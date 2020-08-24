Почти 40 кредитных организаций могут лишиться лицензий в течение года

Невские Новости 22

Почти 40 кредитных организаций могут лишиться лицензии в течение следующих четырех кварталов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы рейтингового агентства "Эксперт РА" с расчетами индекса здоровья банковского сектора РФ на 1 июля.