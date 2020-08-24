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Газета.Ru
Газета.Ru

Почти 40 кредитных организаций могут лишиться лицензий в течение года

Почти 40 кредитных организаций могут лишиться лицензии в течение следующих четырех кварталов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы рейтингового агентства "Эксперт РА" с расчетами индекса здоровья банковского сектора РФ на 1 июля.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Эксперты: почти 40 кредитных организаций РФ рискуют лишиться лицензии в течение года

Тридцать шесть российских кредитных организаций могут лишиться лицензии в течение следующих четырех кварталов, говорится в материале рейтингового агентства "Эксперт РА" с расчетами индекса здоровья банковского сектора РФ на 1 июля.
ТАСС17:04
Подробнее о событии
РБК

Эксперты спрогнозировали ускорение отзыва лицензий у российских банков

РБК17:05
URA.Ru

36 российских банков рискуют потерять лицензию к концу года

URA.Ru22:32
Lenta.ru

Названо число рискующих потерять лицензию банков

Lenta.ru21:02
Эхо Москвы

Эксперты предсказали ускорение темпов отзыва банковских лицензий

Эхо Москвы18:09
Российская газета

Эксперты прогнозируют увеличение числа отзывов лицензий у банков

Российская газета22:32
ТАСС

Эксперты: почти 40 кредитных организаций РФ рискуют лишиться лицензии в течение года

ТАСС17:04
Коммерсантъ

Неэффективные банкиры сдадут лицензии

Коммерсантъ17:01

Сирия осталась без электричества после взрыва газопровода под Дамаском

"Взрыв на Арабском газопроводе между районами Думайра и Адры в провинции Дамаск привел к общему отключению электричества в Сирии", — передает гостелевидение слова министра электроэнергии Зухейра Харбутли.
РИА Новости22:25
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Алексея Навального доставили на лечение в клинику в Германии

Самолет экстренно сел в Омске, где оппозиционера без сознания доставили в реанимацию омской больницы скорой помощи №1. После этого его пресс-секретарь сообщила, что Навальный впал в кому и был подключен к ИВЛ.
JustMedia00:26
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Путин наградил медалями Ушакова 17 американцев

Президент России Владимир Путин наградил медалью Ушакова 17 граждан США, входивших в годы Второй мировой войны в экипажи судов, доставлявших в составе так называемых северных конвоев в СССР военную технику и другую продукцию.
РБК01:33
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Зеленский посоветовал Лукашенко провести повторные выборы в Белоруссии

В интервью телеканалу Euronews украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что его белорусскому коллеге Александру Лукашенко необходимо успокоить народ, провести новые выборы и рассеять сомнения в их результатах.
Военное деловчера в 02:31
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«Коммерсантъ» узнал о новом виде мошенничества с использованием СБП

Мошенники нашли новый способ выводить деньги со счетов клиентов банков, используя Систему быстрых платежей (СБП), сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на бюллетень подразделения Банка России ФинЦЕРТ, которое занимается мониторингом и реагированием на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере.
РБК22:05
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Россия готовится возобновить авиасообщение с рядом зарубежных стран

Как отмечается, 18 августа на заседании оперативного штаба Росавиации и Роспотребнадзору было дано поручение проработать возможность возобновления авиасообщения с Венгрией, Египтом (только рейсы в Каир), Иорданией, Кипром, Китаем (только рейсы в Шанхай), Мальтой и Францией.
Вести.Ru21:50
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