Политика
ВедомостиПочти 40% россиян уверены в отстаивании Путиным интересов олигархов
С 9 до 11% (максимум за последние шесть лет) выросла доля тех, кто считает, что Путин не справляется с руководством страной. В то же время, по убеждению 43% россиян, люди доверяют нынешнему главе государства, потому что "не видят, на кого другого они еще могли бы положиться".
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с чего всё началось
Президент Владимир Путин выражает интересы олигархов, банкиров и крупных предпринимателей, считает 38% россиян. Это следует из данных «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости».Ведомостивчера в 17:04
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Политика
Трамп сообщил об обсуждении вопроса вооружений с Путиным
Ранее, в воскресенье, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Трамп и Путин не обсуждали тему стратегических наступательных вооружений во время телефонного разговора.
РБК вчера в 22:22
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк обратилась к Татьяне Навке
В посте Заворотнюк поздравляет с днем рождения фигуристку, партнершу ее супруга Петра Чернышева по ледовым шоу Татьяну Навку.
Газета.Ru 03:24
Экономика
В России могут временно запретить импорт дешевого бензина
Москва, 13 апреля 2020, 08:19 — REGNUM Правительство России может временно ограничить ввоз дешевого бензина в страну, заявил министр энергетики РФ Александр Новак в эфире телеканала «Россия 1».
REGNUM вчера в 01:19
Общество
В России зафиксировали 2774 новых случая заражения коронавирусом
За последние сутки в России зафиксировали 2774 новых случая заражения коронавирусом.
Lenta.ru 03:30
Общество
Врач назвал ситуацию с коронавирусом в Москве парадоксальной
По словам врача, в начале объявленных карантинных мер москвичи демонстрировали дисциплинированность и строго соблюдали режим всеобщей самоизоляции — индекс превышал 4 балла.
РБК 00:23
Здоровье
В Роспотребнадзоре назвали долю зараженных коронавирусом без симптомов
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что более 40% новых пациентов с коронавирусом не имеют симптомов.
РЕН ТВ вчера в 23:59
Общество
Чувашия получит 79 млн рублей на поддержку медиков
Больше всех в ПФО получит Башкортостан Чувашия получит 79 млн рублей из средств резервного фонда правительства РФ на доплаты медикам, непосредственно работающим с пациентами с коронавирусом.
Правда ПФО вчера в 12:02
Общество
Вирусолог рассказал о жизни в России после отмены режима самоизоляции
В случае отмены режима самоизоляции 30 апреля не стоит ждать резкого перехода к нормальной жизни.
РИА Новости 12 апреля в 17:44
Армия и оружие
СМИ узнали о заболевших коронавирусом в российской армии
В российских вооруженных силах выявлено как минимум три случая заражения коронавирусом, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, знакомый с данными на 30 марта.
РБК 03:22
Армия и оружие
Странное поведение польского истребителя F-16 попало на видео
Внимания оператора привлекли странные маневры польского истребителя F-16, поднятого для сопровождения российской авиагруппы.
Российская газета вчера в 05:40
Транспорт
В Москве с 15 апреля начнут действовать цифровые пропуска на поездки
С 15 апреля передвижение по Москве на транспорте без специального пропускного кода запрещено.
Москва. Северо-Запад вчера в 03:46
Экономика
Российский рынок акций начал неделю смешанной динамикой
Торги на российском фондовом рынке стартовали в понедельник слабо разнонаправленным движением основных индикаторов: к 10:01 мск рублевый индекс МосБиржи потерял 0,15% к предыдущему закрытию и оказался на отметке 2673,72 пункта, долларовый индекс РТС поднялся на 0,14% до 1143,66 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.
Росбалт вчера в 03:50
Общество
Эксперт ВШЭ заявила об особом сценарии эпидемии коронавируса в России
Ситуация с коронавирусом в России развивается по особому, отличному от других стран сценарию.
РБК 03:24
Энергетика
Названы возможные цены на нефть после заключения сделки ОПЕК+
Глава «Газпром нефти» Александр Дюков заявил, что заключение новой сделки ОПЕК+ не приведет к резкому росту цен на сырье, но к концу года нефть может подорожать до $40–45 за баррель.
