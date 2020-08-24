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Газета.Ru
Газета.Ru

Почти 40 кредитных организаций могут лишиться лицензий в течение года

Почти 40 кредитных организаций могут лишиться лицензии в течение следующих четырех кварталов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы рейтингового агентства "Эксперт РА" с расчетами индекса здоровья банковского сектора РФ на 1 июля.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Эксперты: почти 40 кредитных организаций РФ рискуют лишиться лицензии в течение года

В агентстве считают, что по итогам 2020 года следует ожидать более уверенного роста индекса здоровья банковского сектора в случае возобновления отзывов лицензий наименее устойчивых банков.
ТАСС17:04
Подробнее о событии
Российская газета

Эксперты прогнозируют увеличение числа отзывов лицензий у банков

Российская газета22:32
URA.Ru

36 российских банков рискуют потерять лицензию к концу года

URA.Ru22:32
Эхо Москвы

Эксперты предсказали ускорение темпов отзыва банковских лицензий

Эхо Москвы18:09
Lenta.ru

Названо число рискующих потерять лицензию банков

Lenta.ru21:02
РБК

Эксперты спрогнозировали ускорение отзыва лицензий у российских банков

РБК17:05
ТАСС

Эксперты: почти 40 кредитных организаций РФ рискуют лишиться лицензии в течение года

ТАСС17:04
Коммерсантъ

Неэффективные банкиры сдадут лицензии

Коммерсантъ17:01

Пригожин и Лоза оценили идею создать украшения из праха Легкоступовой

Продюсер Иосиф Пригожин и певец Юрий Лоза дали свою оценку идее создать из праха покойной певицы Валентины Легкоступовой украшения для родственников, с которой ранее выступила подруга покойной звезды певица Наталья Штурм.
Пригожин и Лоза оценили идею создать украшения из праха Легкоступовой
Народные новости02:36
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В Госдуме оценили появление Лукашенко с автоматом в Минске

Президент Белоруссии Александр Лукашенко своим появлением с автоматом в руках хотел показать готовность бороться за страну против организаторов «оранжевых революций», выразил мнение первый зампред комитета по делам СНГ Виктор Водолацкий.
Взгляд.рувчера в 15:36
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Microsoft объявила о начале тестирования новой версии Windows 10

Компания Microsoft объявила о начале тестирования новой версии операционной системы Windows 10 20H2 для коммерческих пользователей задолго до того, как они смогут её загрузить в виде очередного обновления.
UfacityNews.ru22 августа в 16:28

В ВОЗ рекомендовали не надевать маски на детей до 5 лет

Детям в возрасте от 6 до 11 лет носить маски нужно при учете ряда факторов - нужно оценивать, как распространяется COVID-19 в регионе, может ли ребенок пользоваться средством индивидуальной защиты самостоятельно, есть ли у взрослых возможность его проконтролировать.
Газета.Ru02:07
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Закон об индивидуальных тарифах ОСАГО вступил в силу в России

В понедельник вступили в силу поправки в закон об ОСАГО, благодаря которым страховые компании теперь могут вводить и учитывать дополнительные личностные факторы при определении тарифа для каждого водителя.
РИА Новости22:29
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