Политика

ВедомостиВедомостиПочти 40% россиян уверены в отстаивании Путиным интересов олигархов

С 9 до 11% (максимум за последние шесть лет) выросла доля тех, кто считает, что Путин не справляется с руководством страной. В то же время, по убеждению 43% россиян, люди доверяют нынешнему главе государства, потому что "не видят, на кого другого они еще могли бы положиться".
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с чего всё началось

Почти 40% россиян уверены в отстаивании Путиным интересов олигархов

Президент Владимир Путин выражает интересы олигархов, банкиров и крупных предпринимателей, считают 38% россиян. Это следует из данных «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости».
Ведомостивчера в 17:04

Подробнее о событии

«Олигархи ненавидят всё русское». Гаспарян расшифровал опрос «Левада-центра»

Царьград05:19

Почти 40% россиян считают, что Путин отстаивает интересы олигархов

Дождь05:25

Почти 40% россиян уверены в отстаивании Путиным интересов олигархов

Ведомостивчера в 17:04

Левада Центр: Почти 40% россиян считают, что Путин выражает интересы олигархов, банкиров и крупных предпринимателей

Эхо Москвы03:01

«Левада‑центр»: олигархи впервые обошли силовиков в рейтинге фаворитов Путина по версии россиян

Медиазона02:45

Путин выражает интересы олигархов, считает почти 40% россиян

Накануне.Ru01:32

«Левада-центр»: около 40% россиян считают, что Путин отстаивает интересы олигархов и крупных бизнесменов

Новая газета04:57
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Общество

Еще 13 пациентов с коронавирусом умерли в Москве

Вечерняя Москва вчера в 17:35
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Политика

Путин поручил рассмотреть возможность субсидирования доставки еды

Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть возможность поддержки и развития онлайн-сервисов доставки еды в период пандемии коронавируса.
РБК вчера в 08:08
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Общество

Губернатор ввел режим ЧС в двух территориях Кузбасса

Сергей Цивилев ввел режим ЧС на территории Новокузнецкого муниципального района и Киселёвского городского округа.
Аргументы и Факты - Кузбасс 06:31
Общество

В Москве аннулируют почти миллион цифровых пропусков

В Москве аннулируют почти миллион цифровых пропусков для передвижения по городу.
Lenta.ru 05:43
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Общество

«Яндекс.Карты» начали показывать размер очереди в супермаркете

Ведомости 03:30
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Общество

Умер член совета директоров En+ Игорь Ложевский

Инвестиционный банкир, член совета директоров компании En+ Игорь Ложевский умер 12 апреля от непродолжительной болезни, сообщила компания.
Интерфакс 03:00
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Энергетика

Саудовская Аравия продолжила снижать цены на нефть

REGNUM 00:13
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Общество

Слежка за людьми и судьба малого бизнеса: как пандемия изменит Россию

Политолог Екатерина Шульман порассуждала о том, как может измениться (и скорее всего, изменится) мир и Россия после пандемии коронавируса.
45.ru 06:22
Общество

Свыше 30 сотрудников Большого театра заразились коронавирусом

Коронавирус нового типа подхватили 34 сотрудника Большого театра, передает ТАСС со ссылкой на гендиректора культурного учреждения Владимира Урина.
Газета.Ru вчера в 18:51
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Экономика

Российские операторы связи предупредили о росте тарифов

Рост тарифов на связь в 2020 г. может оказаться выше, чем прогнозировали аналитики в конце прошлого года, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на опрос Telecom Daily, в котором участвовали 114 руководителей компаний и организаций телекоммуникационного сектора, за исключением федеральных операторов сотовой связи, из 15 городов, включая Москву и Санкт-Петербург.
Ведомости 03:59
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Общество

В России за сутки подтверждено 2774 случая заражения коронавирусом

Москва, 14 апреля 2020, 10:47 — REGNUM За минувшие сутки в России подтверждено 2774 случая заражения коронавирусом.
REGNUM 03:47
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Общество

Правительство временно сняло ограничения на продажу медицинских масок

Правительство приостановило действие своего постановления об ограничениях на торговлю медицинскими масками и о введении единого поставщика масок в лице структуры «Ростеха».
Ведомости 06:29
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Гаджеты

