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Газета.Ru
Газета.Ru

Почти 40 кредитных организаций могут лишиться лицензий в течение года

Почти 40 кредитных организаций могут лишиться лицензии в течение следующих четырех кварталов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы рейтингового агентства "Эксперт РА" с расчетами индекса здоровья банковского сектора РФ на 1 июля.В источнике
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ТАСС

Эксперты: почти 40 кредитных организаций РФ рискуют лишиться лицензии в течение года

В агентстве считают, что по итогам 2020 года следует ожидать более уверенного роста индекса здоровья банковского сектора в случае возобновления отзывов лицензий наименее устойчивых банков.
ТАСС17:04
Подробнее о событии
URA.Ru

36 российских банков рискуют потерять лицензию к концу года

URA.Ru22:32
Lenta.ru

Названо число рискующих потерять лицензию банков

Lenta.ru21:02
Коммерсантъ

Неэффективные банкиры сдадут лицензии

Коммерсантъ17:01
Эхо Москвы

Эксперты предсказали ускорение темпов отзыва банковских лицензий

Эхо Москвы18:09
РБК

Эксперты спрогнозировали ускорение отзыва лицензий у российских банков

РБК17:05
ТАСС

Эксперты: почти 40 кредитных организаций РФ рискуют лишиться лицензии в течение года

ТАСС17:04
ПРАЙМ

Эксперты ожидают ускорения отзыва лицензий у российских банков к концу года

ПРАЙМ19:39

Лечившие Навального врачи рассказали о звонках с угрозами

Около тысячи звонков поступило в приемную больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске, где лечили Алексея Навального, сообщил журналистам на пресс-конференции главврач медучреждения Александр Мураховский, его заместитель Анатолий Калиниченко признался, что в соцсетях ему поступали угрозы.
РИА Новости02:57
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В Казани женщину укусил скорпион из купленного винограда

Жительницу Казани госпитализировали после укуса скорпиона, оказавшегося в купленном винограде, сообщает в воскресенье, 23 августа, ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения Татарстана.
Известия18:00
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Первый комплекс ПВО С-400 поступит в Индию в 2021 году

Первый комплекс системы ПВО С-400 «Триумф» поступит в Индию в 2021 году, заявила представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Мария Воробьева, 23 августа передает Интерфакс.
ИА Красная Веснавчера в 05:55

Россия готовится возобновить авиасообщение с рядом зарубежных стран

Как отмечается, 18 августа на заседании оперативного штаба Росавиации и Роспотребнадзору было дано поручение проработать возможность возобновления авиасообщения с Венгрией, Египтом (только рейсы в Каир), Иорданией, Кипром, Китаем (только рейсы в Шанхай), Мальтой и Францией.
Вести.Ru21:50
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