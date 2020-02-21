Количество кредитов, выданных в регионах Дальнего Востока по программе льготной ипотеки под 2%, достигло почти трех тысяч.

Почти 3 тысячи кредитов выдали по программе «Дальневосточная ипотека»

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