Новые Apple Watch Series 6 смогут предвидеть появление панических атак

В компании Apple планируют научить Watch Series 6 предвидеть появление панических атак, после чего сигнализировать об этом пользователю, предложив несколько вариантов помощи.
Дни24 01:55
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Армия и оружие

США показали мощь F-35 перед российскими военными в Сирии

Lenta.ru 06:06
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Политика

Лавров: власти России не планируют вводить выездные визы

Выездных виз в России никто вводить не планирует, заявил журналистам во время видеоконференции глава МИД РФ Сергей Лавров.
Коммерсантъ 05:17
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Технологии

Новые рендеры PlayStation 5 с DualSense и в стиле Xbox Series X

Дизайнер Пол Робинсон (Paul Robinson) пофантазировал на тему того, как в итоге может выглядеть PlayStation 5, взяв за основу дизайн и цвета анонсированного геймпада DualSense.
iXBT.com 12 апреля в 23:48
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Энергетика

Американские нефтяные компании приостанавливают добычу нефти

Американская нефтяная компания Texland Petroleum LP приостанавливает добычу нефти на всех скважинах из-за резкого сокращения спроса.
Газета.Ru 01:39
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Политика

Страны ЕАЭС выступают против прекращения торговли на фоне пандемии

Меры по борьбе с пандемией коронавируса нового типа не должны привести к остановке международной торговли, прекращению инвестиций и разрыву наработанных связей, сказано в совместном заявлении лидеров стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) по итогам видеосаммита.
Газета.Ru 06:06
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк обратилась к Татьяне Навке

В посте Заворотнюк поздравляет с днем рождения фигуристку, партнершу ее супруга Петра Чернышева по ледовым шоу Татьяну Навку.
Газета.Ru 03:24
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Общество

Десятки человек заразились коронавирусом в российском доме престарелых

В Вяземском доме престарелых зафиксировано массовое заражение коронавирусом. Из 86 анализов 34 оказались положительными.
Live24 06:18
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Общество

292 случая заражения коронавирусом выявлено в Нижегородской области

Нижегородская область занимает пятое место в стране по количеству зарегистрированных случаев заболевания коронавирусом.
АПН - Нижний Новгород 04:41
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Кино

Disney высмеяли за нелепую цензуру наготы в фильме «Всплеск»

В одной из сцен, где русалка Мэдисон в исполнении Дэрил Ханны прыгает в воду, наготу спрятали с помощью компьютерной графики.
Popcornnews.ru 05:25
Происшествия

В Севастополе и Крыму не зафиксировано новых заражений коронавирусом

Вести.Севастополь 02:54
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Здоровье

Россиянам рекомендовали заниматься сексом для иммунитета

Российский иммунолог, академик РАН Валерий Черешнев рекомендовал занятие сексом для поддержания иммунитета при пандемии коронавируса.
Lenta.ru 05:46
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Армия и оружие

В российской армии выявили первые случаи заражения коронавирусом

В российской армии официально подтверждены первые три случая заражения COVID-19.
Коммерсантъ 05:38
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Происшествия

В Ростовской области еще 20 человек за сутки заболели коронавирусом

По данным федерального оперштаба, 14 апреля в Ростовской области зарегистрировано 20 новых больных коронавирусной инфекцией.
Kursk.com 03:50
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Экономика

Основатель Natura Siberica допустил закрытие трети своих магазинов

Основатель российского производителя косметики и бытовой химии «Первое решение» Андрей Трубников допустил, что его компания из-за экономического кризиса, обусловленного пандемией коронавируса и мерами самоизоляции, может закрыть до 30% розничных точек.
РБК 06:20
Общество

Названы места повышенной опасности в период пандемии коронавируса

Аптеки и магазины являются самыми опасными для посещения местами во время пандемии коронавируса. Именно там высок риск заражения.
Российская газета вчера в 22:36
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Общество

Вирусолог рассказала об особом сценарии эпидемии коронавируса в России

Эпидемия коронавируса в России развивается по особому сценарию.
Lenta.ru 01:34
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Футбол

Бывший арбитр ФИФА рассказал о взятке ЦСКА перед матчем со «Спартаком»

Президент ЦСКА Шахруди Дадаханов перед дерби со «Спартаком» в 1999 году предлагал 50 тысяч долларов.
News.ru 05:40
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