Коронавирус

РБКРБКПочти 30% компаний заставили работников уйти в неоплачиваемый отпуск

Свыше 20% компаний сократили зарплату сотрудникам, не изменив количество рабочих часов. Каждое пятое предприятие перевело работников на дистанционный режим работы с понижением зарплаты. Увольнения работников начали уже 16% компаний.
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Почти 30% компаний заставили работников уйти в неоплачиваемый отпуск

Почти половина предприятий (49%) сообщили, что перевели работников на неполный рабочий день с сокращением зарплаты, следует из результатов исследования ЦСР. Свыше 20% компаний сократили зарплату сотрудникам, не изменив количество рабочих часов.
РБК10:04

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Почти 30% российских компаний отправили сотрудников в неоплачиваемый отпуск

Газета.Ru12:35

Почти 30% компаний заставили работников уйти в неоплачиваемый отпуск

РБК10:04

Почти 30% компаний отправили сотрудников в принудительный неоплачиваемый отпуск

Дождь12:19

Около трети компаний в России отправили работников в неоплачиваемый отпуск

News.ru10:31

Около 1/3 компаний отправили сотрудников в неоплачиваемый отпуск

РЕН ТВ12:19

Компании уже начали сокращать зарплаты и увольнять сотрудников

Ведомости07:33

Опрос: почти треть российских компаний отправили сотрудников в неоплачиваемый отпуск

ТАСС06:30
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Минюст США обвинил Россию и Катар в подкупе чиновников ФИФА

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