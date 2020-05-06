Экономика

РИА НовостиРИА НовостиПочти треть неплательщиков по кредитам заявила о потере работы

В Сбербанке отметили, что в качестве причин невозможности внести платеж по кредиту в основном называют потерю работы или сокращение дохода. В ВТБ сообщили, что их должники чаще ссылаются или на потерю работы или ее отсутствие из-за режима самоизоляции.
Читать в источнике
Комментировать597
с чего всё началось

Почти треть неплательщиков по кредитам заявили о потере работы

Доля должников, которые ссылаются на потерю работы или отсутствие работы из-за режима самоизоляции, увеличилась по сравнению с предыдущими месяцами на 20–50%, добавил он.
РБКвчера в 00:00

Подробнее о событии

Почти треть неплательщиков по кредитам заявила о потере работы

РИА Новостивчера в 06:44

Коллекторы зафиксировали рост безработных среди должников по кредитам

Известиявчера в 03:32

В России почти треть жителей страны не может платить по кредитам из-за потери работы

Эхо Москвывчера в 03:04

Почти треть неплательщиков по кредитам заявили о потере работы

Российская газетавчера в 03:26

Коллекторы отмечают ухудшение платежной дисциплины заемщиков из-за коронавируса

Коммерсантъвчера в 01:48

Эксперт указал на рост доли должников по кредитам, имеющих финансовые проблемы

ТАССвчера в 01:45

Почти треть неплательщиков по кредитам заявили о потере работы

РБКвчера в 00:00
Показать все источники
Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 16:27, Ашберн
Общество

Режим ограничений в Москве продлевается до 31 мая

Ограничительные меры, введенные в Москве в связи с ситуацией с коронавирусом, продлены до 31 мая включительно в соответствии с указом мэра Москвы Сергея Собянина.
Интерфакс 09:22
5,2K
Футбол

Мбаппе признан лучшим бомбардиром чемпионата Франции

Форвард «ПСЖ» Кильян Мбаппе признан лучшим бомбардиром лиги 1. Об этом сообщает L'Equipe.
Спорт-Экспресс 13:51
Общество

Выплаты за несостоявшиеся туры могут быть отсрочены

Выплаты за несостоявшиеся туры могут быть отсрочены Участникам туррынка почти удалось убедить правительство в необходимости позволить им отложить расчеты с туристами, которые не смогли отправиться в поездки из-за пандемии COVID-19.
Коммерсантъ 16:07
Политика

Трамп поговорил по телефону с Путиным

Телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом состоялся 7 мая, сообщила пресс-служба Белого дома.
ИА Красная Весна 11:14
622
Экономика

Китай может продать часть госдолга США, обвалив доллар

Китай в ответ на жесткие обвинения правительства США в распространении опасной инфекции может в срочном порядке продать часть госдолга США, обвалив курс доллара, информирует издание South China Morning Post.
Evo-rus.com 15:44
97
Происшествия

Создателю паблика «Омбудсмен полиции» предъявили обвинение

Коммерсантъ 15:49
406
Шоу-бизнес

Умерла актриса из фильма «Не могу сказать прощай» Татьяна Паркина

Актриса Татьяна Паркина умерла в возрасте 68 лет. Информация о кончине знаменитой артистки появилась от Союза кинематографистов России.
Актуальные Новости вчера в 08:41
44
Игры

Square Enix показала концепт-арты NieR Replicant

В марте компания Square Enix пообещала заново выпустить оригинальную NieR в издании Replicant — именно такой игру увидели владельцы PS3 в Японии десять лет назад.
Игромания.ру 09:05
1
Футбол

«Ювентус» предложил 40 миллионов евро за Жоржиньо

Sport.ru 05:14
Происшествия

В московском метро мужчина с ножом напал на девушку

В московском метрополитене мужчина пытался затащить девушку в туалет, угрожая ножом, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.
Газета.Ru 16:01
13
Политика

Армия США отказалась принимать на службу переживших коронавирус

News.ru 10:00
2
Кино

Россияне назвали любимые фильмы о войне

Картину Леонида Быкова «В бой идут одни старики», посвященную летчикам-истребителям, россияне назвали любимым фильмом о Велико Отечественной войне, передает ТАСС.
МИР 24 вчера в 00:10
193
Общество