Известия вчера в 20:07
Армия и оружие
В России создают новое защитное снаряжение для лётчиков
Москва, 13 апреля 2020, 02:10 — REGNUM Новое защитное снаряжение для лётчиков разрабатывают в Научно-исследовательском испытательном центре авиационно-космической медицины и военной эргономики Минобороны РФ.
REGNUM 12 апреля в 19:10
Экономика
Россиян предупредили о росте тарифов на сотовую связь
Телекоммуникационные компании предсказывают рост тарифов на сотовую связь - по данным Telecom Daily, 84% проводных операторов ожидают повышения цен как минимум на 10-15%.
Газета.Ru 03:13
Политика
Путин заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в России
Ситуация с коронавирусом в России меняется ежедневно и не в лучшую сторону, заявил президент Владимир Путин на проходящем в формате видеоконференции совещании по борьбе с инфекцией.
RT на русском вчера в 08:42
Происшествия
На Кубани возбудили уголовное дело в отношении вора в законе
Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Краснодара, он обвиняется в занятии высшего положения в преступной иерархии.
ТАСС вчера в 06:59
Общество
В Россию привезли штамм коронавируса из США
Томск, 14 апреля 2020, 09:28 — REGNUM В Россию из США доставили штамм коронавируса, предназначенный для проведения научных исследований.
REGNUM 02:28
Происшествия
Полиция Украины задержала предполагаемого виновника пожара в зоне ЧАЭС
Полиция задержала 37-летнего мужчину, который подозревается в поджоге травы в районе Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС).
Российская газета вчера в 22:57
Политика
Сенатор прокомментировал заявления Турчинова о возвращении Крыма
Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от крымского региона Сергей Цеков назвал неадекватным прогноз экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова по возвращении Крыма и Донбасса под украинскую юрисдикцию и заявил, что скорее Украина войдет в состав РФ, чем получит Республику назад.
РИА Новости вчера в 14:18
Футбол
Хавбек «Локомотива» Жоау Мариу хочет попробовать себя в другой лиге
Хавбек столичного "Локомотива" и сборной Португалии Жоау Мариу хочет попробовать себя в другом чемпионате.
Газета.Ru 01:50
Происшествия
В Забайкалье возбудили уголовное дело из-за фейка о коронавирусе
Уголовное дело о распространении ложной информации возбудили в отношении жителя Агинского района Забайкальского края.
Российская газета 03:04
Общество
Комментатор Уткин ответил Соловьеву, назвавшему его больным
Ранее Соловьев, комментируя недовольство Уткина действиями российских властей во время пандемии коронавируса, назвал оппонента «психически больным человеком», слова которого не могут дискредитировать российское государство.
URA.Ru вчера в 04:41
Политика
Путин поручил рассмотреть возможность субсидирования доставки еды
Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть возможность поддержки и развития онлайн-сервисов доставки еды в период пандемии коронавируса.
РБК вчера в 08:08
Экономика
В Китае сообщили о росте товарооборота с Россией в первом квартале
Пекин, 14 апреля 2020, 08:09 — REGNUM Россия и Китай в первом квартале 2020 года увеличили объём внешней торговли до $25,35 млрд (1,8 трлн рублей), или на 3,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
REGNUM 01:09
Экономика
Кудрин предупредил банки о скором кризисе
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью на телеканале РБК предупредил банки о проблемах, которые в ближайшее время могут произойти на фоне пандемии COVID-19.
Lenta.ru вчера в 07:47
Энергетика
Саудовская Аравия продолжила снижать цены на нефть
Эр-Рияд, 14 апреля 2020, 07:13 — REGNUM Нефтяная госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco опубликовала данные о ценах на свою нефть на май 2020 года, сообщает агентство Bloomberg.
REGNUM 00:13
Энергетика
Нефтяные компании в США начали приостанавливать добычу
Например, компания Texland Petroleum LP остановила работу всех 1211 месторождений и прекратила добычу до мая из-за отмены заказов и резкого падения спроса на нефть.
Forbes 02:21