Почти половина предприятий (49%) сообщили, что перевели работников на неполный рабочий день с сокращением зарплаты, следует из результатов исследования ЦСР. Свыше 20% компаний сократили зарплату сотрудникам, не изменив количество рабочих часов.

с чего всё началось

Свыше 20% компаний сократили зарплату сотрудникам, не изменив количество рабочих часов. Каждое пятое предприятие перевело работников на дистанционный режим работы с понижением зарплаты. Увольнения работников начали уже 16% компаний.

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