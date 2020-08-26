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Известия

Почти 4 млн т урожая собрали в Липецкой области

Аграрии Липецкой области обмолотили 96% площадей под зерновыми и зернобобовыми культурами. На данный момент собрано 3 млн 911 тыс. т урожая, что больше прошлогоднего результата почти на 1 млн т.В источнике
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Российская газета

На что нажали

Российская газета11:53
Крестьянская жизнь

Волгоградские аграрии на всех парах мчатся к рекордным урожаям

Крестьянская жизнь09:18
Вперёд (г. Батайск)

Нацпроект АПК: Как донские аграрии стали лидерами в стране по сбору урожая

Вперёд (г. Батайск)вчера в 11:11
Известия

Почти 4 млн т урожая собрали в Липецкой области

Известия03:34
Телеканал 360°

Новые сборы урожая обогнали результаты прошлого года

Телеканал 360°02:11
Кубань 24

В России планируют собрать близкий к рекордному урожай зерновых

Кубань 2401:21
Зерно Он-Лайн

Аграрии Красноярского края собрали более полумиллиона тонн зерна

Зерно Он-Лайн08:15

СМИ сравнили симптомы болезни Навального с отравлением болгарского бизнесмена Гебрева

Лечащие врачи российского оппозиционера Алексея Навального из германской клиники «Шарите» связались с болгарскими коллегами, занимавшимися лечением бизнесмена Емельяна Гебрева, который был отравлен в 2015 году в Софии.
Коммерсантъ14:50
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Ротор — Спартак 0:1

В матче пятого тура российской премьер-лиги московский "Спартак" на выезде обыграл волгоградский "Ротор" – 1:0. Единственный мяч в стане победителей забил Зелимхан Бакаев, реализовавший пенальти на 55-й минуте.
Вести.Ru13:25

Тренер «Локомотива»: Чорлука получил травму в матче с «Ахматом»

Капитан московского "Локомотива" Ведран Чорлука был заменен из-за травмы в матче 5-го тура чемпионата России по футболу с грозненским "Ахматом", рассказал главный тренер "красно-зеленых" Марко Николич.
РИА Новости14:10

Пригожин выкупил долг Навального и ФБК у «Московского школьника»

Бизнесмен Евгений Пригожин выкупил у комбината питания «Московский школьник» долг оппозиционера Алексея Навального, его соратницы Любови Соболь и Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), который образовался в итоге судебного разбирательства по делу о клевете.
РБК04:18
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Омская клиника попросила Charite предоставить данные по Навальному

Медики городской клинической больницы скорой медицинской помощи 1 Омска попросили своих немецких коллег из клиники Charite предоставить информацию, на основании которой они сделали выводы об интоксикации блогера Алексея Навального.
NewInform08:25
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Минздрав рассказал, когда в Россию придет вторая волна COVID-19

По словам главного инфекциониста Минздрава РФ Владимира Челанова, в ближайшее время в России ожидается некритичный рост заболеваемости – динамика КОВИД-19 вырастет в осенне-зимний период на фоне других респираторных вирусных инфекций.
Evo-rus.com08:11
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