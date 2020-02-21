Экономика
Якутия 24Почти 3 тысячи кредитов выдали по программе «Дальневосточная ипотека»
Количество кредитов, выданных в регионах Дальнего Востока по программе льготной ипотеки под 2%, достигло почти трех тысяч.
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Трутнев сообщил, что по программе «Дальневосточная ипотека» выдано почти 3 тыс. кредитов
ТАСС20 февраля в 17:49
На Камчатке отчитались по реализации программы «Дальневосточная ипотека»
Красная весна20 февраля в 22:20
Владимир Илюхин: 113 договоров находятся в работе в рамках реализации программы «„Дальневосточная ипотека“ на Камчатке»
Полуостров Камчатка20 февраля в 21:37
Получателям «дальневосточной ипотеки» выдано уже более 10,2 млрд руб. кредитов
Интерфакс - Россия20 февраля в 18:08
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Украина: Президентский рейтинг Зеленского составляет 40%
Если бы на Украине в ближайшее время проходили президентские выборы, больше всего голосов получил бы нынешний президент страны Владимир Зеленский. которого готовы поддержать 40,1% Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова, обнародованные сегодня, 24 февраля, передает корреспондент ИА REGNUM.
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Как отмечается, такая реакция последовала на заявление российского президента Владимира Путина о том, что любое объединение усилий двух государств — это создание глобального конкурента в Европе и мире.
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Глава комитета Верховной рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики, депутат от фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" Александр Ткаченко считает, что действующий закон о госязыке вызывает много рисков для общества, поэтому идет подготовка к национальному круглому столу по языковому вопросу.
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Гвардиола назвал «Реал» клубом для подражания
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал о своих ожиданиях от матча 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского "Реала", передает Goal.
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В понедельник, 24 февраля, на Западном скоростном диаметре в Курортном районе Петербурга образовалась четырёхкилометровая пробка.
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Рысь напала на дрессировщика в цирке Южной Осетии
В цирке в Южной Осетии во время выступления рысь напала на дрессировщика. Об этом сообщает Sputnik Южная Осетия.
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В Великобритании введён запрет на игру головой для детей до 12 лет
Сообщается, что после анализа исследований, в которых ученые подсчитали, что бывшие футболисты в три раза чаще умирают от нейродегенеративных заболеваний чем среднестатистический человек, в Великобритании решили ввести запрет на игру головой на тренировках для учащихся начальных классов.
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Сенатор Берни Сандерс победил на собраниях активистов (кокусах) в штате Невада.
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