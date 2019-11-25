Происшествия
BFM.ruПочти 30 детей отравились газом в школе Нижегородской области
Число отравившихся газом в школе выросло до 44, сообщает ТАСС. Из Вадской средней школы в Нижегородской области госпитализированы 29 детей с признаками отравления газом. В больницу поступили также трое преподавателей.
Читать в источнике
Оценить234
с чего всё началось
В Нижегородской области 45 человек отравились газом, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона. Инцидент произошел в средней школе в районном центре Вад. В местную больницу поступили 44 ребенка и один взрослый.РИА Новости05:17
Подробнее о событии
Показать все источники
Все отравившиеся газом в Нижегородской области отпущены из больницы (версия 2)
Интерфакс - Россия07:51
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 08:09, Ашберн
Энергетика
«Нафтогаз» допустил заключение договора по транзиту газа из РФ
Украинская сторона допускает заключение договора по транзиту российского природного газа на год при соответствии его условий «европейским правилам».
Политика
Путин обсудил с Совбезом РФ ситуацию на Украине
Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, среди тем на повестке дня — ситуация на юго-востоке Украины.
Культура
Лещенко рассказал, что думает о скандале вокруг Ротару
Общество
Количество акций протеста в России в 2019 году стало рекордным
Эксперты Центра социально-трудовых прав в своём докладе «Как протестуют россияне» называют эту цифрой рекордом за последние годы, указывая в числе самых популярных причин для акций в третьем квартале увольнения врачей, экологическую ситуацию в Шиесе и выборы в Мосгордуму.
Шоу-бизнес
Актер Дмитрий Ульянов госпитализирован в тяжелом состоянии
Актер Дмитрий Ульянов госпитализирован в Москве в тяжелом состоянии.
Транспорт
Трассу Москва-Казань могут продлить до Владивостока
Платную скоростную трассу Москва - Казань планируется открыть в 2027 году, ее могут продлить до Екатеринбурга, а затем и до Владивостока.
Общество
Совфед одобрил запрет продавать смартфоны без российского ПО
Совет Федерации одобрил закон, предусматривающий обязательную предустановку российского софта на технику, ориентированную на российскую аудиторию.
Политика
Совфед одобрил закон о признании физических лиц иноагентами
Совет Федерации на пленарном заседании в понедельник одобрил закон, который позволяет наделять физических лиц статусом иностранных агентов.
Политика
Антон Алиханов и Лукашенко договорятся о сотрудничестве
Делегация правительства Калининградской области находится с рабочим визитов в Республике Беларусь Губернатор Калининградской области Антон Алиханов и президент Республики Беларусь Александра Лукашенко встретятся за столом переговоров.
Гаджеты
У Xiaomi Mi Band появился конкурент от российского производителя
Российская компания Inoi выпустила браслет Inoi Band, который можно приобрести по рекомендованной розничной цене 2 490 рублей.
Происшествия
Гособвинение просит приговорить Андрея Куликова к 5 годам колонии
"Прошу суд признать Куликова виновным и назначить ему наказание в виде 5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима с лишением права занимать соответствующие должности в течение 3 лет", – сказала прокурор.
Футбол
Еськова отстранили от судейства после игры «Оренбурга» и «Ахмата»
Главный арбитр матча «Оренбурга» и «Ахмата» Алексей Еськов отстранен от судейства.
Музыка
Участница из Польши победила на детском «Евровидении»
Виктория Габор из Польши стала победительницей международного песенного конкурса "Детское Евровидение-2019".
Экономика
Коэффициенты-дефляторы на 2020 год еще могут измениться
Не прошло и месяца с момента официального опубликования приказа Минэкономразвития, утвердившего коэффициенты-дефляторы на следующий год, а уже готов проект поправок в этот приказ.
Происшествия
Сокровищницу «Зеленый свод» ограбили в Дрездене
В немецком Дрездене в ночь на 25 ноября злоумышленники взломали и ограбили знаменитую сокровищницу "Зеленый свод", где хранятся драгоценности и предметы искусства стоимостью сотни миллионов евро.
Музыка
Лобода снялась в клипе лидера Rammstein
Певица Светлана Лобода снялась в новом клипе лидера Rammstein Тилля Линдеманна на песню Frau & Mann.
Происшествия
Дворники с лопатами и ломами устроили массовую драку в центре Москвы
Общество
Синоптики рассказали о понижении атмосферного давления в Москве
Атмосферное давление в Москве начнет падать во второй половине недели из-за надвигающейся серии циклонов.
Гаджеты
Флагман Xiaomi Mi Mix 3 5G получил больше памяти
Политика
Бывший «народный мэр» Горловки признался в шпионаже в пользу Украины
Бывший "народный мэр" города Горловка в самопровозглашенной Донецкой народной республике Эдуард Матюха заявил, что является сотрудником Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины.
Происшествия
И.о. министра ЖКХ Астраханской области получил условный срок
"Приговором Кировского районного суда Астрахани мужчине назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года и лишением права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных полномочий в органах государственной власти и местного самоуправления, сроком на 3 года"; - говорится в информации.
Здоровье
Здравоохранение Новокузнецка: зарплата в конверте и «этот врач у нас не работал»
Возьмем на 0,01 ставки, остальное в «конверте» Почти все врачи, которые соглашаются на работу в коммерческих клиниках, получают «черную» или «серую» зарплату.
Авто
В России подорожают автомобили из-за утильсбора
Ставки утилизационного сбора на автомобили вырастут с января 2020 года.
Гаджеты
Представлен планшет Huawei MatePad Pro
Шоу-бизнес
Сына Елены Яковлевой избили из-за сведенных татуировок
Сына Елены Яковлевой Дениса Шальных избили из-за сведенных с лица татуировок, сообщает портал "Стархит".
Политика
Песков: смерть Вербицкой стала большой утратой для Путина
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что кончина президента Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) и бывшего ректора вуза Людмилы Вербицкой стала большой утратой для главы России Владимира Путина.
Общество
Власти Лондона отказались продлить лицензию Uber
Ранее TFL отзывал лицензию Uber в 2017 году. Сервис вызвал опасения по поводу безопасности пассажиров.
Здоровье
Установлена наименее уязвимая для рака группа крови
Учёные из шведского Каролинского института выявили зависимость риска развития рака от группы крови пациента.
Общество
Названа дата прощания с президентом СпБГУ Людмилой Вербицкой
Космос
Запуск грузового корабля «Прогресс МС-13» может быть перенесен
Специалисты на космодроме Байконур выявили замечания при подготовке к запланированному на 1 декабря 2019 года запуску грузового корабля "Прогресс МС-13".