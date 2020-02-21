Экономика
Якутия 24Почти 3 тысячи кредитов выдали по программе «Дальневосточная ипотека»
Количество кредитов, выданных в регионах Дальнего Востока по программе льготной ипотеки под 2%, достигло почти трех тысяч.
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Трутнев сообщил, что по программе «Дальневосточная ипотека» выдано почти 3 тыс. кредитов
ТАСС20 февраля в 17:49
На Камчатке отчитались по реализации программы «Дальневосточная ипотека»
Красная весна20 февраля в 22:20
Получателям «дальневосточной ипотеки» выдано уже более 10,2 млрд руб. кредитов
Интерфакс - Россия20 февраля в 18:08
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