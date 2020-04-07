Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъПочти 30% компаний отправили работников в неоплачиваемый отпуск

Почти каждая третья компания принудительно отправила сотрудников в отпуск за свой счет на первой нерабочей неделе, которая началась с 30 марта, следует из данных опроса ЦСР «Социально-экономические эффекты от "шоковых" событий начала 2020 года».
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с чего всё началось

Почти 30% компаний заставили работников уйти в неоплачиваемый отпуск

Почти половина предприятий (49%) сообщили, что перевели работников на неполный рабочий день с сокращением зарплаты, следует из результатов исследования ЦСР. Свыше 20% компаний сократили зарплату сотрудникам, не изменив количество рабочих часов.
РБК10:04

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Почти 30% компаний отправили работников в неоплачиваемый отпуск

Коммерсантъ13:49

Почти 30% российских компаний отправили сотрудников в неоплачиваемый отпуск

Газета.Ru12:35

Автоперевозчики УрФО готовятся к массовым банкротствам

Время Прессвчера в 02:50

Почти 30% компаний заставили работников уйти в неоплачиваемый отпуск

РБК10:04

Опрос: почти треть российских компаний отправили сотрудников в неоплачиваемый отпуск

ТАСС06:30

Почти 30% компаний отправили работников в неоплачиваемый отпуск

РИА Новости05:45

Нерабочий апрель отправил россиян в неоплачиваемые отпуска

News.ru13:20
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Курс доллара вырос на 21 копейку — до 76,70 рубля. Курс евро увеличился на 37 копеек и составил 83,00 рубля.
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Путин подписал указ о дополнительных выплатах семьям с детьми

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Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщило, что Москва и Эр-Рияд не могут договориться, от какого момента считать сокращения добычи.
Lenta.ru 07:27
Политика

Итальянская газета ответила на заявление Минобороны России о русофобских фейках

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Австрия смягчает режим карантина.
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Шоу-бизнес

Михаил Галустян сбрил бороду и усы ради челленджа

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RuNews24.ru 02:34
Шоу-бизнес

Анна Курникова поделилась редким фото с подросшей младшей дочерью

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Летидор 02:34
Футбол

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Газета.Ru 10:35
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Власти Китая разблокировали выезд из Уханя, который стал очагом эпидемии коронавируса и 76 дней был отрезан от внешнего от мира.
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Народные новости вчера в 04:11
Общество

Кабмин установил ограничения на торговлю медицинскими масками

Правительство России опубликовало на своём сайте постановление, согласно которому продавать медицинские изделия, в том числе маски и перчатки, запрещено организациям, не имеющим лицензии на осуществление фармацевтической деятельности.
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Экономика

Каждому россиянину предложили выплачивать по 50 тысяч рублей

Жители России могут получить ориентировочно по пятьдесят тысяч рублей из-за коронавируса.
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Ритейлер "Спортмастер" полностью закрыл большинство магазинов в России, следует из данных на сайте компании.
Интерфакс 11:14
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Гэтжи заменит Хабиба в бою с Фергюсоном

Замана 03:20
Музыка

Группа Little Big даст бесплатный онлайн-концерт

Sibnet Новости вчера в 21:19
Футбол

«Зенит» договорился с игроками о снижении зарплат

Руководство петербургского «Зенита» договорилось с игроками о снижении зарплат в апреле и мае на 50% в связи с приостановкой сезона РПЛ из-за вспышки коронавируса, сообщил ТАСС генеральный директор футбольного клуба Александр Медведев.
Rambler News Service вчера в 08:07
Общество

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Россияне, работающие в период с 4 по 30 апреля, получат обычную зарплату, а не повышенную, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роструда.
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Общество

Опубликован проект нового расписания ЕГЭ

Министерство просвещения опубликовало проект нового расписания единых государственных экзаменов с учетом переноса начала основной волны ЕГЭ из-за коронавируса с конца мая на 8 июня.
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Общество

Совладелец Шереметьево назвал срок возможного запуска рейсов за рубеж

РБК 07:05
Авто

Продажи автомобилей в России выросли на 23%

В марте 2020 года в России было продано чуть более 160 тыс. новых легковых автомобилей – на 22,7% больше, чем годом ранее.
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Киев готовит новые претензии к «Газпрому» на $17,3 млрд

Киев готовит новые претензии к "Газпрому" на сумму $17,3 млрд, сообщил исполнительный директор АО "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.
Газета.Ru 13:00
Общество

Составлен прогноз окончания эпидемии коронавируса в разных странах

В большинстве европейских стран и в Соединенных Штатах пик активности коронавируса придется на вторую половину апреля — май, считают в BCG.
ФАН 09:39
Общество

В Абхазии подтвердили первый случай заражения новым коронавирусом

Первый случай заражения человека коронавирусной инфекцией нового типа зарегистрирован в Абхазии.
ТАСС 11:20
Политика

На Украине могут частично продлить карантин до сентября

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль допустил, что часть карантинных ограничений будет действовать в стране до сентября текущего года.
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