Экономика

Якутия 24Якутия 24Почти 3 тысячи кредитов выдали по программе «Дальневосточная ипотека»

Количество кредитов, выданных в регионах Дальнего Востока по программе льготной ипотеки под 2%, достигло почти трех тысяч.
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Трутнев сообщил, что по программе «Дальневосточная ипотека» выдано почти 3 тыс. кредитов

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Красная весна20 февраля в 22:20

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Восемь камчатских семей получили льготную ипотеку

Vostok.Today20 февраля в 22:56

На Камчатке оформили восемь договоров по «Дальневосточной ипотеке»

ИА Камчатка20 февраля в 21:43
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Сегодня турецкое агентство Anadolu сообщило, что ВКС России нанесли удары по 18 населённым пунктам в сирийской провинции Идлиб.
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Российский государственный деятель. Заместитель председателя правительства Российской Федерации - полномочный представитель президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе с 31 августа 2013.
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