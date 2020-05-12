Общество
Свободная ПрессаЖителям Петербурга выдадут деньги на покупку масок и перчаток
Единовременную выплату на покупку индивидуальных средств защиты утвердили власти Санкт-Петербурга. Речь идет о сумме в 800 рублей. Получить ее смогут пенсионеры, многодетные и малообеспеченные семьи с детьми и инвалиды.
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Более 1,8 млн петербуржцев получат выплату на покупку масок и перчаток
Телеканал Санкт-Петербургвчера в 14:01
Больше 1,8 млн петербуржцев получат выплату на покупку защитных масок и перчаток
КП - Санкт-Петербургвчера в 13:52
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