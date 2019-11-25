Происшествия

ИзвестияИзвестияПочти 30 детей отравились газом в школе в Нижегородской области

В Нижегородской области 29 детей отравились газом в школе, они госпитализированы. Об этом в понедельник, 25 ноября, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб региона.
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Глеб Никитин
Моему заместителю Андрею Харину и министру энергетики и ЖКХ Андрею Черткову –разобраться в произошедшей ситуации и оперативно доложить.
— Глеб Никитин, российский политикФедералПресс 06:42
с чего всё началось

В Нижегородской области 44 школьника и один взрослый отравились газом

В Нижегородской области 45 человек отравились газом, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона. Инцидент произошел в средней школе в районном центре Вад. В местную больницу поступили 44 ребенка и один взрослый.
РИА Новости05:17

Подробнее о событии

В Нижегородской области вернется к работе пострадавшая от утечки газа школа

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Никитин: выброс газа под Нижним Новгородом произошел при плановых работах

ТАСС12:52

Всех отравившихся газом в школе в Нижегородской области отпустили домой

РБК09:42

Газовики отрицают свою вину в утечке в Нижегородской области

Телеканал 360°12:15

Прокуратура выясняет причины отравления газом в нижегородской школе

РИА Новости06:40

До 44 человек возросло количество пострадавших в результате выброса газовой смеси в Нижегородской области

Эхо Москвы05:29

Все отравившиеся газом в Нижегородской области отпущены из больницы (версия 2)

Интерфакс - Россия07:51
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Политика

Путин и Зеленский провели телефонный разговор

Между президентом России Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским в понедельник, 25 ноября, состоялся телефонный разговор, сообщили в Кремле.
Известия 15:13
Общество

Суд изъял имущество бывшего главы Марий Эл на 2,2 млрд рублей

В иске о конфискации фигурировали 120 объектов недвижимости, 16 автомобилей, торговый центр, спорткомплекс, коллекция часов и сбережения в 8,5 млн руб. Как сообщил адвокат господина Маркелова ТАСС, решение суда будет обжаловано.
Коммерсантъ 12:02
Спорт

Комитет WADA рекомендовал отстранить РФ от соревнований на четыре года

Комитет Всемирного антидопингового агентства (World Anti-Doping Agency, WADA) по соответствию рекомендовал отстранить Россию от международных соревнований на четыре года, пишет 25 ноября ТАСС со ссылкой на The New York Times.
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Происшествия

В доме обвиняемого в убийстве главы ЦПЭ Ингушетии прошли обыски

Правоохранители провели обыски по делу об убийстве главы Центра по противодействию экстремизму (ЦПЭ) Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата.
Известия 12:59
Армия и оружие

В Донбассе прошли танковые учения ВСУ

В Донбассе прошли военные учения танковых подразделений Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает пресс-служба Сухопутных войск ВСУ.
ИА Новороссия 15:09
Футбол

Игроки «Лиона» Депай и Ауар пропустят матч Лиги чемпионов с «Зенитом»

Футболисты французского "Лиона" Мемфис Депай и Уссем Ауар не примут участия в матче группового этапа Лиги чемпионов с петербургским "Зенитом".
РИА Новости 13:51
Кино

Минкульт частично отказал в прокате фильму «Дау»

Министерство культуры России отказало в выдаче прокатного удостоверения некоторым частям фильма Ильи Хржановского "Дау", сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Газета.Ru 15:00
Футбол

Президент «Брешии» неудачно пошутил о Балотелли: «Он черный и работает над тем, чтобы обелить себя»

Президент «Брешии» Массимо Челлино пошутил о нападающем итальянской команды Марио Балотелли.
Матч ТВ 14:57
Происшествия

МВД проверит данные об изнасиловании в Сочи следователя перед суицидом

РБК 15:19
Армия и оружие

Военный спутник отошёл от ракеты «Союз-2.1в», запущенной с Плесецка

Блок выведения «Волга» вместе со спутником ВКС штатно отделился от стартовавшей с космодрома Плесецк ракеты-носителя «Союз-2.1в», сообщает 25 ноября департамент информации и массовых коммуникаций ведомства.
REGNUM 14:10
Шоу-бизнес

