В Нижегородской области 45 человек отравились газом, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона. Инцидент произошел в средней школе в районном центре Вад. В местную больницу поступили 44 ребенка и один взрослый.

с чего всё началось

В Нижегородской области 29 детей отравились газом в школе, они госпитализированы. Об этом в понедельник, 25 ноября, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

Почти 30 детей отравились газом в школе в Нижегородской области

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