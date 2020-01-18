Общество
РЕН ТВПочти 30 мирных жителей погибли за трое суток при обстреле Алеппо
За последние три дня в городе погибли 28 человек, 65 ранены. Среди жертв ни одного военного, все — мирные жители.
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Почти 30 мирных жителей Алеппо погибли за трое суток от обстрелов боевиков
RT на русскомвчера в 21:15
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Хоккей
Овечкин сделал хет-трик во втором матче подряд
Игрок клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и сборной России Александр Овечкин сделал хет-трик во втором матче регулярного чемпионата подряд.
Общество
Путин: ветеранам к 75-летию Победы выплатят по 75 тыс. рублей
Президент России Владимир Путин уведомил, что всем участникам Великой Отечественной войны, а также всем приравненным категориям будут предоставлены выплаты в размере 75 тысяч рублей.
Кино
Опубликован трейлер фильма «Безумный Майлз» с Дэниэлом Рэдклиффом
Политика
Иран отправит на Украину «черные ящики» сбитого самолета
Общество
Украинка продала девственность за 1,2 миллиона евро
Девятнадцатилетняя уроженка украинского Харькова продала девственность за 1,2 миллиона евро.
Армия и оружие
Не менее 60 военных стали жертвами ракетного обстрела казармы в Йемене
По меньшей мере 60 военнослужащих погибли в результате ракетного обстрела, произведенного вооруженными силами йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" тренировочному лагерю армии Йемен, сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
Общество
Более 100 человек пострадали в ходе столкновений с полицией в Бейруте
В Бейруте более 100 человек пострадали в ходе акций протеста, говорится в сообщении ливанского Красного Креста в Twitter.
Политика
Антонова возмутилась претензиями Польши на картины в российских музеях
Вторая Мировая как яблоко раздора между Россией и Польшей Президент Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Ирина Антонова в эфире НСН возмутилась бездоказательным заявлением Польши с претензией на ряд картин, которые экспонируются в российских музеях.
Здоровье
Лечивший Стива Джобса врач рассказал в Москве о правилах долгой жизни
Лечивший основателя Apple Стива Джобса врач рассказал о правилах долгой жизни, сообщили в пресс-службе столичного Департамента здравоохранения.
Политика
США и Китай подписали первую часть торговой сделки
Президент США Дональд Трамп и вице-премьера Китая Лю Хэ подписали в Вашингтоне первый пакет документов в рамках торгового соглашения.
Общество
Синоптики предупредили о резком похолодании в центре России
В конце следующей недели в центральных регионах России прогнозируется резкое понижение температуры.
Футбол
Холанд оформил хет-трик в дебютном матче за дортмундскую «Боруссию»
Дортмундская "Боруссия" обыграла "Аугсбург" в результативном матче 18-го тура чемпионата Германии по футболу.
Хоккей
Сборная дивизиона Харламова выиграла мастер-шоу Матча звезд КХЛ
Футбол
Лэмпард проиграл Брюсу впервые за 19 матчей в АПЛ
Всего Лэмпард провел против Брюса 19 матчей: 14 побед, четыре ничьих и одно поражение.
Политика
Вице-премьеры Голодец и Чуйченко не войдут в новое правительство
Источники РБК в правительстве подтвердил также данные «Ведомостей» о том, что пост первого заместителя Мишустина может занять действующий помощник президента по экономике Андрей Белоусов.
Кино
Стал известен актерский состав сериала «Властелин колец»
Политика
Сарадж призвал оказать давление на сторонников Хафтара
Глава заседающего в Триполи Правительства национального согласия (ПНС) Фаиз Сарадж выступил с призывом к участникам конференции по урегулированию кризиса в Ливии.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл официально лишены королевских титулов
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 9 января герцог и герцогиня Сассекские заявили о своём решении сложить полномочия старших членов королевской семьи Великобритании.
Политика
Посольство Польши поблагодарило МИД за признание несвободы Варшавы
Космос
Новый робот «Роскосмоса» займётся опасными работами на МКС
Отмечается, что «на втором этапе предполагается проведение исследований возможностей использования антропоморфной робототехнической системы на борту российского сегмента МКС с целью замены экипажа при выполнении опасных и рутинных работ» с целью повысить эффективность выполнения программы научно-прикладных исследований.
Единоборства
Конор Макгрегор сразится против Дональда Серроне в Лас-Вегасе
В соперники выбран опытный Дональд Серроне. Бой состоится в ночь с 18 на 19 января на арене T-Mobile в Лас-Вегасе.
Теннис
Российский теннисист Рублев выиграл второй турнир подряд
Рублев выиграл второй турнир подряд: 11 января россиянин завоевал титул в Дохе.
Кино
Продолжение без героя. «Вторжение» Федора Бондарчука
Авто
Дизельные BMW 3 серии и кроссоверы X3 стали умеренными гибридами
Умеренными гибридами станут седаны и универсалы BMW 320d, 320d xDrive, кроссоверы X3 xDrive20d и X4 xDrive20d — все они будут оснащаться 11-сильным стартер-генератором и 48-вольтовой тяговой батареей.
Происшествия
Московский ТЦ извинился за избиение подростка охранником
Торговый центр «МЕГА Химки», охранник которого ранее избил подростка, извинился перед посетителями.
Общество
Российские борцы с экстремизмом месяцами тайно снимали активистку в ее спальне
Шоу-бизнес
Бывшая жена Абрамовича сыграла свадьбу с греческим миллиардером
Экс-супруга Романа Абрамовича Дарья Жукова и Ставрос Ниархос сыграли свадьбу на горнолыжном курорте Санкт-Мориц в Швейцарии, передает газета Daily Mail, называя его греческим миллиардером.
Шоу-бизнес
СМИ: Заворотнюк и Чернышева заметили в Таиланде
Посетители курортов Таиланда утверждают, что увидели там здоровую актрису Анастасию Заворотнюк вместе с ее мужем Петром Чернышевым.