Политика
ВедомостиПочти 40% россиян уверены в отстаивании Путиным интересов олигархов
С 9 до 11% (максимум за последние шесть лет) выросла доля тех, кто считает, что Путин не справляется с руководством страной. В то же время, по убеждению 43% россиян, люди доверяют нынешнему главе государства, потому что "не видят, на кого другого они еще могли бы положиться".
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с чего всё началось
Президент Владимир Путин выражает интересы олигархов, банкиров и крупных предпринимателей, считают 38% россиян. Это следует из данных «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости».Ведомостивчера в 17:04
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Общество
Еще 13 пациентов с коронавирусом умерли в Москве
Вечерняя Москва вчера в 17:35
Политика
Путин поручил рассмотреть возможность субсидирования доставки еды
Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть возможность поддержки и развития онлайн-сервисов доставки еды в период пандемии коронавируса.
РБК вчера в 08:08
Общество
Губернатор ввел режим ЧС в двух территориях Кузбасса
Сергей Цивилев ввел режим ЧС на территории Новокузнецкого муниципального района и Киселёвского городского округа.
Аргументы и Факты - Кузбасс 06:31
Общество
В Москве аннулируют почти миллион цифровых пропусков
В Москве аннулируют почти миллион цифровых пропусков для передвижения по городу.
Lenta.ru 05:43
Общество
Умер член совета директоров En+ Игорь Ложевский
Инвестиционный банкир, член совета директоров компании En+ Игорь Ложевский умер 12 апреля от непродолжительной болезни, сообщила компания.
Интерфакс 03:00
Общество
Слежка за людьми и судьба малого бизнеса: как пандемия изменит Россию
Политолог Екатерина Шульман порассуждала о том, как может измениться (и скорее всего, изменится) мир и Россия после пандемии коронавируса.
45.ru 06:22
Общество
Свыше 30 сотрудников Большого театра заразились коронавирусом
Коронавирус нового типа подхватили 34 сотрудника Большого театра, передает ТАСС со ссылкой на гендиректора культурного учреждения Владимира Урина.
Газета.Ru вчера в 18:51
Экономика
Российские операторы связи предупредили о росте тарифов
Рост тарифов на связь в 2020 г. может оказаться выше, чем прогнозировали аналитики в конце прошлого года, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на опрос Telecom Daily, в котором участвовали 114 руководителей компаний и организаций телекоммуникационного сектора, за исключением федеральных операторов сотовой связи, из 15 городов, включая Москву и Санкт-Петербург.
Ведомости 03:59
Общество
В России за сутки подтверждено 2774 случая заражения коронавирусом
Москва, 14 апреля 2020, 10:47 — REGNUM За минувшие сутки в России подтверждено 2774 случая заражения коронавирусом.
REGNUM 03:47
Общество
Правительство временно сняло ограничения на продажу медицинских масок
Правительство приостановило действие своего постановления об ограничениях на торговлю медицинскими масками и о введении единого поставщика масок в лице структуры «Ростеха».
Ведомости 06:29
Гаджеты
Новые Apple Watch Series 6 смогут предвидеть появление панических атак
В компании Apple планируют научить Watch Series 6 предвидеть появление панических атак, после чего сигнализировать об этом пользователю, предложив несколько вариантов помощи.
Дни24 01:55
Политика
Лавров: власти России не планируют вводить выездные визы
Выездных виз в России никто вводить не планирует, заявил журналистам во время видеоконференции глава МИД РФ Сергей Лавров.
Коммерсантъ 05:17
Технологии
Новые рендеры PlayStation 5 с DualSense и в стиле Xbox Series X
Дизайнер Пол Робинсон (Paul Robinson) пофантазировал на тему того, как в итоге может выглядеть PlayStation 5, взяв за основу дизайн и цвета анонсированного геймпада DualSense.
iXBT.com 12 апреля в 23:48
Энергетика
Американские нефтяные компании приостанавливают добычу нефти
Американская нефтяная компания Texland Petroleum LP приостанавливает добычу нефти на всех скважинах из-за резкого сокращения спроса.
Газета.Ru 01:39
Политика
Страны ЕАЭС выступают против прекращения торговли на фоне пандемии
Меры по борьбе с пандемией коронавируса нового типа не должны привести к остановке международной торговли, прекращению инвестиций и разрыву наработанных связей, сказано в совместном заявлении лидеров стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) по итогам видеосаммита.
Газета.Ru 06:06
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк обратилась к Татьяне Навке
В посте Заворотнюк поздравляет с днем рождения фигуристку, партнершу ее супруга Петра Чернышева по ледовым шоу Татьяну Навку.
Газета.Ru 03:24
Общество
Десятки человек заразились коронавирусом в российском доме престарелых
В Вяземском доме престарелых зафиксировано массовое заражение коронавирусом. Из 86 анализов 34 оказались положительными.
Live24 06:18
Общество
292 случая заражения коронавирусом выявлено в Нижегородской области
Нижегородская область занимает пятое место в стране по количеству зарегистрированных случаев заболевания коронавирусом.
АПН - Нижний Новгород 04:41
Кино
Disney высмеяли за нелепую цензуру наготы в фильме «Всплеск»
В одной из сцен, где русалка Мэдисон в исполнении Дэрил Ханны прыгает в воду, наготу спрятали с помощью компьютерной графики.
Popcornnews.ru 05:25
Происшествия
В Севастополе и Крыму не зафиксировано новых заражений коронавирусом
Вести.Севастополь 02:54
Здоровье
Россиянам рекомендовали заниматься сексом для иммунитета
Российский иммунолог, академик РАН Валерий Черешнев рекомендовал занятие сексом для поддержания иммунитета при пандемии коронавируса.
Lenta.ru 05:46
Армия и оружие
В российской армии выявили первые случаи заражения коронавирусом
В российской армии официально подтверждены первые три случая заражения COVID-19.
Коммерсантъ 05:38
Происшествия
В Ростовской области еще 20 человек за сутки заболели коронавирусом
По данным федерального оперштаба, 14 апреля в Ростовской области зарегистрировано 20 новых больных коронавирусной инфекцией.
Kursk.com 03:50
Экономика
Основатель Natura Siberica допустил закрытие трети своих магазинов
Основатель российского производителя косметики и бытовой химии «Первое решение» Андрей Трубников допустил, что его компания из-за экономического кризиса, обусловленного пандемией коронавируса и мерами самоизоляции, может закрыть до 30% розничных точек.
РБК 06:20
Общество
Названы места повышенной опасности в период пандемии коронавируса
Аптеки и магазины являются самыми опасными для посещения местами во время пандемии коронавируса. Именно там высок риск заражения.
Российская газета вчера в 22:36
Общество
Вирусолог рассказала об особом сценарии эпидемии коронавируса в России
Эпидемия коронавируса в России развивается по особому сценарию.
Lenta.ru 01:34
Футбол
Бывший арбитр ФИФА рассказал о взятке ЦСКА перед матчем со «Спартаком»
Президент ЦСКА Шахруди Дадаханов перед дерби со «Спартаком» в 1999 году предлагал 50 тысяч долларов.
News.ru 05:40