Собянин выступил за ужесточение требований для передвижения по Москве

«Необходимо ужесточать требования передвижения по городу, к санитарной защите людей, поэтому с 12 числа будет вводиться еще и жесткий режим проезда на общественном транспорте - только в масках, только в перчатках», — сообщил столичный градоначальник.
Говорит Москва 14:41
302
Фигурное катание

Тутберидзе прокомментировала уход Трусовой к Плющенко

Сообщалось, Трусова приняла решение прекратить сотрудничество с Этери, поскольку не получала должного внимания со стороны наставника.
Vprognoze.ru вчера в 22:37
8
Общество

Дуров назвал США не лучшим местом для эмиграции

Создатель социальной сети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров перечислил семь причин не переезжать в США.
Газета.Ru 14:38
90
Политика

Путин оценил риск поспешного снятия введенных из-за коронавируса мер

Поспешное снятие ограничений, введенных в России из-за угрозы распространения коронавируса, может обернуться ухудшением эпидемиологической ситуации.
РБК вчера в 08:56
69
Общество

В Минздраве дали прогноз «активного распространения» коронавируса

Как отмечал главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико, возможность новой волны COVID-19 будет определяться свойствами возбудителя и выраженностью его мутации.
RT на русском 11:37
491
Кино

Дуэйн Джонсон и Эмили Блант сыграют супругов с суперспособностями

Актеры Дуэйн Джонсон и Эмили Блант сыграют в новой киноадаптации комикса «Тяжелая ноша».
Культуромания 06:41
Наука

Съедобный биокомпозит увеличил срок годности фруктов на неделю

МонаВиста 14:57
3
Общество

Власти объяснили слова российского губернатора о разгоне людей

Слова губернатора Липецкой области Игоря Артамонова об использовании средств дезинфекции для разгона людей, которые распространил ряд СМИ, были вырваны из контекста.
Lenta.ru 07:23
2K
Игры

Анонсированы первые игры для Xbox Series X

Компания Microsoft огласила список из 13 игр, которые первыми станут доступны на игровой приставке Xbox Series X следующего поколения.
Вести.Ru 13:37
9
Общество

Роспотребнадзор: пика коронавируса в России может не быть

Ожидаемого пика коронавируса в России может и не быть, заявил директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин.
Комсомольская правда 08:09
132
Происшествия

В Москве задержан банкир Олег Власов

В Москве задержан бывший председатель совета директоров банков «Балтика» и «Инкредбанк» Олег Власов.
Известия 13:18
120
Экономика

Назван самый обедневший человек мира

Богатейший человек в мире, основатель Amazon Джефф Безос в 2020 году заработал 24 миллиарда долларов на фоне пандемии коронавируса.
Lenta.ru 09:49
44
Гаджеты

AMD дала рекомендации владельцам Radeon RX 5600 XT

Представители компании AMD обратилась к владельцам видеокарт Radeon RX 5600 XT с рекомендацией обновить BIOS для получения прибавки к производительности.
Vevby.ru вчера в 08:15
1
Технологии

Блокчейн-платформу TON запустили без Павла Дурова и Telegram

Что разрабатывал Павел Дуров и его команда Команда мессенджера Telegram во главе с его основателем Павлом Дуровым уже более двух лет работает над созданием блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON).
РБК 08:25
9
Спорт

Сборная России уступила команде Европы на шахматном Кубке наций

Сборная России потерпела поражение от команды Европы в матче шестого раунда Кубка наций по шахматам, который проходит в формате онлайн.
Матч ТВ 13:26
1
Экономика

S&P спрогнозировало рекордно высокий дефицит бюджетов регионов России

Рецессия российской экономики, вызванная пандемией коронавируса и обвалом цен на нефть, приведет к значительному снижению налоговых доходов, из-за чего российские регионы могут продемонстрировать самые высокие с 2000 года показатели дефицита бюджетов, следует из отчета S&P Global Ratings (есть у РБК).
РБК 15:46
30
Политика

Песков ответил на вопрос о подписании указа о выходе из самоизоляции

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, подпишет ли президент Владимир Путин указ о поэтапном выходе из самоизоляции, отметил, что до окончания введённого ранее срока ещё есть время.
RT на русском 15:44
262
Армия и оружие

США показали корабли НАТО около российской границы

Шестой флот США опубликовал снимки группировки кораблей НАТО у границ России в Баренцевом море.
РИА Новости 11:06
1,3K
Как работают Яндекс.Новости?
Главное