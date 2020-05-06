Экономика
РИА НовостиПочти треть неплательщиков по кредитам заявила о потере работы
В Сбербанке отметили, что в качестве причин невозможности внести платеж по кредиту в основном называют потерю работы или сокращение дохода. В ВТБ сообщили, что их должники чаще ссылаются или на потерю работы или ее отсутствие из-за режима самоизоляции.
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с чего всё началось
Доля должников, которые ссылаются на потерю работы или отсутствие работы из-за режима самоизоляции, увеличилась по сравнению с предыдущими месяцами на 20–50%, добавил он.РБКвчера в 00:00
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В России почти треть жителей страны не может платить по кредитам из-за потери работы
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Коллекторы отмечают ухудшение платежной дисциплины заемщиков из-за коронавируса
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