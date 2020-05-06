Доля должников, которые ссылаются на потерю работы или отсутствие работы из-за режима самоизоляции, увеличилась по сравнению с предыдущими месяцами на 20–50%, добавил он.

с чего всё началось

В Сбербанке отметили, что в качестве причин невозможности внести платеж по кредиту в основном называют потерю работы или сокращение дохода. В ВТБ сообщили, что их должники чаще ссылаются или на потерю работы или ее отсутствие из-за режима самоизоляции.

Почти треть неплательщиков по кредитам заявила о потере работы

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