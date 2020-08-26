Почти 4 млн т урожая собрали в Липецкой области
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Аграрии Липецкой области обмолотили 96% площадей под зерновыми и зернобобовыми культурами. На данный момент собрано 3 млн 911 тыс. т урожая, что больше прошлогоднего результата почти на 1 млн т.В источнике
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