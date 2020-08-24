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Газета.Ru
Газета.Ru

Почти 40 кредитных организаций могут лишиться лицензий в течение года

Почти 40 кредитных организаций могут лишиться лицензии в течение следующих четырех кварталов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы рейтингового агентства "Эксперт РА" с расчетами индекса здоровья банковского сектора РФ на 1 июля.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Эксперты: почти 40 кредитных организаций РФ рискуют лишиться лицензии в течение года

В агентстве считают, что по итогам 2020 года следует ожидать более уверенного роста индекса здоровья банковского сектора в случае возобновления отзывов лицензий наименее устойчивых банков.
ТАСС17:04
Подробнее о событии
Эхо Москвы

Эксперты предсказали ускорение темпов отзыва банковских лицензий

Эхо Москвы18:09
URA.Ru

36 российских банков рискуют потерять лицензию к концу года

URA.Ru22:32
Lenta.ru

Названо число рискующих потерять лицензию банков

Lenta.ru21:02
ПРАЙМ

Эксперты ожидают ускорения отзыва лицензий у российских банков к концу года

ПРАЙМ19:39
Российская газета

Эксперты прогнозируют увеличение числа отзывов лицензий у банков

Российская газета22:32
РБК

Эксперты спрогнозировали ускорение отзыва лицензий у российских банков

РБК17:05
ТАСС

Эксперты: почти 40 кредитных организаций РФ рискуют лишиться лицензии в течение года

ТАСС17:04

Депутат Рады Медведчук рассказал о главных врагах Украины

Киев, 24 августа 2020, 09:06 — REGNUM Деградация, деиндустриализация и деинтеллектуализация являются главными врагами Украины, заявил глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.
Депутат Рады Медведчук рассказал о главных врагах Украины
REGNUM02:06
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Закон об индивидуальных тарифах ОСАГО вступил в силу в России

В понедельник вступили в силу поправки в закон об ОСАГО, благодаря которым страховые компании теперь могут вводить и учитывать дополнительные личностные факторы при определении тарифа для каждого водителя.
Закон об индивидуальных тарифах ОСАГО вступил в силу в России
РИА Новости22:29
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В Казани женщину укусил скорпион из купленного винограда

Жительницу Казани госпитализировали после укуса скорпиона, оказавшегося в купленном винограде, сообщает в воскресенье, 23 августа, ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения Татарстана.
Известия18:00
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Житель Саратова получил пожизненный срок за убийство девочки у гаражей

Саратовский областной суд в понедельник приговорил местного жителя Михаила Туватина к пожизненному лишению свободы по делу о резонансном убийстве девятилетней девочки в Саратове, сообщила РИА Новости адвокат семьи потерпевших Александра Бакшеева.
РИА Новости04:33
5

Минприроды одобрило создание заповедника на горе Куштау

Глава Башкирии Радий Хабиров направил Минприроды России обращение о возможности создания особо охраняемой природной территории (ООПТ) регионального значения на территории шихана Куштау, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу министерства.
Газета.Ru03:15
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Из-за поиска нового адвоката суд по делу актера Ефремова отложен до 31 августа

Только один аппарат ИВЛ с функциями увлажнения и нагрева воздуха и системой контроля жизненных параметров организма стоит 2,5 млн руб. "Новое оборудование позволит на самом высоком уровне оказывать медицинскую помощь жителям Шелехова и Шелеховского района", - заметила и.о. заместителя председателя правительства иркутской области Валентина Вобликова.
Независимая газета04:31