В Кремле прошла национальная музыкальная премия «Золотой Граммофон»

Город+ 02:51
Музыка

Польша победила на «Детском Евровидении-2019»

Sputnik Таджикистан вчера в 12:21
Политика

Массовый митинг проходит у здания парламента в Тбилиси

Скандальное голосование Массовые протесты проходят в Грузии уже более двух недель, демонстрации начались 14 ноября из-за провала голосования в парламенте по переходу страны на новую избирательную систему.
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Умер советский писатель и диссидент Михаил Хейфец

В Иерусалиме в возрасте 85 лет скончался советский писатель и диссидент Михаил Хейфец.
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Музыка

Лобода снялась в клипе лидера Rammstein

Певица Светлана Лобода снялась в новом клипе лидера Rammstein Тилля Линдеманна на песню Frau & Mann.
News.ru 23 ноября в 19:00
Общество

Россиян предупредили о низком атмосферном давлении

Как считают врачи, перепады давления негативно сказываются на здоровье людей На территории России со второй половины этой недели будет наблюдаться "атмосферная впадина" – резкое понижение атмосферного давления после его резкого повышения.
Трудовая слава (Хезмәт даны) 13:09
Происшествия

Задержавший Голунова экс-полицейский возглавил винный департамент

Бывший оперативник УВД Акбар Сергалиев, который был уволен после задержания журналиста Ивана Голунова, стал главой департамента сети «Красное и белое».
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Здоровье

Названо, что должен знать каждый больной диабетом или преддиабетом

Медицинские специалисты американской организации NIH Osteoporosis and Related Bone Diseases дали некоторые следующие советы для людей больных сахарным диабетом.
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О беременности Светланы Ходченковой заговорили в Сети

В сети нашлись и те, кто опровергли факт беременности актрисы.
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Общество

Елена Голухова назначена врио директора центра имени Бакулева

RT на русском 11:04
Футбол

ЦСКА не смог договориться об аренде Бакамбу

Как стало известно «Чемпионату», ЦСКА был заинтересован в аренде нападающего Седрика Бакамбу из китайского клуба «Бэйцзин Гоань», но «армейцам» не удалось договориться о переходе.
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Культура

Скончался актер из фильма «Золотой теленок» Виктор Семенов

Актер Театра на Таганке, заслуженный артист РФ Виктор Семенов умер 25 ноября в возрасте 76 лет.
Пятый канал 09:00
Общество

В Думу внесут законопроект, обязывающий росгвардейцев представляться

В Госдуму в понедельник представят на рассмотрение законопроект, обязывающий часть сотрудников Росгвардии, работающих во вневедомственной охране и подразделениях лицензионно-разрешительной работы, представляться гражданам, при этом бойцам спецподразделений Росгвардии этого делать не придется, сообщает в понедельник газета "Коммерсантъ".
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Экономика

Forbes назвал сферы с самым высоким доходом топ-менеджеров в России

Лидерами рейтинга стали руководители в нефтегазовой отрасли, которые в 2019 году заработали $3,28 млн.
RT на русском 11:23
Культура

Лещенко прокомментировал скандал вокруг Ротару

РИА Новости вчера в 17:59
Политика

В Госдуме слова Лукашенко про Калининград назвали сигналом для НАТО

Шерин назвал слова белорусского лидера об ответственности за Калининград сигналом НАТО.
Газета.Ru 14:44
Финансы

Глава ВТБ советует россиянам хранить сбережения в рублях

Глава ВТБ Андрей Костин посоветовал россиянам хранить свои сбережения в рублях.
Капитал страны 05:46
Политика

На Украине оценили возможность военной агрессии со стороны России

Глава украинского Генштаба Руслан Хомчак прокомментировал возможность военной агрессии со стороны России.
RT на русском 10:36
Экономика

ЦБ предложил новый способ борьбы с «зарплатным рабством»

Банк России может ввести механизм бесплатного перевода денежных средств с карты зарплатного банка на счет этого же физического лица, открытый в другом банке.
РБК 11:42
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Дмитрий Шепелев признался, что ему стыдно за юношеские фотографии

Дмитрий Шепелев показал в Instagram свои юношеские фотографии и раскритиковал их.
OAnews 09:00
Как работают Яндекс.Новости?
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