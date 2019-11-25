В Нижегородской области 45 человек отравились газом, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона. Инцидент произошел в средней школе в районном центре Вад. В местную больницу поступили 44 ребенка и один взрослый.

с чего всё началось

Число отравившихся газом в школе выросло до 44, сообщает ТАСС. Из Вадской средней школы в Нижегородской области госпитализированы 29 детей с признаками отравления газом. В больницу поступили также трое преподавателей.

Почти 30 детей отравились газом в школе Нижегородской области

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