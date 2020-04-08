Коронавирус

РБКРБКПочти 30% компаний заставили работников уйти в неоплачиваемый отпуск

Свыше 20% компаний сократили зарплату сотрудникам, не изменив количество рабочих часов. Каждое пятое предприятие перевело работников на дистанционный режим работы с понижением зарплаты. Увольнения работников начали уже 16% компаний.
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с чего всё началось

Почти 30% компаний заставили работников уйти в неоплачиваемый отпуск

Почти половина предприятий (49%) сообщили, что перевели работников на неполный рабочий день с сокращением зарплаты, следует из результатов исследования ЦСР. Свыше 20% компаний сократили зарплату сотрудникам, не изменив количество рабочих часов.
РБКвчера в 10:04

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В России около 30% компаний отправили людей в неоплачиваемый отпуск

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РБКвчера в 10:04

Почти 30% компаний отправили работников в неоплачиваемый отпуск

РИА Новостивчера в 05:45
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Экономика

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Время Бухгалтера вчера в 07:23
Общество

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Расшифрован полный геном коронавируса SARS COV-2

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Вести.Ru вчера в 18:43
Экономика

Подсчитан размер финансовой подушки России перед кризисом

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Lenta.ru вчера в 17:31
Футбол

Легендарный нападающий «Тоттенхэма» Джимми Гривз попал в больницу

Легенда «Тоттенхэма» и сборной Англии Джимми Гривз был госпитализирован в Челмсфорд, что находится недалеко от своего дома в Эссексе.
Евро-футбол.ру вчера в 19:14
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Мишустин анонсировал новый пакет мер поддержки населения и бизнеса

Правительство России готовит новый пакет мер для поддержки населения и бизнеса в условиях распространения коронавируса.
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REGNUM 00:10
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Диагноз «коронавирус» у Надежды Бабкиной не подтвердился

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Ведомости вчера в 16:45
Экономика

Налог на проценты с депозитов может затронуть больше 1% граждан России

Москва, 8 апреля 2020, 07:35 — REGNUM Необходимость уплаты НДФЛ на процентные доходы по вкладам, превышающим миллион рублей, может затронуть больше граждан России, чем планировалось ранее, пишут 8 апреля «Известия» со ссылкой на экспертов.
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Как сообщает ToDay News Ufa, глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге в Женеве дал рекомендацию носить медицинские маски только тем, кто в них реально нуждается.
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Gears Tactics ушла на золото — переносы не ожидаются

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«Уральские авиалинии» отменили рейсы из Индии для вывоза россиян в связи с отзывом разрешения Росавиации, сообщили «РИА Новости» в в пресс-службе авиакомпании.
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Общество

Власти Китая разрешили выезжать из Уханя

Китайские власти решили разблокировать выезд из города Ухань через 76 дней после начала изоляции, пишут «Известия».
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Московский Комсомолец вчера в 21:49
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Lenta.ru вчера в 07:27
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