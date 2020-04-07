Будьте в Плюсе
Главное
Ещё 
США
Ещё 
Интересное
Ещё 
Политика
Ещё 
Общество
Ещё 
Экономика
Ещё 
В мире
Ещё 
Спорт
Ещё 
Происшествия
Ещё 
Культура
Ещё 
Технологии
Ещё 
Наука
Ещё 
Авто
Ещё 
реклама
Главное
КоммерсантъКоммерсантъ
Почти 30% компаний отправили работников в неоплачиваемый отпуск
Телеканал 360°
  • Дождь0:31
Смотрите также
39 фото2 видео
Почти каждая третья компания принудительно отправила сотрудников в отпуск за свой счет на первой нерабочей неделе, которая началась с 30 марта, следует из данных опроса ЦСР «Социально-экономические эффекты от "шоковых" событий начала 2020 года».В источнике
Оценить
990
732
С чего всё начиналось
alt

Почти 30% компаний заставили работников уйти в неоплачиваемый отпуск

Почти половина предприятий (49%) сообщили, что перевели работников на неполный рабочий день с сокращением зарплаты, следует из результатов исследования ЦСР. Свыше 20% компаний сократили зарплату сотрудникам, не изменив количество рабочих часов.
РБК 10:04
Подробнее о событии
alt

Около 30% компаний заставили работников уйти в неоплачиваемый отпуск

Эхо Москвы 17:09
alt

Российские предприятия начали увольнять сотрудников и сокращать зарплаты

URA.Ru 15:32
alt

Опрос: почти треть российских компаний отправили сотрудников в неоплачиваемый отпуск

ТАСС 06:30
реклама
Главное