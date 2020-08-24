Почти 40 кредитных организаций могут лишиться лицензий в течение года
Смотрите также
Главврач больницы отметил заслуги врачей в спасении жизни Навального
В Госдуме оценили появление Лукашенко с автоматом в Минске
Протестующие в Минске подошли к резиденции Лукашенко
В ВОЗ рекомендовали не надевать маски на детей до 5 лет
Глава Cinema for Peace дал прогноз по состоянию Навального
«Бавария» победила ПСЖ и выиграла Лигу чемпионов
Шойгу открыл форум «Армия-2020» и Армейские международные игры
Российский боксёр Поветкин нокаутом победил британца Уайта
Закон об индивидуальных тарифах ОСАГО вступил в силу в России
ФСБ задержала организатора канала вербовки россиян для ИГ
Главврач больницы отметил заслуги врачей в спасении жизни Навального
Россия готовится возобновить авиасообщение с рядом зарубежных стран
Появилось видео прибытия Лукашенко в резиденцию с автоматом в руках
Закон об индивидуальных тарифах ОСАГО вступил в силу в России
ЦБ выявил новый способ хищения денег через Систему быстрых платежей
ФСБ задержала организатора канала вербовки россиян для ИГ
Пожарные потушили огонь на газопроводе в Сирии после взрыва
Россиян могут обязать маркировать животных за свой счет
«Бавария» победила французский ПСЖ и выиграла Лигу чемпионов
В Госдуме разработали законопроект о выплатах «на школу»
Почти 40 кредитных организаций могут лишиться лицензии в течение следующих четырех кварталов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы рейтингового агентства "Эксперт РА" с расчетами индекса здоровья банковского сектора РФ на 1 июля.В источнике
С чего всё началось
Эксперты: почти 40 кредитных организаций РФ рискуют лишиться лицензии в течение года
В агентстве считают, что по итогам 2020 года следует ожидать более уверенного роста индекса здоровья банковского сектора в случае возобновления отзывов лицензий наименее устойчивых банков.
ТАСС17:04
Подробнее о событии