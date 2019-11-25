Происшествия

ИзвестияИзвестияПочти 30 детей отравились газом в школе в Нижегородской области

В Нижегородской области 29 детей отравились газом в школе, они госпитализированы. Об этом в понедельник, 25 ноября, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб региона.
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с чего всё началось

В Нижегородской области 44 школьника и один взрослый отравились газом

В Нижегородской области 45 человек отравились газом, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона. Инцидент произошел в средней школе в районном центре Вад. В местную больницу поступили 44 ребенка и один взрослый.
РИА Новости05:17

Подробнее о событии

Более 40 человек, в том числе ученики одной из школ, пострадали в результате отравления газом в Нижнем Новгороде

Эхо Москвы06:00

Всех отравившихся газом в школе в Нижегородской области отпустили домой

РБК09:42

Названа возможная причина отравления детей в Нижегородской области

РИА Новости06:18

Газовики отрицают свою вину в утечке в Нижегородской области

Телеканал 360°12:15

Очевидец рассказал об отравлении газом в школе под Нижним Новгородом

Известия08:51

Что известно об отравлении школьников газом в Нижегородской области

RT на русском09:51

Всех отравившихся газом в школе под Нижним Новгородом отпустили домой

ТАСС06:34
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Сына актрисы Елены Яковлевой избили из-за татуировок на лице

Discover24 02:54
Происшествия

На врача Псковской детской областной больницы напал неизвестный

Неизвестный напал на врача Псковской детской областной больницы, женщина госпитализирована, сообщил РИА Новости представитель регионального УМВД.
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МИД РФ оценил решение суда в Гааге по керченскому инциденту

По мнению представителей МИД, решение суда учитывает все принципиальные предложения российской стороны по определению порядка работы и правил процедур разбирательства по инциденту в Керченском проливе.
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Вера Брежнева прокомментировала слухи о разводе с Константином Меладзе

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Зеленский заявил, что готов к встрече в «нормандском формате» в Париже

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к встрече в "нормандском формате" (Франция, Германия, РФ и Украина), которая пройдёт 9 декабря в Париже.
РИА Новости 11:31
Происшествия

Грудного младенца нашли в кустах в Подмосковье

В кустах в поселке Дружба городского округа Раменское нашли новорожденную девочку, передает РИА "Новости".
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Минздрав отменил новые справки для получения водительских прав

Порядок оформления справок от нарколога для получения водительских прав не изменится.
KrasNews.com 21 ноября в 22:13
Общество

Умерла советская разведчица Гоар Вартанян

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Фанаты требуют отстранить Ягудина от работы комментатором

Поклонники фигурного катания остались недовольны работой олимпийского чемпиона Алексея Ягудина в роли комментатора, сообщает "Чемпионат.com".
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Сокровищницу «Зеленый свод» ограбили в Дрездене

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Из-за сильного восточного ветра в городе Приморско-Ахтарск Краснодарского края море отошло на расстояние 100 метров от берега.
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На Украине избили чиновника за требование выключить песню Газманова

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МВД назвало футбол причиной массовой драки дворников в центре Москвы

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Отказ от закупки Су-57 Индией назвали роковой ошибкой

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Гол Влашича принес ЦСКА победу над «Крыльями Советов» в матче РПЛ

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Совфед одобрил запрет продавать смартфоны без российского ПО

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В России появится смартфон Huawei Mate 30 Pro без сервисов Google

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Лавров рассказал о фразе советского дипломата, ставшей «мемом» в ООН

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Экспертный центр Союза потребителей Росконтроль провел исследование нескольких марок колбасы «Краковская» по более чем 50 параметрам качества и безопасности.
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