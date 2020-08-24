Почти 40 кредитных организаций могут лишиться лицензий в течение года
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Почти 40 кредитных организаций могут лишиться лицензии в течение следующих четырех кварталов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы рейтингового агентства "Эксперт РА" с расчетами индекса здоровья банковского сектора РФ на 1 июля.В источнике
С чего всё началось
Эксперты: почти 40 кредитных организаций РФ рискуют лишиться лицензии в течение года
В агентстве считают, что по итогам 2020 года следует ожидать более уверенного роста индекса здоровья банковского сектора в случае возобновления отзывов лицензий наименее устойчивых банков.
ТАСС17:04
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