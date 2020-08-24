Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Газета.Ru
Газета.Ru

Почти 40 кредитных организаций могут лишиться лицензий в течение года

Почти 40 кредитных организаций могут лишиться лицензии в течение следующих четырех кварталов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы рейтингового агентства "Эксперт РА" с расчетами индекса здоровья банковского сектора РФ на 1 июля.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Эксперты: почти 40 кредитных организаций РФ рискуют лишиться лицензии в течение года

В агентстве считают, что по итогам 2020 года следует ожидать более уверенного роста индекса здоровья банковского сектора в случае возобновления отзывов лицензий наименее устойчивых банков.
ТАСС17:04
Подробнее о событии
Российская газета

Эксперты прогнозируют увеличение числа отзывов лицензий у банков

Российская газета22:32
URA.Ru

36 российских банков рискуют потерять лицензию к концу года

URA.Ru22:32
РБК

Эксперты спрогнозировали ускорение отзыва лицензий у российских банков

РБК17:05
ПРАЙМ

Эксперты ожидают ускорения отзыва лицензий у российских банков к концу года

ПРАЙМ19:39
Эхо Москвы

Эксперты предсказали ускорение темпов отзыва банковских лицензий

Эхо Москвы18:09
Lenta.ru

Названо число рискующих потерять лицензию банков

Lenta.ru21:02
ТАСС

Эксперты: почти 40 кредитных организаций РФ рискуют лишиться лицензии в течение года

ТАСС17:04

Немецкие врачи оценили состояние Навального как стабильное

Врачи берлинской клиники «Шарите», куда из Омска был доставлен находящийся в коме основатель ФБК Алексей Навальный, оценивают его состояние как стабильное, сообщил главный врач омской больницы скорой медицинской помощи №1 Александр Мураховский.
Ведомости02:54
1,4K

Тихановская поблагодарила США за поддержку белорусского народа

Баллотировавшаяся на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская на встрече с заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом поблагодарила американскую сторону за поддержку белорусского народа, сообщила в понедельник пресс-служба штаба политика.
РИА Новости09:15
18

Борис Зимин, оплативший транспортировку Навального в Германию, считает необходимым поддерживать деятельность ФБК

Бизнесмен Борис Зимин, оплативший транспортировку Алексея Навального в берлинскую клинику, считает необходимым поддерживать деятельность Фонда борьбы с коррупцией.
Эхо Москвы09:03
1

По меньшей мере 83 фаната ПСЖ задержаны в ходе беспорядков в Париже

Парижские полицейские задержали в ночь на понедельник, 24 августа, 83 футбольных фанатов французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ), участвующих в беспорядках после поражения команды в финале Лиги чемпионов.
Известия22:36

Оппозиция потребовала проверить передачу оружия сыну Лукашенко

Координационный совет белорусской оппозиции требует провести проверку передачи оружия несовершеннолетнему сыну президента страны Александра Лукашенко, заявила член президиума КС Мария Колесникова.
RT на русском07:16
931

В Ленобласти на КАД столкнулись восемь автомобилей

«Один человек погиб, шесть человек получили ранения разной степени тяжести при столкновении восьми автомобилей на 93-м километре внешнего кольца КАД», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.
RT на русском09:19

Мишустину показали боевую машину поддержки танков «Терминатор»

Особое внимание участников форума "Армия-2020" привлекла боевая машина поддержки танков (БМПТ) "Терминатор", которую министр обороны РФ Сергей Шойгу назвал "самым сильным и страшным оружием против танков".
Экономика сегоднявчера в 07:53
5

Путин указал на сокращение сельхозпроизводства в Ростовской области

На встрече с российским лидером Владимиром Путиным губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что власти планируют переломить в ближайшее время тенденцию падения объемов сельхозпроизводства.
Моя Москва.онлайн08:59
17