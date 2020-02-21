Количество кредитов, выданных в регионах Дальнего Востока по программе льготной ипотеки под 2%, достигло почти трех тысяч.

Почти 3 тысячи кредитов выдали по программе «Дальневосточная ипотека»

Политика Лавров рассказал о договорённостях Путина и Обамы по Сирии Глава МИД России Сергей Лавров, отвечая на вопрос в ходе пресс-конференции, напомнил о договорённостях российского лидера Владимира Путина и экс-президента США Барака Обамы по урегулированию ситуации в Сирии в 2016 году.

Общество Китай разработал вакцину против коронавируса Ученые в Китае разработали вакцину, предварительно показавшую эффективность против нового типа коронавируса COVID-19.

Политика Украина: Президентский рейтинг Зеленского составляет 40% Если бы на Украине в ближайшее время проходили президентские выборы, больше всего голосов получил бы нынешний президент страны Владимир Зеленский. которого готовы поддержать 40,1% Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова, обнародованные сегодня, 24 февраля, передает корреспондент ИА REGNUM.

Политика Следователи по делу MH17 нашли очевидца запуска «Бука» Международная совместная следственная группа (JIT), занимающаяся расследованием крушения малайзийского Boeing в Донбассе, заявила о наличии свидетеля запуска ракеты по самолету.

Политика В Киеве отреагировали на слова Путина об объединении усилий двух стран Как отмечается, такая реакция последовала на заявление российского президента Владимира Путина о том, что любое объединение усилий двух государств — это создание глобального конкурента в Европе и мире.

Политика В партии Зеленского намерены пересмотреть закон о госязыке Глава комитета Верховной рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики, депутат от фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" Александр Ткаченко считает, что действующий закон о госязыке вызывает много рисков для общества, поэтому идет подготовка к национальному круглому столу по языковому вопросу.

Футбол Гвардиола назвал «Реал» клубом для подражания Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал о своих ожиданиях от матча 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского "Реала", передает Goal.

Происшествия Рысь напала на дрессировщика в цирке Южной Осетии В цирке в Южной Осетии во время выступления рысь напала на дрессировщика. Об этом сообщает Sputnik Южная Осетия.