатунова с продюсером «Ласкового мая» набирает обороты

Певец Юрий Шатунов покинул группу «Ласковый май» летом 2019 года.
Слово и Дело 03:01
Политика

Лавров и Помпео проводят встречу в Вашингтоне

Как ожидается, глава МИД РФ и госсекретарь США пообщаются с журналистами после переговоров.
ТАСС 10:55
Общество

Госдума приняла во втором чтении законопроект о курилках в аэропортах

24 октября комитет Госдумы по охране здоровья рекомендовал ко второму чтению предусматривающий возврат курилок в аэропорты законопроект с учётом поправки, согласно которой стены курительных комнат должны быть непрозрачными.
RT на русском 13:13
Общество

Умерла вокалистка группы Roxette Мари Фредрикссон

На 62-м году жизни умерла вокалистка музыкальной группы Roxette Мари Фредрикссон, сообщают во вторник шведские СМИ.
Интерфакс 07:11
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