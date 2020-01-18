Общество

РЕН ТВРЕН ТВПочти 30 мирных жителей погибли за трое суток при обстреле Алеппо

За последние три дня в городе погибли 28 человек, 65 ранены. Среди жертв ни одного военного, все — мирные жители.
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В Минобороны сообщили о 28 погибших в Алеппо в результате обстрелов

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Интерфаксвчера в 12:50

Почти 30 мирных жителей Алеппо погибли за трое суток от обстрелов боевиков

RT на русскомвчера в 21:15

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Минобороны РФ назвало число погибших в Сирии при обстрелах боевиков

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За трое суток 28 мирных жителей Алеппо погибли от обстрелов боевиков

Российская газетавчера в 21:57
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В конце следующей недели в центральных регионах России прогнозируется резкое понижение температуры.
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