За последние три дня в городе погибли 28 человек, 65 ранены. Среди жертв ни одного военного, все — мирные жители.

Почти 30 мирных жителей погибли за трое суток при обстреле Алеппо

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