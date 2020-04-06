Коронавирус
РБКПочти 30% компаний заставили работников уйти в неоплачиваемый отпуск
Свыше 20% компаний сократили зарплату сотрудникам, не изменив количество рабочих часов. Каждое пятое предприятие перевело работников на дистанционный режим работы с понижением зарплаты. Увольнения работников начали уже 16% компаний.
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с чего всё началось
Почти половина предприятий (49%) сообщили, что перевели работников на неполный рабочий день с сокращением зарплаты, следует из результатов исследования ЦСР. Свыше 20% компаний сократили зарплату сотрудникам, не изменив количество рабочих часов.РБК10:04
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Общество
Путин подписал указ о дополнительных мерах поддержки семей с детьми
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Здоровье
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на отказ главы Чечни Рамзана Кадырова открывать границы республики, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Общество
Британский премьер Борис Джонсон переведен в реанимацию
Как сообщает официальный представитель канцелярии правительства, состояние британского премьер Бориса Джонсона ухудшилось, что заставило врачей принять решение о переводе политика в палату интенсивной терапии, - реанимацию.
Политика
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Путин заявил, что в России пик эпидемии коронавируса не пройден
Президент Росси Владимир Путин заявил, что в стране пик эпидемии коронавируса ещё не прошёл, пишут «Известия».
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Кабмин готовит новый пакет мер поддержки населения и бизнеса
Правительство РФ готовит новый пакет мер по поддержке бизнеса и населения в ситуации, вызванной распространением коронавирусной инфекции.
Энергетика
Саудовская Аравия поставила России ультиматум по нефти
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Общество
Жертвами коронавируса в Нью-Йорке стали 5400 человек
Сегодняшний день по словам губернатора штата Нью-Йорк стал рекордным по количеству смертей - за день скончались более 700 человек.
Кино
Премьера фильма «Зулейха открывает глаза» состоится 13 апреля
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В Россию могут запретить ввозить дешевое топливо
Правительство РФ ограничит импорт дешевого топлива, чтобы защитить внутренний рынок.
Общество
Forbes опубликовал список богатейших людей мира
Американский журнал Forbes опубликовал список самых богатых людей мира. Как и в прошлом году, его возглавил основатель Amazon Джефф Безос.
Общество
Мантуров сообщил, что Россия закупила в Китае 72 млн медицинских масок
Россия закупила в Китае 72 млн медицинских масок, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров на совещании по вопросам развития ситуации с коронавирусом.
Общество
Составлен прогноз окончания эпидемии коронавируса в разных странах
В большинстве европейских стран и в Соединенных Штатах пик активности коронавируса придется на вторую половину апреля — май, считают в BCG.
Общество
Минпромторг прокомментировал поведение замминистра в аэропорту Ижевска
Минпромторг проведет внутреннее расследование в связи с инцидентом в Ижевске, где у замминистра Дмитрия Овсянникова возник конфликт с сотрудниками аэропорта и полицией.
Общество
За сутки в Турции выявили более 3000 заражённых коронавирусом
Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что за сутки в стране выявили более 3 тыс. заражённых коронавирусной инфекцией COVID-19.
Общество
В России из-за пандемии предложили отменить ЕГЭ
Москва, 7 апреля 2020, 08:18 — REGNUM В России на фоне пандемии нового типа коронавирусной инфекции следует отменить проведение Единого государственного экзамена в 2020 году.
Футбол
Минюст США обвинил Россию и Катар в подкупе чиновников ФИФА
По мнению американских прокуроров, представители России и Катара подкупили работавших в то время функционеров ФИФА, чтобы получить право на проведение ЧМ-2018 и ЧМ-2022 соответственно, пишет The New York Times.
Экономика
Как изменились сроки сдачи отчетности в связи с коронавирусом
Конкретные сроки сдачи отчетности представлены в таблице.
Происшествия
В Ивановской области произошёл пожар в здании швейной фабрики
Авто
Geely начала продажи роскошного аналога BMW X4
Компания Geely объявила старт продаж новой роскошной модификации кроссовера-купе FY11 (Xingyue).
Происшествия
В Москве избили первого солиста группы «На-На»
В Москве избили первого солиста группы «На-На» Валерия Юрина. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Политика
Зеленский призвал украинцев не превращаться в обиженных детей
Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении призвал граждан не превращаться в обиженных детей из-за ограничений во время пандемии коронавируса.
Политика
Итальянская газета ответила на заявление Минобороны России о русофобских фейках
Редакционная коллегия итальянской газеты La Stampa, назвавшей бесполезной помощь России в борьбе с пандемией коронавируса, потребовала извинений Министерства обороны России за заявление о «русофобских фейках» издания.
Общество
До 102 может увеличиться число заражённых в Брянске
Общество
В ночь на 8 апреля москвичи смогут увидеть суперлуние
Жители Москвы в ночь на среду, 8 апреля, смогут наблюдать суперлуние при ясной погоде.