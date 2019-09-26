После жесткой посадки Boeing в Барнауле 49 человека обратились за медицинской помощью, сообщили РИА Новости в МЧС. По информации ведомства, пятерых пострадавших госпитализировали. На месте продолжают работать медики и психологи.

Почти 50 человек пострадали при жесткой посадке Boeing в Барнауле

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