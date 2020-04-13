Президент Владимир Путин выражает интересы олигархов, банкиров и крупных предпринимателей, считают 38% россиян. Это следует из данных «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости».

с чего всё началось

С 9 до 11% (максимум за последние шесть лет) выросла доля тех, кто считает, что Путин не справляется с руководством страной. В то же время, по убеждению 43% россиян, люди доверяют нынешнему главе государства, потому что "не видят, на кого другого они еще могли бы положиться".

Почти 40% россиян уверены в отстаивании Путиным интересов олигархов

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