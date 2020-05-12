Общество

Свободная ПрессаСвободная ПрессаЖителям Петербурга выдадут деньги на покупку масок и перчаток

Единовременную выплату на покупку индивидуальных средств защиты утвердили власти Санкт-Петербурга. Речь идет о сумме в 800 рублей. Получить ее смогут пенсионеры, многодетные и малообеспеченные семьи с детьми и инвалиды.
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Петербургским пенсионерам предоставят выплаты на покупку масок

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Больше 1,8 млн петербуржцев получат выплату на покупку защитных масок и перчаток

КП - Санкт-Петербургвчера в 13:52
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В Саратовской области в рамках постепенного снятия ограничений, введенных из-за коронавируса, разрешили одиночные занятия физкультурой и спортом на улице с соблюдением дистанции в 5 м и прогулки не более двух человек вместе.
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В больницах столицы и Петербурга загорелись аппараты ИВЛ

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Российский политик
Российский политический деятель. Губернатор Санкт-Петербурга c 18 сентября 2019. Член Высшего совета партии «Единая Россия».
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