Коронавирус
РБКПочти 30% компаний заставили работников уйти в неоплачиваемый отпуск
Свыше 20% компаний сократили зарплату сотрудникам, не изменив количество рабочих часов. Каждое пятое предприятие перевело работников на дистанционный режим работы с понижением зарплаты. Увольнения работников начали уже 16% компаний.
Читать в источнике
Оценить1,2K
с чего всё началось
Почти половина предприятий (49%) сообщили, что перевели работников на неполный рабочий день с сокращением зарплаты, следует из результатов исследования ЦСР. Свыше 20% компаний сократили зарплату сотрудникам, не изменив количество рабочих часов.РБКвчера в 10:04
Подробнее о событии
Показать все источники
Пользователи Интернета усомнились в реальности поддержки бизнеса в России
ИА Красная Веснавчера в 16:29
Автоматически обработаны 7134 источника, обновлено в 01:13, Ашберн
Экономика
Как изменились сроки сдачи отчетности в связи с коронавирусом
Конкретные сроки сдачи отчетности представлены в таблице.
Общество
Скворцова дала прогноз по пику коронавируса в России
Россия выйдет на пиковую заболеваемость коронавирусом в период от 10 до 14 дней, после этого число новых случаев начнет сокращаться.
Происшествия
Один человек погиб в результате взрыва газа в Нижегородской области
В результате взрыва бытового газа в жилом доме в селе Филинское под Нижним Новгородом погиб один человек, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.
Здоровье
«Регион заботы»: НКО получат допуск в психоневрологические интернаты
Проект ОНФ «Регион заботы» и благотворительная организация «Перспективы» совместно с Центром лечебной педагогики (ЦЛП) и другими НКО, работающими с детьми и взрослыми, обратились к министру труда и соцзащиты РФ Антону Котякову с предложением определить правила работы учреждений стационарных организаций соцзащиты в условиях пандемии.
Политика
Путин назвал приоритет России в борьбе с коронавирусом
Президент России Владимир Путин назвал главными в борьбе с коронавирусом безопасность и здоровье людей, следует из информации с сайта Кремля.
Технологии
Россиян предупредили о новом виде мошенничества с банковскими картами
Пользователя просят назвать номер ID программы для того, чтобы "сотрудник банка" смог подключиться к телефону клиента и "служба поддержки" нашла вирус и удалила его, при этом заблокировав карту.
Общество
Расшифрован полный геном коронавируса SARS COV-2
Геном коронавируса SARS COV-2, вызывающего заболевание, получившее от ВОЗ официальное название "коронавирусная инфекция COVID-19", полностью расшифрован.
Экономика
Подсчитан размер финансовой подушки России перед кризисом
Размер финансовой подушки России составляет почти 18 триллионов рублей.
Футбол
Легендарный нападающий «Тоттенхэма» Джимми Гривз попал в больницу
Легенда «Тоттенхэма» и сборной Англии Джимми Гривз был госпитализирован в Челмсфорд, что находится недалеко от своего дома в Эссексе.
Политика
Мишустин анонсировал новый пакет мер поддержки населения и бизнеса
Правительство России готовит новый пакет мер для поддержки населения и бизнеса в условиях распространения коронавируса.
Политика
Медведев считает, что США пытаются сорвать продление договора СНВ-3
Москва, 8 апреля 2020, 07:10 — REGNUM Позиция Госдепартамента США о присоединении к Договору по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) Китая и о распространении документа на новейшие российские вооружения выглядит абсолютно нереалистично, написал 8 апреля заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в колонке для ТАСС.
Шоу-бизнес
Диагноз «коронавирус» у Надежды Бабкиной не подтвердился
Экономика
В России предупредили о возможном росте цен на продукты до 20%
Производители и поставщики продуктов питания призвали пересмотреть закупочные цены — максимум на 15—20%.
Общество
Российские компании начали вводить четырехдневную рабочую неделю
Четыре дня или ничего На четырехдневную рабочую неделю временно перешла нефтехимическая компания «Сибур». В ее штате более 23 000 человек.
Экономика
Налог на проценты с депозитов может затронуть больше 1% граждан России
Москва, 8 апреля 2020, 07:35 — REGNUM Необходимость уплаты НДФЛ на процентные доходы по вкладам, превышающим миллион рублей, может затронуть больше граждан России, чем планировалось ранее, пишут 8 апреля «Известия» со ссылкой на экспертов.
Здоровье
ВОЗ призывает носить маски только при необходимости
Как сообщает ToDay News Ufa, глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге в Женеве дал рекомендацию носить медицинские маски только тем, кто в них реально нуждается.
Общество
Самолёт с россиянами вылетел из Нью-Йорка в Москву
Из Нью-Йорка в Москву вылетел самолёт «Аэрофлота» с пожелавшими вернуться на родину россиянами на борту.
Игры
Gears Tactics ушла на золото — переносы не ожидаются
На Xbox Inside разработчики показали трейлер, рассказывающий о «крутых» вещах в Gears Tactics: она создавалась прежде всего для ПК, её боевая система основана на трёх очках действий, а у казней будет стратегическое значение.
Происшествия
Никас Сафронов попал в ДТП в центре Москвы
Общество
Путин подписал указ о дополнительных выплатах семьям с детьми
Президент, как и обещал в телеобращении к гражданам в связи с ситуацией с коронавирусом, подписал указ о дополнительных мерах соцподдержки семей с детьми.
Общество
«Уральские авиалинии» отменили рейсы из Индии для вывоза россиян
«Уральские авиалинии» отменили рейсы из Индии для вывоза россиян в связи с отзывом разрешения Росавиации, сообщили «РИА Новости» в в пресс-службе авиакомпании.
Происшествия
На трассе в Курганской области из-за непогоды застряли 90 автомобилей
Ночной затор возник на федеральной трассе «Иртыш» в Курганской области рядом с поселком Варгаши.
Общество
Власти Китая разрешили выезжать из Уханя
Китайские власти решили разблокировать выезд из города Ухань через 76 дней после начала изоляции, пишут «Известия».
Шоу-бизнес
Киркоров назвал свои отношения с Зеленским «добрыми и светлыми»
Энергетика
Россия и Саудовская Аравия не договорились по нефти
Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщило, что Москва и Эр-Рияд не могут договориться, от какого момента считать сокращения добычи.
Армия и оружие
Французский журнал Capital назвал Су-57 жемчужиной российской авиации
Новейший самолет удостоился почетного названия "жемчужина российской авиации".
Общество
Роструд разъяснил порядок начисления зарплаты с 4 по 30 апреля
Россияне, работающие в период с 4 по 30 апреля, получат обычную зарплату, а не повышенную, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роструда.
Кино
Warner Bros. снимет новые серии «Аниманьяков» и «Пинки и Брейна»
"Пинки и Брейн" - мультипликационный сериал Стивен Спилберга о двух лабораторных мышах, которые пытаются захватить мир, причем гений Брейн пытается сделать это в компании недалекого Пинки.
Авто
Новый Toyota Harrier станет семиместным
По данным инсайдеров, «четвертый» Harrier переедет на новую модульную платформу GA-K, которая ранее легла в основу актуальных Toyota RAV4 и Camry.
Происшествия
Найдено тело пропавшей внучки Роберта Кеннеди
Сотрудники полиции обнаружили тело пропавшей внучки американского сенатора Роберта Кеннеди Мейв, чьи поиски велись со 2 апреля.